FC Bayern München vs. FC Augsburg heute im LIVE STREAM nur bei Sky?

Heute um 15.30 Uhr steigt das bayerische Nachbarschaftsderby FC Bayern München vs. FC Augsburg. Läuft das Spiel im LIVE STREAM nur bei Sky?

Wir erleben den 24. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem das bayerische Nachbarschaftsderby FC Bayern München vs. FC Augsburg statt. Die Regionalrivalen holten 49 und 27 Punkte.

Der FC Bayern München gewann vor einer Woche in Stuttgart. Damit gelang dem Team von Julian Nagelsmann der vierte Sieg binnen fünf Meisterschaftsspielen.

Der FC Augsburg feierte am selben Tag gegen Werder Bremen den vierten Heimsieg am Stück. Jedoch erlebte die Elf von Enrico Maaßen zuvor bei der Hertha die vierte Auswärtsniederlage in Folge.

Heute steigt in der Bundesliga das bayerische Nachbarschaftsderby FC Bayern München vs. FC Augsburg. Aber läuft es im LIVE STREAM nur bei Sky? GOAL versorgt Euch mit allen Infos dazu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute im LIVE STREAM: Die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. FC Augsburg (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 11. März 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute im LIVE STREAM bei Sky sehen

Sky besitzt die alleinigen Senderechte an allen Bundesliga-Spielen, die samstags über die Bühne gehen. Obendrein zeigt Euch der Bezahlanbieter sein gesamtes Angebot zusätzlich im LIVE STREAM. Daher könnt Ihr das bayerische Nachbarschaftsderby FC Bayern München vs. FC Augsburg mit einer geeigneten Internetverbindung von jedem beliebigen Ort aus sehen. Da am Samstag um 15.30 Uhr vier Begegnungen stattfinden, zeigt Euch Sky überdies eine Konferenz. Zudem könnt Ihr es mit Sky Go sowie mit WOW angehen.

So könnt Ihr FC Bayern München vs. FC Augsburg heute bei Sky Go mitverfolgen

Wenn Ihr Sky Go nützen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses gibt es sowohl als Einzelabo für 27 Euro als auch in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht unverzüglich. Deshalb müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss vermutlich auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch FC Bayern München vs. FC Augsburg im STREAM bei WOW anschauen

Hingegen findet mit WOW, dem früheren Sky Ticket, die Aktivierung sofort statt. Zudem sieht diese Alternative keine langfristige Bindung vor. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm sehen. Als Fußballliebhaber könnt Ihr insbesondere den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga und Englands Premier League genießen. Außerdem könnt Ihr die Veranstaltungen der ATP World Tour, der Formel 1, der NHL sowie der Formel 1 sehen.

Zu Bayern München vs. Augsburg heute via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies bietet Euch GOAL seinen TICKER zum bayerischen Nachbarschaftsderby FC Bayern München vs. FC Augsburg an. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen relevanten Spielgeschehnissen in der Allianz Arena. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr FC Bayern München vs. FC Augsburg

Zudem könnt Ihr die Höhepunkte der Partie zwischen dem FCB und den Fuggerstädtern im Stream sehen. Bei DAZN werdet Ihr diesbezüglich ab 17.30 Uhr in der Highlight Show fündig. Ferner zeigen Euch die Sportschau der ARD ab 18.15 Uhr und das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 die besten Szenen.

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute im LIVE STREAM nur bei Sky? Die Übertragung

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

FC Bayern München vs. Augsburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.