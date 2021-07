FC Bayern München stellt neues Heimtrikot vor

Das neue Heimtrikot des FC Bayern München wurde nun veröffentlicht. Eine ganz wichtige Neuerung hat das Dress des Rekordmeisters zu bieten.

Der FC Bayern München hat am Samstag sein neues Heimtrikot für die Saison 2021/22 vorgestellt. Erstmals tragen wird es der deutsche Rekordmeister am Samstagnachmittag im Testspiel gegen Ajax Amsterdam (16.30 Uhr im LIVE-TICKER) in der heimischen Allianz Arena.

Die wichtigste Neuerung: Da Bayern vergangene Saison seinen 30. deutschen Meistertitel einfahren konnte, prangt nun auch ein fünfter Stern über dem Wappen.

"Unser neues Heimtrikot ist in dieser Saison etwas ganz Besonderes für unseren Verein: Mit dem 5. Stern auf der Brust werden die großartigen Leistungen der vergangenen Jahrzehnte gewürdigt", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn. "Und gleichzeitig ist dieser Stern eine enorme Motivation für uns alle, niemals nachzulassen und für unsere vielen Fans auf der ganzen Welt weiterhin immer alles zu geben."