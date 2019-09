FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Champions League

Bayern München trifft in der Champions League auf Roter Stern Belgrad. Wer zeigt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Wir geben die Antworten.

Champions League, 1. Spieltag, Gruppe B: Der FC Bayern München empfängt Roter Stern Belgrad zum Auftakt in die neue Saison der Königsklasse. Anstoß in der Allianz Arena ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

Auf dem Papier ist ein Sieg für den gegen Pflicht - gerade vor heimischem Publikum. Die Münchner wollen sich gleich eine gute Ausgangsposition in einer Gruppe mit Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus erspielen.

Dabei muss FCB-Trainer Niko Kovac allerdings auf seinen etatmäßigen Linksverteidiger verzichten. David Alaba zog sich vor dem Bundesliga-Duell mit RB Leipzig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu.

Meistert der FC Bayern München das Pflichtprogramm gegen Roter Stern Belgrad? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Champions-League-Spiel der Bayern heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Das Champions-League-Duell im Überblick

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute live im TV verfolgen - geht das?

Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte der auch in diesem Jahr untereinander aufgeteilt. Doch wer von den beiden Anbietern übernimmt die Übertragung zu FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad?

Während Sky zu allen gleichzeitig stattfindenden Partien eine Konferenz sowie jeweils ein ausgewähltes Spiel pro Tag live im Einzelspiel zeigt, überträgt DAZN 110 von 138 Duellen live im Einzelspiel. Eine genaue Auflistung, welche Spiele in der Champions League-Gruppenphase bei welchem Anbieter laufen, findet Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute live im TV

Der Pay-TV-Sender hat sich entschieden: Das Aufeinandertreffen FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad läuft heute live im TV bei Sky. Nur beim Bezahlsender könnt Ihr das Duell der Bayern heute live im Einzelspiel verfolgen.

Hier gibt's alle Infos zu FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live im Einzelspiel bei Sky:

Reicht Euch das Einzelspiel nicht aus? Dann könnt Ihr FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad auch in der Konferenzschaltung anschauen. Dort verpasst Ihr weder das Bayern-Spiel noch die anderen spannenden Duelle, die ebenfalls um 21 Uhr angepfiffen werden.

Hier gibt's alle Infos zu FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live in der Konferenz bei Sky:

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr inklusive Konferenz der Spiele um 18.55 Uhr

Vorberichte ab 18.30 Uhr inklusive Konferenz der Spiele um 18.55 Uhr Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Kommentator: Martin Groß

Martin Groß Experten: Erik Meijer und Didi Hamann

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos, sondern Ihr benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr vorab abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten und Preisen findet Ihr auf der Sky-Website.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Sky ist auch in puncto LIVE-STREAM am Mittwochabend Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live erleben wollt. Der Bezahlsender stellt Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen Ihr die Champions League im LIVE-STREAM sehen könnt. Über beide Optionen informieren wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM

Jeder Sky-Kunde erhält einen Log-In für die Streamingplattform des Bezahlsenders. Diese trägt den Namen Sky Go. Dort überträgt der Bezahlsender die Champions League live im Internet - FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Wie bereits erwähnt, benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein Abonnement beim Bezahlsender - so auch für Sky Go. Mehr Informationen über den Online-Dienst von Sky erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Die Voraussetzungen für ein Sky-Abo sind erfüllt? Dann benötigt Ihr nur noch die kostenlose Sky-Go-App für die Geräte Eurer Wahl. Hier entlang:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM

Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Ihr wollt das Bayern-Spiel gegen Belgrad aber unbedingt schauen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse.

Sky Ticket überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM. Dank dieses Angebots von Sky erspart Ihr Euch ein langfristiges Sky-Abo. Stattdessen könnt Ihr Sky Ticket über einen kürzeren Zeitraum nutzen.

Um FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad nutzen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier gibt's alle Infos:

Monatsabo

Kosten im ersten Monat: 9,99 Euro

9,99 Euro Kosten ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro

29,99 Euro Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Tagesabo

Kosten: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Besonderheit: Sky Ticket 24 Stunden nutzbar

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt heute leider nicht entspannt vor dem Fernseher oder Eurem mobilen Gerät sitzen und Euch das Champions-League-Spiel live im TV oder LIVE-STREAM anschauen? Dann kommt hier unsere Empfehlung:

Mit unserem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht nicht die Entscheidung. Stattdessen bleibt Ihr während des gesamten Spiels immer auf Ballhöhe. Klickt Euch mal rein!

Den kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Die Aufstellungen

Philippe Coutinho, Thomas Müller und Co.: Wen beordert Bayern-Coach Niko Kovac in die Startaufstellung? Steht Marko Marin in der Anfangself von Roter Stern Belgrad? Die Antworten bekommt Ihr knapp eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle - gegen 20 Uhr.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Die Bilanz

FC BAYERN MÜNCHEN (insgesamt bislang 5 Duelle) ROTER STERN BELGRAD 2 Siege 2 1 Unentschieden 1 2 Niederlagen 2 10 Tore 9

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad? Die Übertragung der Champions League im Überblick