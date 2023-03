FC Bayern München: Sadio Mané europaweit Spitze in der Abseitsstatistik

Bayern Münchens Neuzugang Sadio Mané wird am häufigsten von allen Spielern in Europas Top-Ligen im Abseits erwischt.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané vom FC Bayern München ist der Spieler aus den fünf großen europäischen Ligen, der am häufigsten im Abseits steht. Das ergab eine Analyse von FBref.com.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Demnach kommt der Senegalese auf 1,59 Abseitspositionen pro 90 Minuten. Damit liegt er vor dem ehemaligen Hoffenheimer Georginio Rutter (Leeds United, 1,52) und Schalke-Stürmer Simon Terodde (1,49).

Auch bei den Abseitstoren ist Mané in dieser Saison ganz vorne: Bereits sechsmal jubelte er in der Bundesliga vergeblich, weil er ein Tor erzielt hatte, das schließlich aberkannt wurde. Zuletzt passierte ihm dies am Samstag beim 5:3 gegen Augsburg, als er in der 51. Minute dachte, das 5:1 gemacht zu haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mané wechselte im Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Bayern. Zuvor hatte er in Europa schon für den FC Metz (2011 bis 2012), RB Salzburg (2012 bis 2014) und den FC Southampton (2014 bis 2016) gespielt.