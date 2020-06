FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Bundesliga-Übertragung am 33. Spieltag

Am 33. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den SC Freiburg. Goal verrät alles zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

vs. , eines der neun Duelle am Samstagnachmittag in der . Um 15.30 Uhr wird heute der vorletzte Spieltag der Saison eingeläutet.

Der deutsche Rekordmeister ist auch in der Saison 2019/20 das Team, das am Ende ganz oben steht. Die Münchner haben nach einem schwachen Saisonstart unter Trainer Hansi Flick zu alter Stärke zurückgefunden. Gegen Freiburg soll nun die Saison in der Allianz Arena erfolgreich beendet werden.

Der SC Freiburg kickt auch in der Saison 2020/21 in der Bundesliga. Zudem wird Kult-Coach Christian Streich dem Klub erhalten bleiben, er verlängerte kürzlich seinen Vertrag bei den Schwarzwäldern. In München will sich das Team natürlich bestmöglich verkaufen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät Euch alles rund um die Übertragung des Spiels im Fernsehen und im Internet. Außerdem: Die Aufstellung und die Highlights.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

FC Bayern München vs. SC Freiburg Anstoß um 15.30 Uhr Datum: 20. Juni 2020 Allianz Arena (München) keine Zuschauer

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV sehen: So funktioniert's

33. Spieltag in der Bundesliga, der SC Freiburg darf zum frischgebackenen Deutschen Meister reisen und dort um Punkte kämpfen. Auch, wenn es für beide Teams um nichts mehr geht, so fragen sich viele Fans doch, wo die vollen 90 Minuten heute live im TV laufen? Wir klären auf.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV bei Sky sehen

Leider gibt es für alle Bayern- und Freiburg-Fans nur eine einzige Möglichkeit, wie Ihr das ganze Spiel in voller Länge im TV anschauen könnt. Die Partie läuft einzig und allein beim Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky.

Das Spiel kommt am Samstag auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) als Einzelspiel, aber auch eine Konferenzschaltung ist möglich.

FC Bayern München - SC Freiburg live im TV bei Sky als Einzelspiel

Übertragungsbeginn: 15.10 Uhr

Anstoß: 15.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

FC Bayern München - SC Freiburg live in der Konferenz im TV bei Sky

Übertragungsbeginn: 15.15 Uhr

Anstoß: 15.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Um das Spiel FC Bayern München vs. SC Freiburg im TV zu sehen, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement beim Pay-TV Sender. Detaillierte Infos zu den Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Webseite des Senders.



Quelle: Imago Images

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Die Paarungen der Bundesliga am 33. Spieltag finden komplett am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. FC Bayern München vs. SC Freiburg wird dabei nicht nur live im TV gezeigt, sondern die vollen 90 Minuten laufen heute auch im LIVE-STREAM.

Dabei gibt es einen Sender, die die ganze Begegnung auf gleich zwei Kanälen live im Stream überträgt: Sky. Der Pay-TV-Sender bietet gleich zwei Optionen, wie FC Bayern München vs. SC Freiburg für Euch heute live anzuschauen ist. Alle Infos bekommt Ihr jetzt hier.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Go anschauen

Sky Go ist der Streamingdienst von Sky, zu dem Ihr Zugriff erhaltet, wenn Ihr ein reguläres Sky-Abo besitzt. Die App von Sky Go könnt Ihr für Smartphones und Tablets aus dem jeweiligen Store herunterladen. Möchtet Ihr lieber auf Eurem Laptop oder Mac schauen, dann gibt es Sky Go hier für Euch.

So der so: FC Bayern München vs. SC Freiburg wird heute im LIVE-STREAM bei Sky Go zu sehen sein. Die Übertragung von Sky Go ist die gleiche, wie die im Live-TV.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Sky Go ist die Option, mit der immer ein Sky-Abonnement in Verbindung steht. Doch mit dem Sky Ticket ist das anders, dort kommt FC Bayern München vs. SC Freiburg ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM. Das Sky Ticket ist also die perfekte Option für alle ohne Sky-Abonnement. Mehr Infos zu den verschiedenen Tickets gibt es auf der Homepage von Sky.

Sowohl für Sky Go als auch für Sky Ticket gilt: Alle Übertragungen beginnen zur regulären Uhrzeit.



Quelle: imago images / photoarena/Eisenhuth

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Gegen 14.30 Uhr erscheinen hier die Line-Ups von Hansi Flick und Christian Streich.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr verpasst die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV oder LIVE-STREAM? Kein Problem, denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zu der ganzen Begegnung aus der Allianz Arena seid Ihr voll informiert.

Das Ganze ist ein kostenloses Angebot, sodass FC Bayern München vs. SC Freiburg ohne auch nur einen Cent zu bezahlen, auf Eurer Liste steht.

Dank der Analysen und Statistiken bietet das Angebot von Goal auch einen echten Mehrwert zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live verpasst? Die Highlights laufen auf DAZN

DAZN ist ein echtes Schwergewicht im Streamingbusiness, besitzt aber nicht alle Rechte zur Übertragung der Bundesliga. Auf DAZN laufen live nur alle Freitagsspiele, einige Sonntagsspiele (13.30 Uhr), alle Montagsspiele und die Relegationsspiele.

Wer irgendein Spiel mal nicht live sehen kann, ist auf DAZN trotzdem an der richtigen Adresse. Hier sind alle Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff einer Partie verfügbar. Somit verpasst Ihr keine spannenden Szenen und müsst das Spiel nicht live und in voller Länge sehen.

Für alle Neukunden gibt es das Programm mit dem Probemonat sogar 30 Tage kostenlos. Danach könnt Ihr für 11,99 Euro ein Monatsabo oder für einmalig 119,99 Euro ein Jahresabo abschließen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live: Die Übertragung im Überblick