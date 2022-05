Der FC Bayern hat nach drei Jahren Pause am Marienplatz die Meisterschaft mit den Fans gefeiert. Auf dem Rathaus und auch daneben ging es aber vor allem um Robert Lewandowski. Der GOAL-Liveticker zum Nachlesen.

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz zum Nachlesen

14.58 Uhr: Und die Meisterfeier ist nun auch schon wieder vorbei. Die Spieler haben den Balkon verlassen. Das war's auch vom Liveticker!

14.57 Uhr: Uli Hoeneß soeben im BR über ...

... die Stimmung: "Ich war nicht auf dem Balkon, weil ich mich nicht in den Vordergrund drängen will. Ich habe mich dennoch gewundert, dass so viele Leute gekommen sind, obwohl schönes Wetter ist und gestern kein Heimspiel war. Dafür, dass die Spannung nicht mehr so hoch ist, ist hier eine super Stimmung."

... Robert Lewandowski: "Alle Gremien in diesem Verein gehen davon, dass Robert Lewandowski in der nächsten Saison hier spielt. Robert ist ein super Profi. Er hat schon in Dortmund bewiesen, dass er ein ganzes Jahr super Leistungen bringen kann, wenn er den verlassen wird. Es würde viel Geld kosten, wenn wir den Nachfolger jetzt schon auf die Bank setzen."

14.51 Uhr: Müller über die Zukunft: "Der FC Bayern verändert sich ständig. Wir verlieren ja auch ständig Spieler, auch die, die wir gerne gehalten hätten. Man kann es nie jedem Recht machen. Es ist auch nicht so, dass man immer von einem Spieler abhängig ist. Natürlich ist Robert ein brutal guter Einzelspieler. Ich weiß nicht, wie lange er noch hier ist. Vielleicht ja noch länger, aber es gab auch vor Robert Lewandowski den FC Bayern. Der Klub steht über allem."

14.49 Uhr: Müller über die Stimmung: "Dafür, dass wir seit drei, vier Wochen wissen, dass wir Meister sind, ist die Stimmung gut. Ich will da nicht mitgehen, dass die Emotionen nicht mehr da sind. Ich habe Spaß hier!"

14.48 Uhr: Thomas Müller beim BR: "Wenn du der Gejagte bist, musst diesem Druck Standhalten. Wenn du das schaffst, macht es Spaß. Die Gesamtgemengelage ist uns bewusst, aber die Bundesiga ist täglich Brot."

14.47 Uhr: Lewandowski weiter: "Die zehnte Meisterschaft in Folge ist eine legendäre Geschichte." Die Fans skandieren wieder: "Lewa bleib!" Lewandowski brüllt: "Mia san Mia!" Sagt aber nichts über seine Zukunft.

14.45 Uhr: Jetzt kommt Lewandowski zu Wort. Stadionsprecher Lehmann sagt: "Der beste Stürmer der Welt! Wie machst du das?" Lewandowski: "Ich mache das, was ich am liebsten mache. Tore schießen!"

14.40 Uhr: Julian Nagelsmann beim BR: "Wir versuchen die Mannschaft zu verstärken. Wir gucken, was auch finanziell möglich ist. Wir werden uns mit Spielern treffen, um vom Weg des FC Bayern zu überzeugen."

Zur Lewandowski-Nachfolge 2023: "Da habe ich zwei, drei Namen im Kopf, aber wir müssen dennoch den Markt sondieren."

14.36 Uhr: Uli Hoeneß hat sich soeben über den stark kritisierten Hasan Salihamidzic geäußert: "Das ist eine Hetzjagd! Als wir sechs Titel geholt haben, hat niemand über Hasan geredet. Jetzt höre ich nur noch Hasan, Hasan! Er ist nicht allein für den Transfermarkt verantwortlich. Sondern der ganze Vorstand!"

14.32 Uhr: Oliver Kahn setzt zur Rede an: "Wir haben gehört, dass sich die Konkurrenz Hoffnung macht, nächstes Jahr Meister zu werden. Das können sie sich abschminken!"

14.30 Uhr: Die Bayern-Fans skandieren: "Lewa bleib! Lewa bleib!" Bayern-Präsident Herbert Hainer sagt: "Wir haben Robert ja noch ein bisschen hier oben und werden mit ihm sprechen." Und er richtet auch noch ein paar Worte bzgl. der Ukraine: "Der Krieg muss sofort aufhören!" Word!

14.26 Uhr: Jetzt ist er aufgetaucht. Aber wie bei allen anderen ist der Sportvorstand nicht in Ekstase. Vielleicht hängen aber auch noch die Pfiffe vom gestrigen Fan-Fest nach.

14.23 Uhr: Wo ist eigentlich Hasan Salihamidzic?

14.22 Uhr: Nagelsmann bekommt keine exklusive Einladung, sondern darf mit Tillmann, Richards, Vidovic und Co. die Bühne betreten. Auch beim Bayern-Trainer keine brutale Stimmung, aber er hat ja gesagt, dass er nicht eskalieren wird.

14.20 Uhr: Sarr, Ninanzou, Choupo-Moting und Sane kommen gemeinsam. Sane mit einer Cola-Flasche, aber offenbar mit so viel Lust auf die Veranstaltung wie ein Zahnarzt-Besuch.

14.17 Uhr: So brutal Stimmung kommt nicht auf. Das kann man schon so stehen lassen. Lewandowski tanzt in die Kamera von Neuer, Müller nimmt Gnabry die Sonnenbrille weg, um sich das Video Neuers anzugucken.

14.14 Uhr: Ulreich, Kimmich, Coman, Früchtl, Tolisso und Süle sind nun auch da. Süle hat die Meisterschale in der Hand.

14.11 Uhr: Jetzt kommt Robert Lewandowski. Wenn das Gehört nicht täuscht, gibt es tatsächlich vereinzelte Buh-Rufe. Aber Lewandowski ist gut drauf und eine schicke Sonnenbrille nebenbei.

14.08 Uhr: Neuer ist der erste Spieler, der kommt. Mit Sonnenbrille und "Wake me up" von Avicii als Einlaufmusik. Die Fans gehen ab. Ihm folgt Thomas Müller, über den Stadionsprecher Lehmann sagt: "Der erfolgreichste Fußballprofi Deutschlands." Ist so.

14.05 Uhr: Jetzt geht's auch richtig los. Die Mannschaft steht gleich auf dem Balkon. Die Spieler werden einzeln angekündigt. Schauen wir mal, ob es Pfiffe geben wird für Süle, Lewnadowski und Co.

13.59 Uhr: Oliver Kahn spricht beim BR: "Wir dürfen den Fokus und die Konzentration auf die wichtigen Dinge nicht verlieren."

Zu Lewandowski sagt er: "Diesen Alarmismus kennen wir aus der Vergangenheit. Wir haben Robert ein Angebot unterbreitet, er hat es abgelehnt und das ist sein gutes Recht. Er hat noch ein Jahr Vertrag und den wird er erfüllen. Basta! Wir sind da sehr konsequent. Es gibt keinen Spieler, der größer als der Verein ist."

Zur Suche nach einem Ersatz: "Wir müssen permanent die Suche nach frischem Blut. Das ist ein fließender Prozess, der ständig andauert."

13.57 Uhr: Herbert Hainer eben bei Bayern TV: "Wir waren drei Jahre nicht hier. Es ist ein traumhaftes Erlebnis." Heute morgen war Hainer noch im Doppelpass und sprach da über Robert Lewandowski.

13.52 Uhr: Thomas Müller spricht auch. "Wir freuen uns, dass wir hier sind, auch wenn einige von gestern noch Schlagseite haben. Aber die Sonnenbrillen sind mit dabei."

13.49 Uhr: Oliver Kahn mit einem Seitenhieb an Ex-OB Christian Ude. Schallendes Gelächter bei den Gästen. Rocas Gesicht so: "Was ist ein Ude?"

13.47 Uhr: Oliver Kahn spricht im Rathaus vor den geladenen Gästen: "Der FC Bayern hat Geschichte geschrieben." Danach bedankt er sich beim Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter. Applaus, die Spieler dahinter mit brutaler Stimmung. Nicht.

13.45 Uhr: Leon Goretzka sagte eben im BR, nachdem der Reporter meinte, früher hätten die Bayern-Spieler fünf Tage Meisterschaft gefeiert: "Jetzt kriegt man auf den Sack, wenn man zwei Tage nach Ibiza fliegt." Isso.

13.40 Uhr: Die Bayern betreten den Rathaus. Serge Gnabry mit Sonnenbrille sagt: "Es ist nur wegen der Sonne." Gnabry weiter zur Rückkehr zum Marienplatz: "Letztes Jahr haben wir mit Jo Kimmich einen Rotwein getrunken, das war auch schön, aber ich freue mich, dass wir jetzt hier sind."

13.29 Uhr: Die Mannschaft ist schon fast am Marienplatz, über die Maximilianstraße geht es nun direkt zum Rathaus. Vorher gibt's noch den Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Dann geht es hoch auf den Balkon.

13.16 Uhr: Die Mannschaft des FC Bayern ist inzwischen losgefahren und ist auf dem Weg von Harlaching, über Giesing in die Innenstadt. Der Verkehr ist einigermaßen frei, sodass es nicht so lange dauern dürfte.

13.03 Uhr: Die ersten Spieler steigen in den Bus. Alle sind mit einer Tracht ausgestattet - und die meisten auch mit einem Bierchen.

12.58 Uhr: Die Ankunft am Marienplatz wird sich noch etwas verschieben. Die Mannschaft hatte erst noch ein Weißwurst-Frühstück und Mannschaft ist noch gar nicht im Bus.

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz im LIVETICKER - Vor Beginn

vor Beginn: Los geht es dann gegen 13 Uhr mit den Feierlichkeiten. Eine große Frage ist jedoch, wie gerade der abwanderungswillige Superstar Robert Lewandowski und Sportvorstand Hasan Salihamdizic empfangen werden. Letzterer erntete am Vorabend Pfiffe auf einem Fanfest am Nockherberg.

vor Beginn: Es ist lange her, dass der deutsche Rekordmeister mit seinen Fans auf dem Rathausbalkon eine Meisterschaft feiern durfte. Zuletzt war das 2019 der Fall, seither machte es die Pandemie unmöglich. Entsprechend groß dürfte der Enthusiasmus der Fans heute sein.

vor Beginn: Herzlich willkommen zur Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz!

