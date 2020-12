FC Bayern München vs. RB Leipzig im Free-TV sehen - geht das?

Im Top-Spiel empfängt der FC Bayern München am 10. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig. Wird das Spiel heute live im Free-TV übertragen?

Top-Spiel in der ! Am 10. Spieltag empfängt Tabellenführer und Titelverteidiger in der heimischen Allianz-Arena den Verfolger . Anpfiff ist um 18.30 Uhr .

Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams derzeit an der Tabellenspitze voneinander. Bei ihren jüngsten Erfolgen gegen Stuttgart respektive Bielefeld zeigten der Rekordmeister und das Team von Julian Nagelsmann zuletzt jedoch auch leichte Schwächen.

FC Bayern vs. RB Leipzig: Wird das Top-Spiel in der Bundesliga heute live im Free-TV übertragen? Goal liefert Euch die Antwort und zeigt Euch zudem die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Bundesliga-Begegnung im Überblick

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Wird das Spiel heute LIVE im TV gezeigt?

Die Lage der Übertragungsrechte ist nicht ganz einfach und Fans können leicht den Überblick verlieren, wer gerade welches Spiel zeigt. So läuft die höchste deutsche Spielklasse vornehmlich im Pay-TV , ausgewählte Spiele werden jedoch auch im Öffentlich-Rechtlichen übertragen.

Die meisten Partien sind dabei bei Sky zu sehen. Neben den Samstagsspielen um 15.30 Uhr und dem Top-Spiel um 18.30 Uhr laufen beim Pay-TV-Sender auch die Spiele, die sonntags um 15:30 Uhr oder 18 Uhr angepfiffen werden exklusiv .

Für das Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig gibt es dabei leider keine Ausnahme: Sky zeigt die Partie als einziger Anbieter. Das Top-Spiel ist somit nicht im Free-TV zu sehen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Deshalb zeigt das Free-TV das Top-Spiel der Bundesliga heute nicht live

Wie bereits erklärt, zeigt Sky das heutige Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live und exklusiv. Der Grund dafür, dass das Spiel nicht im Free-TV übertragen wird, ist einfach: Kein Free-TV-Sender konnte sich die Übertragungsrechte für die Partie sichern.

So übertragen ARD und ZDF jeweils nur die Auftaktpartie der Hin- und Rückrunde. Auf dem frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD werden zudem auch in Ausnahmefällen Bundesliga-Partien live gezeigt. Alle anderen Spiele laufen hingegen hinter der Bezahlschranke bei Sky und DAZN .

FC Bayern München vs. RB Leipzig: So seht Ihr das Top-Spiel der Bundesliga heute live im TV

Die Übertragung bei Sky beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff. Um 17.30 Uhr starten auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Vorberichte zum Top-Spiel. Kurz vor Spielbeginn meldet sich Kommentator Wolff Fuss live aus der Allianz-Arena zu Wort und führt Euch durch die vollen 90 Minuten.

Um Bayern vs. RB Leipzig live beim Bezahlsender aus Unterföhring zu sehen, braucht Ihr jedoch ein Abo. Eine Übersicht zu den verschiedenen Paketen findet Ihr hier .

FC Bayern München vs. RB Leipzig: So seht Ihr das Top-Spiel der Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Auch bei der Übertragung via LIVE-STREAM ist Sky Eure einzige Möglichkeit, FC Bayern gegen RB Leipzig live zu sehen. Sky stellt Euch dabei zwei Services zur Auswahl.

Für TV-Kunden ist der Streamingdienst Sky Go bereits im Vertrag inbegriffen. Solltet Ihr Euch nicht langfristig vertraglich binden wollen, könnte hingegen Sky Ticket für Euch interessant sein.

Ihr habt noch Fragen zur Übertragung des Topspiels FC Bayern München vs. RB Leipzig im TV und im LIVE-STREAM? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Bild: Getty Images

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des Top-Spiels zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Bilanz

FC Bayern München (insgesamt 10 Pflichtspiele) RB Leipzig 5 Siege 1 4 Remis 4 17 Tore 8 1 Tabellenplatz 2

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Opta-Fakten zum Spitzenspiel der Bundesliga

Dies ist das 9. Bundesliga-Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig. Der Rekordmeister gewann die ersten 3, seither aber nur noch 1 der letzten 5 (1 Niederlage und zuletzt 3 Remis in Folge).

Der 2-1-Heimsieg im März 2018 war Leipzigs einziger Sieg in wettbewerbsübergreifend 10 Duellen mit dem FC Bayern München (4 Remis, 5 Niederlagen – 8-mal in der Bundesliga, 2-mal im Pokal).

Nur (in 4 von 7 Duellen) punktete seit 2017/18 in der Bundesliga in so vielen Duellen mit dem FC Bayern wie RB Leipzig (in 4 von 6 Duellen).

RB Leipzig blieb in der Bundesliga gegen keinen anderen Gegner so oft torlos wie gegen den FC Bayern (5-mal). Überhaupt fielen in den letzten 3 BL-Duellen zwischen Bayern und Leipzig nur 2 Tore, beim 1-1 am 4. Spieltag 2019/20.

Der FC Bayern blieb in seinen letzten 70 BL-Spielen nur 2-mal torlos, beide Male gegen RB Leipzig (jeweils 0-0 im Mai 2019 und im Februar 2020).

Die Bayern hatten letztmals 2016/17 nach 9 BL-Spielen so viele Punkte auf dem Konto wie aktuell (22, damals sogar 23). Jenes war Leipzigs Debütsaison in der Bundesliga und die einzige bei RB mit mehr Punkten nach 9 Spielen (21) als aktuell (20).

Der FC Bayern München egalisierte mit 31 Toren in den ersten 9 Spielen den Bundesliga-Rekord von (1974/75). Gleichzeitig sind aber die 13 FCB-Gegentore zu diesem Zeitpunkt Höchstwert seit 2008/09, als es unter Jürgen Klinsmann sogar 15 waren.

Bayerns Robert Lewandowski führt mit 12 Toren die Torschützenliste der Bundesliga 2020/21 an. Nach den ersten 9 Spielen hatten zuvor nur Gerd Müller (14 Tore 1968/69), Christian Müller (13, 1964/65) und Lewandowski selbst (13 in der Vorsaison) im deutschen Oberhaus mehr Treffer erzielt.

FCB-Stürmer Robert Lewandowski traf in 21 der 29 BL-Spiele unter Hansi Flick (32 Tore insgesamt) – und stets gewann der FCB im Anschluss. Das letzte Bayern-Spiel in der Bundesliga, welches trotz Lewandowski-Tor nicht gewonnen wurde, war das 1-5 bei Eintracht Frankfurt am 2. November 2019.

Die beiden Spieler mit den meisten Abschlüssen in dieser BL-Saison, die noch auf ihren ersten Saisontreffer in der Liga warten, sind Leipzigs Alexander Sörloth (15, wie der Mainzer Jean-Paul Boetius) und Dani Olmo (20).

