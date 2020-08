FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV sehen: So geht's

Der FC Bayern München und Paris Saint-Germain spielen das Finale der Champions League. Wir verraten, ob und wo das Spiel heute live im Free-TV läuft.

Der Kampf um den Henkelpott der geht in die entscheidende Phase! Der und PSG ( ) spielen heute Abend um den CL-Titel. Um 21 Uhr geht's los!

Beide Teams setzten sich im Halbfinale mit 3:0 gegen ihre Kontrahenten durch, beide Teams sind mit zahlreichen Top-Stars ausgestattet und haben einen deutschen Trainer an der Seitenlinie stehen: Hansi Flick gegen Thomas Tuchel, München gegen Paris, gegen - wie wird es ausgehen?

In diesem Artikel informieren wir Euch über die Übertragung der vollen 90 Minuten FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV. Kommt das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen oder müsst Ihr Euch Alternativen suchen? Hier gibt's einen generellen Übersichtsartikel zur CL.

FC Bayern München vs. PSG heute live: Das Champions-League-Finale

Duell FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain) Datum Sonntag, 23. August 2020 || 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon LIVE-TICKER Goal

FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV sehen: Funktioniert das?

FC Bayern München oder Paris Saint-Germain - wer tritt in die Fußstapfen des , der den CL-Titel in der vergangenen Saison gewann? Die wichtigste Frage für alle Fans der beiden Mannschaften ist an diesem Samstag aber, wo denn die Partie heute überhaupt live im TV gezeigt wird.

Ob im Pay-TV, dem Free-TV, im LIVE-STREAM, im LIVE-TICKER oder auch in einem Highlightclip - in diesem Artikel wird alles schön zusammengefasst. Wir fokussieren uns hier auf die Übertragung der vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV.

FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV beim ZDF sehen

Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV, weil es eine deutsche Mannschaft ins Finale geschafft hat. Das war die Grundvoraussetzung, damit das ZDF das Finale der Champions League heute live im Programm hat.

Die Übertragung im Free-TV beginnt heute um 20.15 Uhr, also rund eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff des Endspiels in Lissabon. Dort wurde das Champions-League-Finalturnier seit wenigen Tagen ausgetragen - nun steht das Endspiel an.

FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV sehen - das geht heute also im ZDF . Hier liefern wir Euch ein paar Details zur Übertragung im Fernsehen.

FC Bayern München vs. PSG heute live im ZDF - Alle Übertragungsdetails

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Experte: Sandro Wagner

Moderator: Jochen Breyer

Kommentator: Bela Rethy

"Die Zuschauer können sich auf ein absolutes Programm-Highlight freuen. Die stärksten Mannschaften haben sich in Lissabon durchgesetzt. Der Fußballhöhepunkt des Jahres steht bevor", sagte ZDF-Programmdirektor Thomas Fuhrmann vor dem CL-Finale heute.

FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV sehen: Fußball auch im LIVE-STREAM

Das ZDF zeigt / überträgt das Finale der UEFA Champions League heute nicht nur live im Free-TV, sondern hat auch einen kostenlosen LIVE-STREAM, der durchgehend erreichbar ist.

In diesem wird FC Bayern München vs. PSG heute ebenfalls live übertragen. Hier geht es direkt dorthin. Was Ihr dazu noch wissen müsst? Nichts!



Bild: Getty Images

FC Bayern München vs. PSG heute live im Free-TV beim ZDF: Die Übertragung auf einen Blick