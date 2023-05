FC Bayern München vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER – die Übertragung der Bundesliga

Heute steigt das Topspiel FC Bayern München vs. RB Leipzig. Doch wo könnt Ihr die Übertragung der Bundesliga sehen? GOAL versorgt mit allen Infos.

In diesen Tagen steht in der Bundesliga der 33. Spieltag auf dem Programm. Hierbei geht am Samstag um 18.30 Uhr die Toppartie FC Bayern München vs. RB Leipzig über die Bühne. Der FCB und die Sachsen holten 68 und 60 Punkte.

Der FC Bayern München feierte vor einer Woche einen Kantersieg gegen Schalke 04. Damit gelang dem FCB der fünfte Dreier binnen sieben Liga-Auftritten mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie.

Einen Tag danach setzte sich RB Leipzig zu Hause gegen Werder Bremen. Zudem ließ die Elf von Marco Rose in den letzten sechs Meisterschaftsspielen nur in Leverkusen Punkte liegen.

Heute um 18.30 Uhr kommt es in der Bundesliga zur Toppartie FC Bayern München vs. RB Leipzig. Aber wie könnt Ihr das Kräftemessen im TV und im LIVE-STREAM sehen? GOAL versorgt Euch mit allen Einzelheiten hierzu, zum LIVE-TICKER der Partie in der Allianz Arena und zu den Aufstellungen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live mitverfolgen: Die Eckdaten des Bundesliga-Spiels

Spiel: FC Bayern München vs. RB Leipzig (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 20. Mai 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TV anschauen

Sky hält die alleinigen Ausstrahlungsrechte für alle Samstagsspiele in der Bundesliga. Hierfür nützt der Pay-TV-Anbieter zahlreiche Kanäle. Für die Übertragung des Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga HD, auf Sky Sport Top Event HD und auf Sky Sport Bundesliga 1 HD schalten. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselinfos:

Sender: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Aber wenn Ihr Euch den Schlager in der Allianz Arena im Fernsehen ansehen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro und einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Ihr könnt Euch auf der Webseite von Sky genauer darüber informieren.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute via LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr Euch das Spiel zwischen dem FCB und den Sachsen im LIVE-STREAM anschauen. Denn: Sky zeigt sein vollzähliges Programm zusätzlich online. Zudem könnt Ihr es mit zwei Optionen angehen.

So könnt Ihr FC Bayern München vs. RB Leipzig bei Sky Go mitverfolgen

Allerdings benötigt Ihr für die Erste davon, Sky Go, das Bundesliga-Paket. Zudem müsst Ihr nach dem Erwerb auf die Freischaltung warten. Da diese etwas Zeit in Anspruch nimmt, müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss möglicherweise WOW oder eine Wiederholung nützen.

So könnt Ihr Euch FC Bayern München vs. RB Leipzig bei WOW sehen

Bei WOW handelt es sich um das frühere Sky Ticket. Damit erfolgt die Aktivierung sofort. Außerdem müsst Ihr Euch nicht binden. Trotzdem ermöglicht das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro einen Zugang auf das gesamte Sportprogramm. Dieses könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten anschauen.

Als Fußballliebhaber liegt Ihr zudem unter anderem hinsichtlich des DFB-Pokals, der 2. Bundesliga und Englands Premier League richtig. Ferner erstreckt sich die Palette exemplarisch auf die Formel 1, ATP Tennis, NHL und die PGA Tour.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TICKER

Zudem bietet Euch GOAL seinen TICKER zur Partie zwischen dem FCB und den Sachsen. Dort berichten wir zu allen relevanten Ereignissen in der Allianz Arena. Obendrein müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Denn: Ihr erhaltet von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr FC Bayern München vs. RB Leipzig

Anschließend könnt Ihr Euch die Höhepunkte des Kräftemessens FC Bayern München vs. RB Leipzig in der Highlight Show von DAZN anschauen. Zudem zeigt Euch das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr die besten Szenen. Hiervon könnt Ihr via TV sowie via LIVE-STREAM profitieren.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM und TV bei Sky sehen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.