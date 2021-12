Der ehemalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bedauert die gescheiterte Entwicklung von Ex-Wunderkind Renato Sanches beim FC Bayern München. Bei Bild Live gab Rummenigge zu, dass der Transfer des Portugiesen im Jahr 2016 voreilig war. "Ich glaube, wir haben ihn ein, zwei Jahre zu früh geholt", sagte Rummenigge.

Allerdings habe der Klub keine Wahl gehabt. "Wir mussten ihn damals holen. Er war mit 18 Jahren plötzlich ein total gehypter Spieler in Europa. Wir haben 35 Millionen gezahlt, was damals viel Geld war. Er hat eine tolle Europameisterschaft gespielt, ist zum 'Golden Boy' gewählt worden", blickte er zurück.

Rummenigge hadert: Es passte mit Renato Sanches nicht

Nach der für Portugal maximal erfolgreichen EM 2016 war halb Europa hinter Sanches her, die Bayern bekamen schließlich den Zuschlag. Doch die Erwartungen konnte er nicht erfüllen. "Es passte irgendwienicht", meint Rummenigge.

Am letzten Tag des Transferfensters im Sommer 2017 gaben die Bayern Sanches leihweise an Swansea City ab, denn dort war in Paul Clement der ehemalige Assistent von Carlo Ancelotti Trainer. "Don Carlo" selbst wurde wenige Wochen später bei den Bayern entlassen, nach eine Interimsspiel unter Willy Sagnol kehrte Jupp Heynckes zurück. Und Rummenigge betont, dass die Trainerlegende Sanches gerne wieder in der Mannschaft gehabt hätte.

Renato Sanches: Wäre mit Heynckes alles anders gelaufen?

"Als Jupp Heynckes zurückkam als Nachfolger von Carlo Ancelotti, wollte er diesen Spieler haben. Jupp sagte: 'Diesen Spieler möchte ich zurück haben. Diesen Spieler möchte ich auf das Niveau bringen, auf das er gehört.' Leider konnten wir ihn aufgrund technischer Regularien der FIFA nicht wieder zurückholen in der Saison", ärgert sich Rummenigge.

Denn als Sanches nach einer auch bei Swansea enttäuschenden Spielzeit im Sommer 2018 nach München zurückkehrte, war Heynckes endgültig in den Ruhestand gegangen. Niko Kovac hatte den Posten übernommen. Auch unter dem Kroaten lief es für Sanches nicht, weshalb der Mittelfeldspieler im Sommer 2019 seine Zelte in München endgültig abbrach und zum OSC Lille nach Frankreich wechselte.

Rummenigge glaubt, dass der Portugiese unter Heynckes einen anderen Weg hätte gehen können. "Ich glaube, Jupp Heynckes und Renato Sanches wäre ein spannendes Projekt gewesen", sagte er: "Ich glaube mit Jupp würde er möglicherweise noch in München spielen." Seine Auftritte in der Champions League hätten gezeigt, welch überragende Fähigkeiten er hat. Längst gilt Sanches wieder als Kandidat für einen Wechsel zu einem absoluten Topklub.