FC Bayern München bei RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern München kann im Gastspiel bei RB Leipzig Deutscher Meister werden. Goal verrät, wo das Duell live in TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Es ist das wahrscheinlich entscheidende Spiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Tabellenführer Bayern München ist im Fernduell mit dem BVB beim Drittplatzierten zu Gast. Die Partie findet, wie alle anderen Spiele des 33. Spieltags, am Samstag um 15.30 Uhr statt.

Die Hausherren um Cheftrainer Ralf Rangnick spielen eine starke Saison 2018/19 und liegen zwei Spieltage vor Ultimo nur neun Punkte hinter dem heutigen Gegner. Das ist nach den Jahren zuvor durchaus respektabel. Zudem haben die Bullen elf Zähler Vorsprung auf den Vierten Frankfurt, wodurch man sich bereits für die qualifiziert hat. Gegen den FC Bayern geht es für RB faktisch um nichts mehr, dennoch will man dem Tabellenführer nochmal liebend gerne ein Bein stellen.

Der hat in Leipzig eine große Chance: Mit einem Sieg können die Münchner den nächsten Meistertitel unter Dach und Fach bringen. Gleichzeitig reicht den Bayern ein Punkt, wenn der BVB gegen Düsseldorf nicht gewinnt. Verliert man, und gewinnt die Borussia, dann wird es nochmal spannend. Niko Kovac muss Manuel Neuer und Javi Martinez ersetzen.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - alles zur -Übertragung: Zudem liefert Goal alle Infos zu LIVE-TICKER, Highlights, dem direkten Vergleich und den Aufstellungen.

FC Bayern München bei RB Leipzig: Alle Infos zum Bundesliga-Duell

FC Bayern München bei RB Leipzig heute live im TV verfolgen - geht das?

Die Partie des FC Bayern München bei RB Leipzig findet am Samstag zu gewohnter Uhrzeit um 15.30 Uhr statt und wird deswegen nicht live im deutschen Fernsehen übertragen. Das Free-TV ist nicht mehr mit dabei, wenn es um die Übertragung der Bundesliga live und in voller Länge geht.

Weder das ARD, noch das ZDF sind deswegen in der Leipziger Red Bull Arena vor Ort, um Leipzig vs. Bayern heute zu zeigen. Natürlich ist das Bundesligaspiel aber anderswo im deutschen TV zu sehen, wir verraten im nächsten Abschnitt, wie.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute live im TV bei Sky

Jetzt kommt die gute Nachricht für alle Fans, die die Begegnung heute live im TV anschauen wollen. Sky zeigt / überträgt FC Bayern München bei RB Leipzig heute live im Pay-TV.

Nur auf diesem Kanal, genauer gesagt auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, wird dieses Spiel in live und in voller Länge übertragen. Dabei beginnen um 15.10 Uhr die Vorberichte, ehe ab 15.30 Uhr die vollen 90 Minuten LIVE-Fußball geboten sind. Wem Ausschnitte aus der Leipziger Arena reichen, der kann sich die Konferenz von Sky anschauen, in der alle neun Bundesligapartien an diesem Samstagnachmittag vorhanden sind.

Essenzielle Voraussetzung für die Begegnung Bayern Münchens bei RB Leipzig ist ein Abonnement, welches Ihr vor Beginn des Spiels abschließen müsst. Auf der Homepage von Sky könnt Ihr Euch über die verschiedenen Pakete informieren. Auswählen, Buchen, Fußball heute live im TV schauen.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute im LIVE-STREAM anschauen - so funktioniert's

Das möglicherweise entscheidende Spiel des FC Bayern München bei RB Leipzig wird also heute live im deutschen TV übertragen, doch was, wenn Ihr keinen TV-Bildschirm in der Nähe habt? Dafür gibt es diesen Abschnitt, der Euch darüber informiert.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Alternativ zur TV-Übertragung von Sky, gibt es die Begegnung des FC Bayern bei Leipzig auch live im Stream. Sky Go lautet das Portal, das Ihr mit einem regulären Sky-Abo erreicht. In diesem wir das TV-Programm im LIVE-STREAM gezeigt, weswegen Ihr Euch hier ganz bequem auf die Couch legen und das Spiel am Laptop verfolgen könnt.

Was für ein Spiel! #FCBayern #RBLFCB



1:0 Sabitzer (2.)

1:1 Lewandowski (17.)

2:1 Werner (29.)

3:1 Poulsen (47.)

3:2 Thiago (59. + 1)

4:2 Werner (65.)

4:3 Lewandowski (84.)

4:4 Alaba (90. + 1)

4:5 Robben (90. + 5) pic.twitter.com/mSuz0M2WXi — FC Bayern München (@FCBayern) 9. Mai 2019

Zur Info: Mit einem zehnstelligen Code und einem viertstelligen PIN (habt Ihr beides bei der Anmeldung erhalten) könnt Ihr Euch hier bei Sky Go anmelden und die vollen 90 Minuten Bundesliga live im Stream genießen.

Essenzielle Voraussetzung ist also ein Abonnement beim Unterföhringer TV-Sender, ebenso wie der Download der jeweiligen Sky-Go-App für Euer mobiles Endgerät. Die Anwendung gibt es in den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder dem iTunes-Store. Seid Ihr bis dahin gekommen, ladet Euch die Anwendung herunter, installiert sie und startet den LIVE-STREAM zu FCB bei RB.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Wer kein Abonnement bei Sky hat, der kann kurzfristig umswitchen und die Begegnung Bayern bei Leipzig dennoch via sehen: Mit einem zeitlich begrenzten Zugang bei Sky Ticket könnt Ihr beispielsweise für einen Tag oder auch einen Monat die Bundesliga live im Stream anschauen.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid kein Kunde bei Sky und habt zu spät von dem LIVE-STREAM bei Sky Ticket erfahren? Dann müsst Ihr relativ spontan umdenken und Euch den Diensten eines LIVE-TICKERS zuwenden. Dabei könnt Ihr auf den Ticker in den Reihen von Goal vertrauen.

FC Bayern München bei RB Leipzig wird am Samstag ab 14.45 Uhr live im Ticker bei Goal.com begleitet. Dort wird über eine ausführliche Vorberichterstattung hinaus dann eine detaillierte Spielbeschreibung geliefert, die den Leser ans Smartphone oder den PC fesselt.

Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene aus der Red Bull Arena.

FC Bayern München bei RB Leipzig: DAZN zeigt die Highlights der Bundesliga

Es ist ein nicht selten gesehener Fall: Ihr seid Fan des FC Bayern oder RB Leipzig, habt aber am Samstag keinen TV-Bildschirm in der Nähe, keinen Login für einen LIVE-STREAM und auch der LIVE-TICKER ist weit weg. Dann solltet Ihr Euch zumindest die Highlights der Begegnung anschauen.

Denn bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff sind die besten Szenen von Bayern München bei RB Leipzig abrufbar. In einem Highlight-Clip stellt Euch der Streamingdienst alle wichtigen Chancen und alle Tore zusammen.

Die Frage, wie Ihr DAZN aufrufen könnt, ist leicht beantwortet: Ihr müsst nur die entsprechende App für Euer mobiles Endgerät downloaden und dann könnt Ihr bereits loslegen. Kleiner Spoiler: DAZN hat alle europäischen Top-Ligen plus die UEFA Champions- und via LIVE-STREAM im Angebot. DAZN zeigt zudem die NBA, NFL, NHL und weitere Box- sowie Darts-Events. Zahlen geht total einfach via PayPal.

Hier könnt Ihr die entsprechende Applikation direkt downloaden:

FC Bayern München bei RB Leipzig: Die Aufstellungen

Wie Ralf Rangnick und Niko Kovac ihre Mannschaften personell aufstellen, erfährt die Öffentlichkeit gegen 14.30 Uhr. Dann findet Ihr die Mannschaftsaufstellungen an dieser Stelle.

FC Bayern München bei RB Leipzig: Der direkte Vergleich