FC Bayern München vs. PSG, Kader: FCB wohl auch ohne Gnabry und Roca

Der FC Bayern München muss gegen Paris Saint-Germain nicht nur Robert Lewandowski ersetzen. Auch Serge Gnabry und Marc Roca drohen auszufallen.

Titelverteidiger Bayern München muss bei der Neuauflage des Vorjahresfinals in der Champions League gegen Paris St. Germain neben Weltfußballer Robert Lewandowski wohl auch Serge Gnabry und Marc Roca ersetzen. "Er wird aller Voraussicht nach ausfallen", sagte Trainer Hansi Flick über Nationalspieler Gnabry, den Halsschmerzen plagen. Roca habe sich am Sonntag verletzt und "ist deshalb nicht dabei", ergänzte Flick.

Trotz der Ausfälle für das Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky), in dem auch die verletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa fehlen, ist Flick optimistisch. "Wir wollen ins Halbfinale, deswegen müssen wir beide Spiele konzentriert angehen. Das ist unser Ziel und unsere Aufgabe", sagte der Coach. Als Marschroute gab er vor: "Wir müssen bei Ballverlust schnell den Zugriff haben, unsere Angriffe selbstbewusst vortragen und sie besser ausspielen als in Leipzig."

Der Vergleich mit dem gewonnenen Duell im vergangenen August (1:0) verbietet sich aus Sicht des Trainers. "Es ist ein neues Spiel, eine neue Mannschaft, Paris hat einen neuen Trainer", sagte er über den Gegner. PSG wird inzwischen von Mauricio Pochettino trainiert, der Thomas Tuchel (jetzt FC Chelsea) ablöste.

Auch PSG muss im Hinspiel auf einige Spieler verzichten, insgesamt neun Spieler stehen Mauricio Pochettino nicht zur Verfügung.

FC Bayern München vs. PSG: Die mögliche Aufstellung des FCB

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

ℹ️ #Flick zum Personal für morgen: "@marcroca21 hat sich am Sonntag verletzt, deswegen ist er nicht dabei. @SergeGnabry hat Halsschmerzen und wird aller Voraussicht nach ausfallen." #FCBPSG #UCL pic.twitter.com/YKvYjcwLQ5 — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 6, 2021

FC Bayern München vs. PSG: Die mögliche Aufstellung der Pariser

Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Pereira - Kean, di Maria, Neymar - Mbappe