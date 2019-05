Abschied aus Bremen: So verabschiedet sich Max Kruse von den Werder-Fans

Max Kruse wird Werder Bremen nach dieser Saison verlassen. Via Social Media verabschiedete er sich schon einmal von den Fans.

Max Kruse hat sich mit einer emotionalen Grußbotschaft von den Fans von verabschiedet. Am Freitag hatte der Bundesligist offiziell mitgeteilt, dass der 31-jährige Offensivspieler seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein verlassen wird.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe es immer geliebt, ins Stadion einzulaufen", sagt Kruse in einem Video auf seinem Instagram-Profil. "Das werde ich definitiv vermissen, aber für mich ist es an der Zeit, meinen Weg weiterzugehen. Ich gehe stolz und zufrieden und voller Dankbarkeit, denn das Gefühl, das Ihr mir immer gegeben habt, das war einfach überragend."

Zukunft von Max Kruse offen

Wohin Kruses Weg im Sommer führt, ist noch offen. In den vergangenen Monaten war der Linkfuß unter anderem mit der , oder Tottenham in Verbindung gebracht worden. Auch könnte eine Option sein.

Der frühere deutsche Nationalspieler kommt in dieser Saison auf zwölf Tore und 14 Assists in 36 Pflichtspieleinsätzen für Werder. Ob er den Bremern im letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Leipzig helfen kann, vielleicht doch noch in die einzuziehen, ist wegen Oberschenkelproblemen noch fraglich.