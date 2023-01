FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE STREAM: Wird das FCB Testspiel heute live übertragen?

Heute steigt das Spiel FC Bayern München vs. RB Salzburg. Doch wird das FCB Testspiel heute live übertragen? GOAL hat alle Infos zum LIVE STREAM.

In einer Woche eröffnet der FC Bayern München bei RB Leipzig den 16. Spieltag in der Bundesliga. Zuvor steht am Freitag auf dem FCB Campus ein Testspiel gegen RB Salzburg auf dem Programm. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr.

Mit dem FC Bayern München und RB Salzburg treten die Meister sowie Spitzenreiter in Deutschland und in Österreich gegeneinander an. Zudem trafen der FCB und die Mozartstädter in den vergangenen Jahren viermal in der Champions League aufeinander.

Hierbei erlebte die Elf von Julian Nagelsmann gegen jene von Matthias Jaissle im Vorjahr ein Auswärtsremis und zu Hause einen Kantersieg. Nun bestreitet der FC Bayern München gegen RB Salzburg das einzige Testspiel in der Meisterschaftspause. Hingegen unterlagen die Gäste im Dezember Inter Mailand.

Heute um 18 Uhr geht die Partie FC Bayern München vs. RB Salzburg über die Bühne. Doch wird das FCB Testspiel heute im LIVE STREAM übertragen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE STREAM: Die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. RB Salzburg Datum: Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr Stadion: FC Bayern Campus Platz 1 (München)

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE STREAM: Wird das FCB Testspiel heute zusätzlich via TV live übertragen?

Der FC Bayern München stampfte auf seiner Webseite das FC Bayern.TV aus dem Boden. Hierbei stehen die Bereiche FC Bayern.tv Plus für 4 Euro pro Monat bis 36 Euro pro Jahr, FC Bayern.tv Live für monatlich 4,95 Euro bis 5,95 Euro sowie die kostenlosen Livestreams und Shows zur Auswahl. Das letztgenannte Angebot umfasst unter anderem das FCB Testspiel gegen RB Salzburg.

Ihr könnt es beispielsweise mit den Gratis-Apps für Amazon Fire TV, Android TV und Apple TV angehen. Zudem könnt Ihr Euch mit dem kostenlosen LIVE STREAM auf Fcbayern.com verbinden. Außerdem könnt Ihr nicht internetfähige Fernseher mit einem PC oder Notebook vernetzen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Obendrein könnt Ihr Euch das Kräftemessen FC Bayern München vs. RB Salzburg mit einer adäquaten Internetverbindung grundsätzlich von überall aus ansehen. Dafür eignen sich Smartphones ebenso wie Tablets.

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE TICKER: Wird das FCB Testspiel heute live übertragen?

Alternativ könnt Ihr auf den LIVE TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit informieren wir Euch zu allen relevanten Vorkommnissen im Testspiel FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg.

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE STREAM: Wird das FCB Testspiel heute live übertragen?

Im Smart-TV: Fcbayern.com / gratis Apps Im LIVE-STREAM: Fcbayern.com / gratis Apps Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Die Aufstellungen zum Testspiel

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß erscheinen hier die Startformationen.