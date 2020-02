Robert Lewandowski löst bei Chelsea gegen Bayern K.-o.-Spiel-Blockade: Die Beendigung der letzten Debatte

Lewandowski hat den Torlos-Minutenzählern ein Schnippchen geschlagen. Im Anschluss gab es Huldigungen, die sogar in Messi- und CR7-Sphären reichten.

HINTERGRUND

Wer sich selbst als Statistik-Aficionado bezeichnen würde, dürfte in den vergangenen Tagen seine helle Freude an einigen Zahlen gehabt haben, die im Vorfeld der Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern immer wieder im Zusammenhang mit Robert Lewandowski auftauchten. Zahlen, die vermittelten, für manch einen Zweifler einen weiteren Beweis erbrachten, dass der Pole in wichtigen Begegnungen partout nicht trifft.

Siebenmal in Folge war der ansonsten so verlässliche 31-Jährige in einem K.-o.-Spiel der leer ausgegangen. Hieß konkret: 597 torlose Minuten seit Februar 2018, alle 18 Treffer, die Lewandowski in der Königsklasse zwischenzeitlich beigesteuert hatte, wurden in der Gruppenphase erzielt. Auch als Vorlagengeber trat Lewy über jenen Zeitraum nicht in Erscheinung.

"Misere", "Krise" oder "Fluch" lauteten die Schlagworte, die in Bezug auf die Flaute des aktuell Führenden in der Champions-League-Torjägerliste (gemeinsam mit Erling Haaland, der ebenfalls zehnmal ins Schwarze traf) die Runde machten. Anlass genug für FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, in die Bresche zu springen. "Robert ist absolute Weltklasse", stellte er am Münchner Flughafen klar und schob nach: "Er hat uns am Freitag mit seinen zwei Toren gegen Paderborn auch die drei Punkte gerettet. In Belgrad hat er in gefühlten zehn Minuten vier Tore gemacht. Über ihn zu diskutieren, wäre nicht angebracht, würde ich sagen."

FC Bayern: Robert Lewandowski bedient Serge Gnabry mustergültig

Diskutiert wurde freilich trotzdem, weitere Statistiken wurden ausgewertet. Gegen englische Teams trifft Lewandowski nämlich traditionell besonders gerne. In 15 Duellen mit Kontrahenten von der Insel sammelte er bis zum Aufeinandertreffen mit den Blues zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Assists).

Am Dienstagabend wurden sie gezählt, die Minuten, die Lewy nichts Zählbares zustande brachte, stattdessen bis zum Seitenwechsel zweimal an Chelsea-Schlussmann Willy Caballero scheiterte. Und dann, in der 51. Minute, pflückte Serge Gnabry einen Thiago-Pass mit der Brust herunter, nahm Tempo auf, schickte Lewandowski steil. Anstatt aus spitzem Winkel selbst den Abschluss zu suchen, behielt dieser in unnachahmlicher Manier die Übersicht und bediente Gnabry mustergültig zum 1:0. Und wenn es einmal läuft, läuft es oftmals richtig. Drei Minuten nach der ersten Vorlage folgte nach einem sehenswerten Spielzug die zweite. Wieder profitierte London-Experte Gnabry, der in seiner ehemaligen Heimatstadt bereits gegen Tottenham zum Viererpacker avanciert war.

"Ich habe ihn schon ein paar Mal umarmt", verriet Gnabry nach der Partie im Gespräch mit Sky mit Blick auf Lewandowski. "Wir freuen uns einfach. Es war super von ihm aufgelegt und so haben wir gewonnen." Dass dann nach 673 Minuten auch die letzte Negativmarke fiel, verdankte Lewandowski einem beherzten Antritt samt punktgenauem Querpass von Alphonso Davies. Die wohl leichteste Aufgabe an diesem Abend, die Vorarbeit des jungen Kanadiers zu veredeln. "Ich glaube, Robert hat bis jetzt in fast jedem Spiel getroffen. Er hat uns in dieser Saison so weit gebracht", zollte Gnabry abschließend seinem Teamkollegen Respekt.

Alaba: Lewandowski in einem Atemzug mit CR7 und Messi

Der andere Teil des Helden-Duos, Lewandowski selbst, hielt sich nach seiner überragenden Vorstellung im zweiten Durchgang zurück, dafür sparte David Alaba nicht mit Lob. "Er zeigt jedes Wochenende aufs Neue, was er kann. Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Stürmer der Welt", schwärmte der Österreicher. Dementsprechend habe Lewandowski es mittlerweile Alaba zufolge auch verdient, in einem Atemzug mit den ganz Großen, namentlich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, genannt zu werden.

"Ja, ich denke schon", antwortete Alaba auf eine entsprechende Nachfrage. "Wenn über diese Jungs gesprochen wird, dann sollte auch über ihn gesprochen werden." Alaba plädierte sogar dafür, dass der Angreifer in naher Zukunft mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet werden solle. "Das hoffe ich. Er verdient es. Ich sehe jeden Tag, wie hart er arbeitet."

Harte Arbeit verrichtete Lewandowski auch gegen Chelsea. Mit 17 Zweikämpfen führte er die meisten aufseiten der Gäste, insgesamt kam nur CFC-Mittelfeldmann Mateo Kovacic auf noch mehr direkte Duelle (18). Er, dem einst der Ruf als Ego-Spieler anhaftete, untermauerte mit seiner Spielweise wieder einmal, dass er den mannschaftlichen Erfolg über die eigenen Bedürfnisse stellt. Andernfalls hätte er in aussichtsreicher Position selbst geschossen, anstatt Gnabry zu suchen. Immerhin hatten einige Torlos-Minutenzähler die Stoppuhr sicherlich mit freudiger Erwartung im Anschlag. Doch nun ist wohl auch die allerletzte Debatte um die Klasse von Robert Lewandowski vom Tisch.