Die Runde der letzten Acht steht in der Champions League an - und der FC Bayern München ist als einziger deutscher Vertreter dabei: Der FCB spielt am Mittwoch beim FC Villarreal, Anstoß im Estadio de la Ceramica ist um 21 Uhr.

In der Königsklasse wird es langsam ernst, das merkt man auch schon am Spielplan: Am 6. April, also am Mittwoch, ist das Hinspiel gegen Villarreal - nur sechs Tage später, also am Dienstag, 12. April, ist bereits das Rückspiel!

Die Spanier hängen aktuell in einem kleinen Leistungsloch: In LaLiga verlor man drei der vergangenen vier Partien. Doch die Bayern sollten gewarnt sein: Juventus Turin wurde im Rückspiel des Achtelfinales mit einem effizienten 3:0 nach Hause geschickt.

Der FC Villarreal ist der amtierende Europa-League-Sieger und möchte auch in der Champions League erfolgreich durchstarten, der FCB sollte die Spanier nicht unterschätzen. GOAL erklärt, wie das Spiel am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Champions League live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

GettyImages

Wer überträgt die Champions League live im TV? So wird das Spiel FC Villarreal vs. FC Bayern München im Fernsehen gezeigt!

Acht Vereine sind in dieser Saison der Champions League noch dabei - die Herkunft der Klubs beschränkt sich dabei auf wenige Länder: Gleich drei Teams kommen jeweils aus der Premier League (England) und LaLiga (Spanien), die portugiesische Primeira Liga mit Benfica und die deutsche Bundesliga mit dem FC Bayern München wirken daneben wir Exoten.

Umso wichtiger ist es für die Fünfjahreswertung der UEFA aus Sicht der Bundesliga, dass der FC Bayern München erfolgreich ist, gerade nachdem der BVB (Borussia Dortmund) und Bayer Leverkusen in der Europa League ausgeschieden sind.

FC Bayern München beim Villarreal CF: So wird die CL im TV gezeigt

Das Hinspiel gegen Villarreal ist also von besonderer Wichtigkeit - allerdings setzt an dieser Stelle bei vielen Fans die Verwirrung ein: Wie wird das Spiel am Mittwoch LIVE im TV übertragen? Ist das überhaupt möglich?

Keine Sorge - das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal wird LIVE im TV übertragen: Sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen im ganzen Land ist am Mittwoch DAZN für die Übertragung zuständig - sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM!

Fußball LIVE im TV: So wird Villarreal vs. FC Bayern München gezeigt

DAZN im TV? Das geht? Ja, ihr habt richtig gelesen: Seit dem vergangenen Sommer zeigt DAZN sein Programm auch im linearen TV! Zwei Fernsehsender, namentlich DAZN 1 und DAZN 2, übertragen täglich von 8 Uhr bis Mitternacht ausgewählte Programmpunkte.

Am Mittwoch steht der DAZN-Abend ganz im Zeichen der Champions League, beide Sender übertragen nämlich den beliebten Fußballwettbewerb! Auf DAZN 1 läuft die Konferenz, in der neben Villarreal vs. FC Bayern auch Chelsea vs. Real Madrid zu sehen ist. Auf DAZN 2 läuft währenddessen das Einzelspiel zwischen Villarreal CF und dem FC Bayern München.

FC Villarreal gegen den FC Bayern München: DAZN überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Das Problem an DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender kann man aktuell nur dazubuchen, wenn man Sky oder Vodafone als TV-Anbieter hat. Doch das ist kein Grund für Fußballanhänger:innen, zu verzagen: Man kann DAZN nämlich auch anders empfangen!

DAZN ist eine Streamingplattform wie Netflix, Disney+ oder die ARD-Mediathek und somit über das Internet erreichbar. Mehr Informationen zum Programm und Abonnement folgen in diesem Artikel. Wissenswert ist zuvor aber noch, dass ihr euch mit einem Smart-TV die kostenlose DAZN-App herunterladen könnt - so könnt ihr auch ohne linearen TV-Empfang die Champions League am Mittwoch auf dem Flachbildschirm sehen!

FC Bayern München bei Villarreal: So überträgt DAZN das Einzelspiel

Begegnung: Villarreal CF vs. FC Bayern München

Villarreal CF vs. FC Bayern München Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Anbieter: DAZN 2 / DAZN

DAZN 2 / DAZN Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner

Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Villarreal gegen Bayern und Chelsea gegen Real in einer Übertragung: So wird die Konferenz auf DAZN gezeigt

Konferenz:

Villarreal CF vs. FC Bayern München



FC Chelsea vs. Real Madrid

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Sender: DAZN 1 / DAZN

GOAL

Wer überträgt / zeigt FC Bayern München vs. Villarreal im LIVE-STREAM? Die Champions League im Internet

Wir haben es bereits erklärt - um sich einen schönen Abend mit der Champions League am Mittwochabend zu machen, muss man sich mit DAZN beschäftigen. Der Streamingdienst überträgt die allermeisten CL-Spiele in dieser Saison exklusiv. Wir werfen einen Blick auf das DAZN-Abo.

Wer zeigt / überträgt die Champions League am Mittwoch im LIVE-STREAM? DAZN zeigt Villarreal vs. FCB live im Internet

Mit diesem könnt ihr weit mehr als nur die Champions League live verfolgen: Egal ob NBA, NFL, Leichtathletik, Radsport, Motorsport, E-Sports, Tennis, Darts, Wintersport, Schwimmen: Langweilig wird es hier nicht. Alleine beim Fußball ist hier mit der Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Nations League, WM-Qualifikation und vielem mehr genug geboten!

Den Smart-TV haben wir zuvor bereits angesprochen - es gibt aber noch eine Menge weiterer Geräte, mit denen ihr DAZN live verfolgen könnt: Handy, Tablet und Spielekonsole lassen sich einfach mit der kostenlosen App bedienen, ansonsten ist die Website dazn.com für PC und Laptop natürlich ebenfalls eine Möglichkeit.

Der FC Bayern München LIVE auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Streaming-Apps: Die Champions League am Mittwoch LIVE sehen

FC Bayern München bei Villarreal: Das sind die Aufstellungen in der Champions League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen - klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt am Mittwoch Villarreal CF vs. FC Bayern München LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League 2022 im Überblick

TV DAZN 1 DAZN via Smart-TV LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / DAZN