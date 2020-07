FC Bayern München an Barca-Juwel Pedri interessiert: Das ist der Stand

Rekordmeister FC Bayern München ist an einer Leihe von Barca-Juwel Pedri interessiert: Das ist der aktuelle Stand.

HINTERGRUND

Mit dem 17-jährigen Offensivspieler Pedri von UD Las Palmas hat sich der eines der größten Talente im spanischen Fußball gesichert. Auf kurze Sicht hin dürfte er aber kaum Aussicht auf viel Spielpraxis im Camp Nou haben. Deshalb steht ein Wechsel auf Leihbasis im Raum - nach .

Goal und SPOX können einen Bericht von Sky bestätigen, wonach sich neben auch der FC Bayern mit Pedri beschäftigt. Wie aus Barca-Kreisen zu hören ist, hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Katalanen wegen des U19-Nationalspielers kontaktiert.

Auch wenn sich die Münchner bekanntlich nicht als Ausbildungsverein sehen, sind sie an einem Leihgeschäft von bis zu zwei Jahren interessiert. Einerseits wegen der wirtschaftlich unsicheren Lage, die die Corona-Krise mit sich bringt. Andererseits, weil im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters durchaus Verstärkungsbedarf herrscht: Philippe Coutinho geht, Thiago könnte gehen, während eine feste Verpflichtung von Ivan Perisic derzeit unwahrscheinlich ist und dessen vermeintlicher Nachfolger Oliver Batista Meier einen Wechsel auf Leihbasis anstrebt.

Mehr Teams

Pedri, mit vollem Namen eigentlich Pedro Gonzalez Lopez, wäre zwar eine junge und unerfahrene, aber vielseitig einsetzbare Option. In der Jugend von UD Las Palmas spielte er auf der Position des Achters und Zehners, bei den Profis des spanischen Zweitligisten bekleidet er zumeist die offensiven Außenbahnen.

Langfristig, das gab er auch jüngst in einem Interview mit der Zeitung Sport zu, sieht er sich aber im Zentrum. "Dafür muss er körperlich noch zulegen", sagt Barca-Reporter Ignasi Oliva von Goal. "Die wäre zweifellos eine geeignete Liga, um sich in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln."

FC Barcelona will keine Kaufoption in möglichen Deal einbauen

Gleichwohl würde Pedri sich in München wohl auch vornehmlich mit einer Rolle als Ergänzungsspieler begnügen müssen, da die Konkurrenz groß ist. Eine Kaufoption würde Barca nach Informationen von Goal und SPOX unter keinen Umständen in einen solchen Deal einbauen.

Die Katalanen stachen im Werben um den talentierten Rechtsfuß einige prominente Mitbewerber aus und überwiesen fünf Millionen Euro gen Gran Canaria. Pedri, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in drei Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete, "könnte eines Tages in die Fußstapfen von Andres Iniesta treten", glaubt Experte Oliva. "Er ist technisch ähnlich veranlagt wie Iniesta, sehr passsicher und enorm dribbelstark." Was er nun braucht? "Spielpraxis."

Die würde er in Mönchengladbach wohl eher bekommen als in München - auch in der . "Deshalb wäre ein Wechsel zu Bayern eher unwahrscheinlich, trotz der guten Beziehungen beider Klubs", meint Oliva und resümiert: "Gladbach hätte sicherlich bessere Chancen, ihn zu bekommen."

Barca-Entscheidung über Pedri-Zukunft fällt wohl erst spät

Das letzte Wort hat Barca. Nach Angaben von Josep Bartomeu, dem Präsidenten des spanischen Vizemeisters, würde man Pedri gerne schon in der neuen Saison in den Profi-Kader integrieren. Eine Leihe bleibt für den Spieler trotzdem eine Option, solange man ihm nicht genügend Einsatzminuten garantieren kann. Aktuell ist unklar, wie sich Barcas Mittelfeld und Sturm in Zukunft aufstellen.

Abgänge von "Altlasten" wie Coutinho, Ivan Rakitic oder Arturo Vidal haben Priorität, um Transfers wie den von Inter Mailands Torjäger Lautaro Martinez zu finanzieren. Nicht auszuschließen, dass auch Ousmane Dembele den Klub verlässt und damit einen Platz für Pedri auf den Außenbahnen freimacht.

Laut Oliva ist nur sicher: "Pedri absolviert erst einmal die Vorbereitung mit der Mannschaft. Sollte sich der Klub entscheiden, ihn zu verleihen, dann erst sehr spät." Das Transferfenster ist sowohl in Spanien als auch in Deutschland bis zum 5. Oktober geöffnet.