FC Bayern München: Mathys Tel weiß nichts von Tottenham-Interesse

Die Gerüchte über einen Abgang des Stürmers bewahrheiten sich offenbar nicht.

WAS IST PASSIERT? Am Freitag kursierte das Gerücht, dass Tottenham Hotspur parallel zu den Verhandlungen mit dem FC Bayern zu Harry Kane offenbar an einer Verpflichtung von Bayerns Mathys Tel interessiert sein soll. Doch offenbar ist dies noch nicht bis zum Franzosen durchgedrungen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sport1 berichtet, dass weder Tel noch sein Berater Kontakt mit den Spurs gehabt haben sollen.

Darüber hinaus habe sich ohnehin nichts an Tels Haltung geändert, weiter für den FC Bayern spielen zu wollen. Ein Wechsel soll egal ob mit oder ohne Kane in München kein Thema sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images