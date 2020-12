FC Bayern München vs. Lok Moskau live: Die Champions League jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Der FC Bayern München spielt gegen Lok Moskau in der Champions League und Goal ist an diesem sechsten und letzten Spieltag im LIVE-TICKER mit dabei.

Der rundet im heutigen Heimspiel gegen Lok Moskau die Gruppenphase der ab. Um 21 Uhr soll gegen den Tabellenletzten der Gruppe nochmal ein Sieg her.

Wenn Ihr die vollen 90 Minuten heute live im TV und LIVE-STREAM sehen wollt, dann erfahrt Ihr hier alles Wissenswerte. Ansonsten viel Spaß mit dem LIVE-TICKER zu FC Bayern München vs. Lok Moskau.

FC Bayern München vs. Lok Moskau Halbzeit - 0:0 (0:0) Tore: - Aufstellung Bayern Neuer - Sarr, Boateng, Süle, Davies - Roca, Goretzka - Müller - Sane, Choupo-Moting, Costa Aufstellung Lok Guilherme - Zhivoglyadov, Corluka, Rajkovic, Rybus - Magkeev - Ignatiev, Rybchinsky, A. Miranchuk, Kamano - Eder Gelbe Karten: -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Halbzeit | In der Allianz Arena wird heute Unterhaltung der biederen Art geboten. Ein Spiel ohne Torchance, Aufreger oder Hingucker befindet sich in der Halbzeit. Moskau unternimmt nichts fürs Spiel, Bayern dominiert, schafft es aber nicht, sich Torchancen zu erspielen. Dabei wird vor allem auf den Außen genug Platz geboten. Trotzdem müssen neun, teilweise zehn Moskauer erstmal überspielt werden. Die zweite Halbzeit kann nur besser werden. Zumal Moskau merken dürfte, dass Atletico im Parallelspiel gegen Salzburg führt und bei einem Sieg die ruft. Dranbleiben lohnt sich also trotz allem.

FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER: Halbzeit

45. | Es gibt keinen Grund, Zeit nachzuholen. Schließlich ist die letzten 45 Minuten nichts passiert. Davon machen wir erstmal Pause.

42. | Moskau traut sich urplötzlich doch ein bisschen was zu, bekommt jetzt einen Freistoß im linken Halbraum zugesprochen. Den bringt Rybus auf den Kopf von Corluka an der Strafraumkante. Der Ball fliegt quer durch den Sechzehner und wird auf der anderen Seite von Sarr geklärt. Allerdings voll und halbhoch durch die Mitte. Das kann auch mal schief gehen.

40. | Korrigiere, die zweitgefährlichste. Denn im direkten Gegnzug hat Davies auf der linken Seite ganz viel Platz und marschiert nach vorne. Im linken Halbraum des Sechzehners findet er dann Müller, dessen Abschluss mit der Innenseite geht nur knapp am kurzen Pfosten vorbei und landet im Außennetz.

38. | Das ist im Prinzip die gefährlichste Aktion des Spiels: Miranchuk mit dem Übersteiger gegen Sarr, so kommt er links an die Grundlinie und gibt den Ball in die Mitte, dort verpasst Eder nur knapp. Eder legt den frei liegenden Ball aber an für Kamano auf, dessen Schuss vom Elferpunkt wird geblockt.

35. | Na schau an, Neuers elfter Ballkontakt ist vergessen, sein zwölfter aber eine Parade. Er muss die Fäuste ballen und einen Schuss von der linken Seite nach vorne abwehren. Sarr verlor da im Mittelfeld den Ball, im Anschluss treibt Rybchinsky das Spielgerät nach vorne und nimmt halblinks Rybus mit. Der traut sich nicht, scharf zu flinken und schießt dann lieber harmlos genau auf den Keeper.

33. | Und was bietet Moskau so nach vorne an? Keeper Neuer lacht sich über diese Frage kaputt. Es wurde noch kein Schuss in Richtung seines Gehäuses abgefeuert und nur 13 Prozent der Ballaktionen finden in "seinem" Spielfelddrittel statt. Die Gäste warten zudem noch auf ihre erste Ballaktion im Bayern-Sechzehner.

30. | Costa ändert das jetzt. Der Brasilianer schießt vom rechen Strafraumeck mit links nach explosivem Antritt. Zwar genau auf Keeper Guilherme. Doch immerhin muss der Keeper der Gäste so das erste Mal eingreifen. Je nach dem wie viel da in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte noch kommt, könnte das schon was für die Halbzeitanalyse sein. Die fällt so oder so kurz aus heute.

27. | Goretzka mit dem nächsten Distanzschuss, Magkeev war da zuvor ins Leere gerutscht, konnte den Passweg von der linken Seite nicht unterbrechen, so öffnete sich die Tür für Bayerns Mittelfeldmotor einen Spalt breit. Der Schuss aus gut 25 Metern geht aber nicht aufs Tor. So wie überhaupt noch keiner im Spiel.

24. | Sarr versucht es aus der Distanz, wird aber geblockt. Rybus' folgender Versuch, einen Konter einzuleiten, landet recht kläglich genau in den Beinen von Süle. Der findet Costa im linken Halbfeld, der Sane zentral anspielt. Dessen Flugball in den Rücken der Abwehr segelt ins Toraus. Das ist eine ziemlich fahrige Angelegenheit bis hierhin.

22. | Es wirkt, als schiebe sich Bayern den Gegner zurecht. Und es überwiegt das Gefühl, dass Bayern jederzeit noch mindestes eineinhalb Schippen zulegen könnte. Der deutsche Rekordmeister hat alles im Griff. Hat aber Schwierigkeiten, sich Torchancen zu erspielen.

19. | Sane mit dem ersten Torschuss, nach guter Einzelleistung zieht er von halbrechts ab, die Distanz ist aber mit über 30 Metern sportlich. Und so mutiert der Schuss auch eher zum Field-Goal-Versuch, der im Oberrang landet.

17. | Erstaunlich, wie passiv Moskau verteidigt. Und noch erstaunlicher, wie wenig Bayern daraus bis hierhin macht. Obwohl sich die Münchener 40 Meter vor dem Tor in aller Ruhe den Ball hin und herschieben können und auf den Außenpositionen jede Menge Zeit und Platz gewährt wird, warten wir auf die erste Torchance. Lange wird das aus Moskauer Sicht aber nicht gutgehen.

14. | Davies setzt sich auf der linken Seite zwei Mal innerhalb kurzer Zeit im Dribbling gegen Rybchinsky durch und bricht durch, bringt seine folgenden Hereingaben aber beide Male nicht an den Mann. Moskau bietet den Bayern viel Platz zum Spielen, damit können die Gastgeber aber noch nicht all zu viel anfangen.

12. | Moskau versteckt sich nicht, Rybchinsky holt gegen Roca den ersten Eckball für die Russen heraus. Den klärt Sarr am kurzen Pfosten, mit dem gewonnenen zweiten Ball kann Moskau wenig bis nichts anfangen.

11. | Rajkovic klärt eine flache Hereingabe von Sane von der rechten Seite mit etwas ängstlichen Beinen zur Ecke, da war auch genug Platz, um nach vorne zu klären. Folgen hat das nicht. Denn Bayern führt die Ecke kurz aus und kommt nur zu einer flachen Halbfeldflanke, die Süle am langen Pfosten um Längen verpasst.

9. | Es folgen zwei Abseitspositionen, erst von Müller, der bei Sanes tiefem Zuspiel zu tief steht, dann auf der anderen Seite von Eder, der auch gut zweieinhalb Meter in der verbotenen Zone steht. Das Tempo ist noch nicht all zu hoch, die Zielrohre noch nicht ganz eingestellt.

7. | Moskaus erster Vortrag läuft über die linke Seite, wo sich Miranchuk an der Strafraumlinie gegen Sane durchsetzt. Von der Grundlinie gibt er auf Höhe des ersten Pfostens in den Rückraum, wo aber nur Goretzka steht, der sicher klärt.

5. | Goretzka treibt das Spiel an, überstiefelt die Mittellinie und nimmt abermals Sarr auf der rechten Seite mit. Der bringt die nächste Flanke in die Mitte, wo Choupo-Moting gegen Corluka den Luftkampf verliert. Es gibt aber den ersten Eckball, den Costa aufs kurze Eck bringt. Müller verpasst dort knapp.

3. | Bayern beginnt stürmisch, die beiden Außenverteidiger Davies und Sarr schieben weit nach vorne. Sarr komm nach gut drei Minuten auch zur ersten Flanke, die ihren Weg bis in den Fünfer findet. Dort kommt Guilherme aber mit gutem Timing aus seinem Kasten und klärt die Situation.

1. | Los geht's, das Spiel läuft!

FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Worauf Moskau aufbauen kann? Abergläubisch betrachtet auf den letzten Sieg im Europapokal, den feierte man nämlich ebenfalls in , beim 2:1 in Leverkusen im September 2019. Und faktisch-fußballerisch betrachtet auf das Hinspiel. In dem zeigte Moskau nämlich eine gute Leistung, rang dem deutschen Rekordmeister viel Arbeit ab, hatte sogar die Mehrzahl an Torschüssen und gute Torchancen. Verlor aufgrund Kimmichs 2:1-Siegtreffer aber denoch.

vor Beginn | Denn nicht nur wartet Moskau seit zehn Spielen auf einen Sieg in der Champions League (3 Unentschieden, 7 Niederlagen), gleichzeitig ist der Gegner seit 13 CL-Spielen auch noch ungeschlagen bei zwölf Siegen, das 1:1 gegen Atletico letzte Woche war Bayerns erster Punktverlust in der Königsklasse unter Trainer Flick.

vor Beginn | Dumm nur: Den direkten Vergleich hat Moskau trotzdem verloren, sowohl gegen Atletico, als auch gegen Salzburg. Das bedeutet, dass für Loks Weg in die Europa League Atletico im Parallelspiel gegen Salzburg gewinnen muss. Und Moskau gegen Bayern drei Punkte braucht. Das erste kann man im Bereich des Möglichen wähnen. Das zweite eher nicht so.

vor Beginn | Von solchen Problemen können sie bei Lok nur träumen. Coach Nikolic hat heute nur fünf Auswechselspieler zur Verfügung - zwei davon sind Torhüter. Dabei geht es für Moskau noch um viel heute. Mit einem Sieg wäre die Teilnahme an der Europa League noch drin. Und dass, obwohl nach fünf Spielen noch kein Sieg auf der Habenseite steht, dafür aber immerhin drei Unentschieden. Zwei achtbare davon gegen Atletico.

vor Beginn | So stehen Alaba und der leicht angeschlagene Lewandowski gar nicht erst im Kader, Coman und Pavard dürfen zunächst auf der Bank die Füße hochlegen. Stattdessen bekommen Sarr und vor allem Roca im zentralen Mittelfeld die nächsten Bewährungschancen. Und Davies darf nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback feiern, spielt sogar von Anfang an auf seiner linken Abwehrseite, auch wenn die Luft für 90 Minuten sicher noch nicht reichen wird.

vor Beginn | Das Auslaufen des FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League endet heute. Seit Ende des 4. Spieltag steht der Titelverteidiger als Gruppensieger fest, schon gegen Atletico konnte letzte Woche auf Sparflamme ein Unentschieden geholt werden. Auch heute nutzt Flick das rechnerisch unbedeutende Spiel, um einigen arrivierten Kräften eine Pause zu verschaffen.

vor Beginn | Bei Lok Moskau sind es vier Änderungen gegenüber dem 3:1 gegen , die Trainer Nikolic vornimmt: Rajkovic, Magkeev, Rybchinsky und Eder starten anstelle von Cerqueira, Krychowiak, Mukhin und Lisakovich.

vor Beginn | Verglichen mit dem 3:3-Abenteuer am vergangenen Samstag im -Topspiel gegen stellt Bayern-Coach Flick auf fünf Positionen um: Sarr, Davies, Roca, Costa und Choupo-Moting starten für Pavard, Alaba, Martinez, Coman und Lewandowski.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Bayern München und .

FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

München : 1 Neuer - 20 Sarr, 17 Boateng, 4 Süle, 19 Davies - 22 Marc Roca, 18 Goretzka - 10 Sane, 25 Müller, 11 Douglas Costa - 13 Choupo-Moting. - Trainer: Flick

Moskau : 1 Guilherme - 2 Schiwogljadow, 14 Corluka, 41 Rajkovic, 31 Rybus - 37 Magkejew - 94 Rybtschinski, 20 Ignatjew, 11 Mirantschuk, , 25 Kamano - 19 Eder. - Trainer: Nicolic

Schiedsrichter : Sandro Schärer ( )

FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das vierte Europapokal-Duell zwischen Bayern München und Lokomotiv Moskau, zwei davon haben die Münchner gewonnen (N1).

Lokomotiv wartet seit September 1995 auf einen Sieg gegen die Bayern, damals gewannen sie in der ersten Runde des UEFA-Pokals im Hinspiel mit 1:0 gegen den FCB, schieden aber dennoch mit einem Gesamtergebnis von 1:5 aus.

Bayern gewann das Hinspiel in dieser Saison in Moskau mit 2:1, obwohl die Russen mehr Torschüsse zu verzeichnen hatten als der Titelverteidiger (6:5). In den bisherigen 13 Champions-League-Spielen unter Hansi Flick gab es nur vier Partien, in denen der Gegner öfter auf das Münchner Tor geschosen hat als andersherum (auch gegen PSG im letztjährigen Finale, gegen Salzburg im November 2020 und letzte Woche beim Spiel bei Atletico de Madrid).

Lokomotiv wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg in der Champions League (U3 N7), den letzten Sieg feierten sie aber immerhin in Deutschland, im September 2019 gewannen sie mit 2:1 bei .

Bayern trennte sich am letzten Spieltag von 1:1 – es war das erste Champions-League-Spiel unter Hansi Flick, das die Münchner nicht gewonnen haben, die ersten zwölf Spiele unter Flick endeten alle mit Erfolgen der Münchner.

Moskau hat auwärts in dieser Champions-League-Saison bisher zweimal unentschieden gespielt (2:2 bei RB Salzburg und 0:0 bei Atlético Madrid), bisher blieben die Russen noch nie eine gesamte Gruppenphase auswärts ungeschlagen.

Zum zweiten Mal in Folge könnten die Bayern alle drei Heimspiele einer Champions-League-Gruppenphase für sich entscheiden – insgesamt haben die Münchner 19 ihrer letzten 20 Heimspiele in diesem Wettbewerb gewonnen (U1).

Kingsley Coman war in seinen vier Spielen in der diesjährigen Champions League an fünf Toren für die Bayern beteiligt (drei Tore und zwei Assists) – nur 2015/16 war er an mehr Treffern beteiligt (sieben).

Anton Miranchuk hat in dieser Saison drei der fünf Champions-League-Tore von Moskau erzielt, außerdem hat er mehr Schüsse abgefeuert (sieben) und mehr Chancen vorbereitet (acht) als jeder andere Spieler der Russen.

Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick haben die Münchner in 13 Champions-League-Spielen 46 Tore geschossen, mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum. Diese 46 Tore wurden von zwölf verschiedenen Spielern erzielt (ohne Eigentore), ebenfalls Bestmarke im fraglichen Zeitraum (zusammen mit Barcelona).

FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Für Bayern München kommt das unbedeutende Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau reichlich ungelegen. Es gab vor dem Abschluss der Gruppenphase aber auch eine gute Nachricht.

München (SID) Hauptsache keine weiteren Verletzten, Hauptsache nicht allzu viele Kräfte vergeuden: Für Bayern München ist der Abschluss der Gruppenphase in der Champions League gegen Lokomotive Moskau angesichts der Personalprobleme und der hohen Belastung nur ein notwendiges Übel. Trainer Hansi Flick wird wohl wie zuletzt gegen Atletico Madrid einige Wechsel vornehmen.

"Wir müssen immer eines im Blick halten: Dass der ein oder andere Spieler hoch belastet ist", sagte er vor dem unbedeutenden Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen die Russen. Es sei "ganz gut für den ein oder anderen Spieler", ergänzte Kapitän Manuel Neuer, "eine Pause zu bekommen".

Welchen Star er diesmal mit Blick auf die drei schweren Bundesligaspiele vor Weihnachten schonen wird, ließ Flick jedoch offen. "Wir wissen noch nicht, ob wir richtig durchwechseln", sagte er nur.

Immerhin überbrachte der Coach am Dienstag die "freudige" Botschaft, dass der lange Zeit verletzte Alphonso Davies erstmals wieder im Kader stehen wird. "Und es ist auch angedacht, dass er spielt", betonte Flick. Marc Roca ist nach Gelb-Rot-Sperre wieder dabei.

Verzichten muss der FC Bayern dagegen noch auf die verletzten Joshua Kimmich, Javi Martinez und Corentin Tolisso sowie den nicht für die Königsklasse gemeldeten Tanguy Nianzou. Weltmeister Tolisso sei "vielleicht" am Samstag bei wieder eine Option, so Flick. Die zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez und Jerome Boateng dürften zur Verfügung stehen.

Doch egal, wer letztendlich auflaufen wird: Der Fokus sei "ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen und unsere Serie ausbauen wollen", betonte Flick. Er erwarte, dass seine Elf gegen die Russen, die auf den verletzten Nationalstürmer Fjodor Smolow verzichten müssen, "selbstbewusst" agiert - und auch im 17. Spiel hintereinander ungeschlagen bleibt.

Das Hauptaugenmerk liegt für Flick auf der zuletzt wackligen Defensive: "Da müssen wir uns verbessern, wir müssen die Tiefe besser absichern und die Räume eng machen." Beim 3:3 im Spitzenspiel gegen Leipzig hatte er einmal mehr zu viele Lücken ausgemacht. Auch der Aufbau hatte ihm nicht gefallen. Deshalb will Flick gegen Lokomotive "keine langen und unvorbereiteten Diagonalbälle" mehr sehen.

Auch Torwart Neuer forderte "mehr Stabilität. Die Kette muss gut stehen". 16 Gegentore in der Liga seien "definitiv zu viel".

Die Bayern sind bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Doch es gibt nach zuletzt 15 Siegen und einem Remis auch ein paar statistische Anreize: Seit einem 2:3 gegen im Dezember 2013 haben die Münchner in der Gruppenphase der Königsklasse kein Spiel mehr zu Hause verloren.

Zudem sind die Bayern, die gegen Moskau und am 16. Dezember gegen Wolfsburg noch zwei Heimspiele haben, in diesem Jahr in der Allianz Arena ungeschlagen (17 Siege, drei Remis). Zuletzt war den Bayern 1981 ein Jahr ohne Pflichtspiel-Niederlage daheim gelungen.

FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick