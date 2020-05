FC Bayern München: Neues Heimtrikot 2020/21 geleaked

Wie sieht das Heimtrikot des FC Bayern in der kommenden Saison aus. Im Internet kursieren bereits Bilder zum neuen Dress.

Der läuft in der kommenden Spielzeit in Heimspielen offenbar wieder ganz in Rot auf. Erste Bilder des neuen Trikots kursieren bereits im Internet.

Dabei bleibt der deutsche Rekordmeister seiner Linie treu. Ergänzt wird das rote Trikot durch einen weißen Kragen mit v-förmigem Ausschnitt sowie ebenfalls weißen Streifen auf den Ärmeln.

The official Bayern home kit for 2020-21 has begun to be sold in the official Adidas stores. pic.twitter.com/ihqmggFz2g — 😷☆☆☆☆🔴⚪ (@BaldBayernFan) May 8, 2020

FC Bayern: Aktuelles Heimtrikot im Allianz-Arena-Stil

Zusätzlich enthält das Trikot drei weiße Längsstreifen an den Seiten, die die drei Streifen des Ausrüsters adidas symbolisieren. Damit erinnert das Dress an das aus der Saison 2016/17, als die Bayern in einem ähnlichen Heimtrikot aufliefen.

Aktuell tragen die Münchner ihre Heimspiele ebenfalls in Rot aus. Das aktuelle Trikot ist durch das Muster der Allianz-Arena geprägt.