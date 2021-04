FC Bayern München bei RB Leipzig: Die Aufstellung zum Spitzenspiel

Der FC Bayern München trifft in der Bundesliga auf RB Leipzig. Goal liefert Euch die Aufstellungen zum Spitzenspiel des 27. Spieltags.

Top-Spiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München muss am 27. Spieltag bei RB Leipzig ran. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Mit RB Leipzig trifft der FC Bayern auf seinen größten Konkurrenten im Kampf um den Meistertitel. Nur vier Punkte trennen den Tabellenzweiten vom Titelverteidiger aus München. Dabei gab sich das Team von Julian Nagelsmann in letzter Zeit kaum Blöße. So holte man aus den letzten achten Bundesliga-Spielen nur einmal nicht die volle Punkteausbeute.

Auch der deutsche Rekordmeister zeigte sich zuletzt in Topform. So geriet man gegen den VfB Stuttgart zwar durch die frühe Rote Karte für Alphonso Davies bereits nach zwölf Minuten in Unterzahl, fertigte Schwaben aber dennoch dank Dreierpacker Robert Lewandowski mit 4:0 ab. Der Pole wird jedoch auf seiner Jagd nach dem Torrekord von Gerd Müller gebremst und fällt gegen Leipzig verletzt aus.

Der FC Bayern München zu Gast bei RB Leipzig: Goal liefert Euch die Aufstellungen zum Top-Spiel der Bundesliga. Zudem schildern wir Euch vorab die Personalsituation beider Vereine und blicken auf die letzte Startformationen zurück.

FC Bayern München bei RB Leipzig: Das Top-Spiel der Bundesliga in der Übersicht

Begegnung RB Leipzig - FC Bayern München Datum Samstag, 04. April 2021 | 18.30 Uhr Stadion Red Bull Arena, Leipzig

FC Bayern München bei RB Leipzig: Die offizielle Aufstellung

Hier folgen die Aufstellungen von RB Leipzig und dem FC Bayern München, sobald diese bekannt sind.

FC Bayern München bei RB Leipzig: Die voraussichtliche Aufstellung

Während auf Seiten von RB Leipzig Linksverteidiger Angelino weiterhin aufgrund eines Muskelfaserrisses ausfällt, könnte Dayot Upamecano nach überstandener Verletzung wieder in die Startformation rücken. Marcel Halstenberg befindet sich zudem in Quarantäne, nachdem er beim DFB-Team mit dem Corona-erkrankten Jonas Hofmann in Kontakt gekommen war. Ob er womöglich noch vor dem Spiel wieder zurückkehren kann, steht noch nicht fest.

Weiterhin ausfallen werden derweil Neuzugang Dominik Szoboszlai und Konrad Laimer, die sich beide im Aufbautraining befinden. Darüber hinaus muss Trainer Julian Nagelsmann auf den gelb-gesperrten Kevin Kampl verzichten. Durch die Ausfälle könnte Nordi Mukiele von Beginn an auflaufen und die rechte Außenbahn von Tyler Adams übernehmen, der ins Zentrum rücken könnte.

RB Leipzig könnte auf diese Aufstellung setzen:

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg

Die Länderspielpause endete für den FC Bayern mit einem Schock. Mindestens vier Wochen müssen die Münchner aufgrund einer Bänderdehnung im Knie auf Robert Lewandowski verzichten. Als möglicher Ersatz in der Sturmspitze käme vor allem Serge Gnabry in Frage, aber auch Eric Maxim Choupo-Moting könnte den Top-Torjäger vertreten.

Zudem wird Lucas Hernandez wohl für den rot-gesperrten Alphonso Davies in die Startelf rücken, David Alaba kehrt aufgrund der Gelb-Sperre von Jerome Boateng auf die Innenverteidigerposition zurück. Niklas Süle musste mit Oberschenkelproblemen vorzeitig vom DFB-Team abreisen, konnte jedoch zuletzt wieder mit der Mannschaft trainieren. Sollte es für Leipzig dennoch nicht reichen, könnte er durch Javi Martinez ersetzt werden.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Gnabry

FC Bayern München bei RB Leipzig: Die Aufstellungen in der Hinrunde

Beim 3:3 im Hinspiel wartete RB Leipzig mit einer taktischen Änderung auf, die angesichts der schnellen Führung früh ihre Früchte trug. So lief RB nicht mit der favorisierten Dreierkette auf, sondern formierte sich in einem 4-3-3. Mit von der Partie war dabei unter anderem Angelino, der beim Rückspiel verletzt fehlen wird.

RB Leipzig setzte auf folgende Aufstellung:

Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino - Adams - Haidara, Sabitzer - Kluivert, Forsberg, Nkunku

Hansi Flick musste im letzten Duell noch auf Mittelfeldmotor Joshua Kimmich verzichten. Dessen Vertreter Martinez hatte dabei einen bitteren Abend und musste bereits nach 25 Minuten aufgrund einer Blessur ausgewechselt werden. Auch Davies stand damals nach einem Bänderriss noch nicht wieder zur Verfügung.

Mit dieser Aufstellung lief der FC Bayern auf:

Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Goretzka, Martinez - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

FC Bayern München bei RB Leipzig: Die Aufstellungen am letzten Spieltag

Trotz eines couragierten Auftritts des Aufsteigers konnte RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld seiner Favoritenrolle gerecht werden. Dabei besorgte Marcel Sabitzer kurz nach Wiederanpfiff mit seinem 50. Pflichtspieltor die 1:0-Führung, die das Team bis zum Ende nicht mehr hergeben sollte.

Mit dieser Aufstellung bezwang RB Leipzig Arminia Bielefeld:

Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara - Nkunku, Olmo - Forsberg

Der FC Bayern zeigte derweil gegen den VfB Stuttgart eine furiose Leistung und stellten sogar einen Rekord auf. So erzielten die Münchner als erste Bundesliga-Team in Unterzahl vier Tore innerhalb von einer Halbzeit. Drei der Treffer besorgte Lewandowski, dem nur noch fünf Treffer zum Rekord von Gerd Müller fehlen. Gegen Leipzig steht er den Bayern jedoch nicht zur Verfügung.

Der FC Bayern schenkte gegen den VfB Stuttgart diesen elf Spielern das Vertrauen:

Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Davies - Goretzka, Alaba - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

FC Bayern München bei RB Leipzig: Die Opta-Fakten vor der Partie