FC Bayern, News heute: Lewandowski vergleicht Messi mit Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski hat sich bei seiner Antwort auf die Frage, ob er Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo bevorzuge, diplomatisch gezeigt. Der Pole verglich die beiden in der Sport Bild.

"Es war immer ein Duell zwischen beiden. Die Frage zwischen ihnen ist einfach: Wer mag welchen Spielertyp?", sagte Lewandowski. "Ich respektiere die harte Arbeit von Cristiano Ronaldo. Für Messi scheint alles einfach zu sein. Ich glaube, Cristiano musste für seinen Erfolg härter arbeiten", ergänzte er.

Lewandowski hatte sich im Duell um den Ballon d'Or 2021 Messi geschlagen geben müssen. Der Argentinier hatte in seiner Dankesrede erklärt, dass Lewandowski die Auszeichnung für Bayerns Triple-Jahr 2020 gebühre. "Das waren keine leeren Worte, das war ein schöner Moment in meiner Karriere", führte Lewandowski aus.

FC Bayern, News heute: Balakov und Bobic hatten Angebote aus München

Krassimir Balakov und Fredi Bobic sollten in den 90er-Jahren zum FC Bayern gelockt werden. Das erzählten sie der Sport Bild. Die beiden bildeten zusammen mit Giovane Elber das gefürchtete 'Magische Dreieck'.

"Nach einem Spiel Stuttgart gegen Bayern saßen wir alle am Tisch. Ich hatte eine Klausel im Vertrag: 70 Millionen Mark feste Ablöse! Das war für die damalige Zeit unglaublich. Ich habe zum damaligen Präsidenten Franz Beckenbauer ganz leise gesagt, dass ich eine Ausstiegsklausel hätte: 'Über 70 Millionen' Seine Frau saß mit am Tisch und meinte: 'Herr Balakov, das ist doch kein Problem! 17 Millionen kann der FC Bayern zahlen!' Sie hatten mich nicht ganz richtig verstanden", erinnerte sich Balakov.

Auch bei Fredi Bobic hatte der FC Bayern angefragt, seine Wurzeln ließen einen Wechsel für ihn aber nicht zu. "Es gab mal einen Anruf. Aber bei mir war das fast kindisch verhaftet: Ich bin ein Stuttgarter Jung! Ich kann doch nicht zu den Bayern. Daher hatte sich das schnell erledigt. Ich war ein bisschen dickköpfig", sagte Bobic.

FC Bayern, News heute: Flick spricht von "traurigem" FCB-Abschied

Hansi Flick hat über seinen Abschied beim FC Bayern gesprochen und erklärt, dass dieser Schritt traurig für ihn war.

"Ein wenig traurig war der Abschied vom FC Bayern. Ich habe dort eine tolle Chance bekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben anspruchsvollen und attraktiven Fußball gespielt und hatten mit die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Das ist auch das, was am Ende hängen bleibt", sagte Flick im Gespräch mit der Sport Bild auf die Frage, was sein traurigster Moment des Jahres war.

Besonders nahe gegangen ist ihm dabei die Tatsache, dass mit ihm ein Teil der erfolgreichen Mannschaft auseinander gebrochen ist. "Wichtige Spieler haben den Verein verlassen: Thiago, den ich als Menschen und Fußballer sehr schätze, Jerome Boateng und David Alaba, der die letzten beiden Jahre als Anführer einen enormen Sprung gemacht hat. Nicht zu vergessen Javi Martínez, mit ihm ging ebenfalls ein wertvoller Spieler. Diese Mannschaft hatte einen speziellen Charakter: Sie war immer bereit zu liefern, da zu sein, wenn es darauf ankommt. Wenn solche Spieler, aber auch eine Klub-Ikone wie Hermann Gerland, der noch immer Bayern durch und durch ist, den Verein verlassen, lässt mich das nicht kalt", erklärte der heutige Nationaltrainer.

FC Bayern, News heute: Rummenigge freut sich über Kahns Verbissenheit

Karl-Heinz Rummenigge hat in einem persönlichen Rückblick in der Sport Bild eine Anekdote über seinen Nachfolger Oliver Kahn erzählt.

"In meiner letzten Saison hatten wir ein Spiel, bei dem Oliver und ich nebeneinander saßen. Die Partie war nicht besonders aufregend, Oliver wirkte auf mich fast gelangweilt. Ich habe ihn angeschaut und gelacht, er fragte: "Wieso lachst du?" Ich antwortete: "Wenn du eines Tages hier für alles verantwortlich bist, wirst du bei jedem Spiel unter Starkstrom stehen, Oliver", schrieb Rummenigge.

Zum Ende der Saison übergab Rummenigge dann sein Amt als Vorstandsvorsitzender des FCB an Kahn. "Einige Zeit später, am 22. August, war ich beim Spiel Bayern gegen Köln in dieser Saison im Stadion, aus einem 2:0 wurde ein 2:2, dann führte Bayern wieder 3:2. Ein Bayern-Spieler verlor fünf, sechs Minuten vor Ende den Ball im Mittelfeld, Oliver fuhr aus sich heraus: "Haltet doch den Ball! Spielt auf Zeit, es ist gleich vorbei!" Ich habe ihn wieder angelacht und gesagt: "Siehst du! Was habe ich dir vor ein paar Monaten erzählt? Das gefällt mir, wie du dich nun aufregst, wie du mitfieberst", führte er aus.

