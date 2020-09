Bericht: FC Bayern gibt im Werben um Barca-Talent Pedri nicht auf

Der FC Bayern befasst sich weiterhin mit Offensivtalent Pedri vom FC Barcelona und soll den katalanischen Verein schon mehrfach kontaktiert haben.

Der hat die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Barca-Talent Pedri (17) wohl noch nicht aufgeben. Der deutsche Rekordmeister soll den schon zweimal kontaktiert haben, um sein konkretes Interesse am U19-Nationalspieler zu hinterlegen. Das berichtet die spanische Marca.

Pedri war erst Anfang August vom spanischen Zweitligisten UD Las Palmas gekommen, in den letzten Monaten jedoch mehrfach mit einer Leihe nach in Verbindung gebracht worden. Schon Ende Juli hatten Goal und SPOX berichtet, dass sich neben dem FC Bayern auch mit ihm befasst.

Barca-Trainer Koeman lobt Pedri: "Er hat die Qualität, zu spielen"

Der neue Barca-Trainer Ronald Koeman scheint in der kommenden Saison auf Pedri zu zählen: "Er ist ein großes Talent und eine wichtige Verstärkung für unsere Zukunft", so der 57-Jährige am Samstag nach dem 3:1-Sieg im Testspiel gegen Gimnastic Tarragona: "Er hat mit den Profis trainiert und die Qualität, zu spielen. Wir werden sehen, inwiefern er sich beteiligen kann."

Mehr Teams

Nachdem Philippe Coutinho und Ivan Perisic den FC Bayern verlassen haben und bislang unsicher ist, ob Thiago dem Verein erhalten bleibt, ist der deutsche Rekordmeister im Mittelfeld durchaus auf Neuzugänge angewiesen.

Laut Marca soll Bayern die Situation von Pedri deshalb aufmerksam verfolgen und auf einen falschen Schritt des Barca-Managements warten, um sich die Dienste des 17-Jährigen zu sichern. Wie Goal und SPOX wissen, ist der Bundesligist an einem Leihgeschäft von bis zu zwei Jahren interessiert.