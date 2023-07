FC Bayern: Mathys wohl im Visier von Tottenham - wird er mit Harry Kane verrechnet?

Während der FC Bayern händeringend versucht, Harry Kane von Tottenham zu verpflichten, könnten die Spurs im Gegenzug einen Bayern-Stürmer verfolgen.

WAS IST PASSIERT? Das für Freitag terminierte Meeting von Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe mit Tottenhams Chairman Daniel Levy wurde kurzfristig auf kommende Woche verschoben. Doch offenbar könnte es aus Spurs-Sicht nicht nur um Harry Kane gehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Matt Law vom Daily Telegraph berichtet, sollen die Londoner ihrerseits auch an einem Spieler der Münchner interessiert sein. Dabei handelt es sich offenbar um Mathys Tel. Der 18-Jährige soll schon länger im Visier der Spurs sein, die nun wohl vorfühlen wollen, ob der Franzose zu haben ist. Ob es hier um eine Leihe oder einen Kauf gehen würde, ist derweil unklar. Könnte Tel womöglich mit Kane verrechnet werden, um die Ablöse zu senken?

WIE GEHT ES WEITER? Allerdings deutete bislang nichts darauf hin, dass der FC Bayern bereit wäre, sein Sturmjuwel nach nur einer Saison wieder abzugeben. Und auch der Spieler selbst bekundete erst kürzlich durch seinen Berater, dass er nicht an einem Abgang interessiert ist.

Thomas Tuchel wiederum deutete auf einer Pressekonferenz in Tokio am Freitag zumindest an, dass von Vereinsseite noch keine Entscheidung über ein Leihgeschäft mit Tel für die anstehende Spielzeit getroffen wurde und verwies aufs Ende der Transferperiode am 1. September.