Champions League: Robert Lewandowski als bester Stürmer nominiert - sieben Bayern-Spieler in der Shortlist

Deutschlands Fußballer des Jahres Robert Lewandowski hat Chancen auf eine weitere Auszeichnung. Der 32-Jährige vom Triple-Sieger Bayern München ist in der Kategorie bester Stürmer der vergangenen Champions-League-Saison nominiert.

Das geht aus der Shortlist hervor, die die UEFA am Donnerstag veröffentlichte. Neben Lewandowski sind dort auch dessen Teamkollegen Manuel Neuer (Tor), David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich (alle Abwehr), Thiago und Thomas Müller (beide Mittelfeld) vertreten. Die Auszeichnung wird am 1. Oktober im Rahmen der Gruppenauslosung der verliehen.

Die Nationalspielerinnen Alexandra Popp ( ) und Dzsenifer Marozsan ( ) sind als beste Mittelfeldspielerin der Champions League nominiert, Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) könnte beste Abwehrspielerin der Königsklasse werden.

Ausgewählt wurden die Profis von den Trainern der 32 Vereine, die an der Gruppenphase der Champions League teilgenommen hatten, sowie 55 Journalisten aus den 55 Mitgliedsverbänden, die Trainer durften nicht für die eigenen Spieler stimmen. Bei den Frauen waren die acht Trainer der Endrunden-Teilnehmer sowie 20 Journalisten stimmberechtigt.

Außerdem ehrt die UEFA am 2. Oktober im Rahmen der Gruppenauslosung den besten Spieler der . Chancen auf den Titel haben der Belgier Romelu Lukaku ( ), der Portugiese Bruno Fernandes ( ) und der Argentinier Ever Banega ( , jetzt Al-Shabab).

Tor: Keylor Navas (Paris St. Germain), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak ( )

Abwehr: David Alaba (Bayern München), Alphonso Davies (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München)

Mittelfeld: Thiago (Bayern München, jetzt ), Kevin De Bruyne ( ), Thomas Müller (Bayern München)

Sturm: Robert Lewandowski (Bayern München), Kylian Mbappe (Paris St. Germain), Neymar (Paris St. Germain)

✨ NOMINEES: 2019/20 Midfielder of the Season ✨



🔹 @esmuellert_

🔹 @Thiago6

🔹 @DeBruyneKev



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 1 October 🏆 pic.twitter.com/4GfPFPI6i5