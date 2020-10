FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Aufstellung in der Champions League

In der UEFA Champions League gastiert der FC Bayern München bei Lok Moskau. Hier gibt es alle Informationen zu der Aufstellung der beiden Teams.

Nach dem souveränen 4:0 gegen zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase hat der nun das Auswärtsspiel bei vor der Brust. Anpfiff ist heute Abend um 18.55 Uhr in der russischen Metropole.

Der Triple-Gewinner der Vorsaison ist bereits wieder auf einem guten Level angekommen, das zeigten die letzten beiden Spiele. Gegen Atletico glänzte man mit gnadenloser Effektivität, Eintracht Frankfurt ließ man am Samstag beim 5:0 ebenso keine Chance. In diesen Wochen steht auch das Thema Rotation zur Debatte, denn Trainer Hansi Flick muss alle drei bis vier Tage mit seinem Team um Zählbares spielen.

Lok Moskau ist mit einem 2:2 gegen RB Salzburg in die Gruppenphase gestartet und darf nun hoffen, auch in einem schweren Spiel gegen den deutschen Rekordmeister etwas mitzunehmen.

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Aufstellung in der - wie sieht es bei beiden Teams personell aus? Wir bei Goal befassen uns mit den beiden Mannschaftsaufstellungen, ehe die Champions League angepfiffen wird. Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die offizielle Aufstellung in der Champions League

LOKOMOTIVE MOSKAU FC BAYERN MÜNCHEN Offizielle Aufstellung (wenn bekannt) Marko Nikolic Cheftrainer Hansi Flick

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Personalsituation beim FCB

Der FC Bayern München befindet sich genau wie andere europäische Teams inmitten der englischen Wochen. Der eng getaktete Spielplan beschert allen Teams Spiele am Wochenende als auch unter der Woche. Die Münchner bestreiten nach dem 4:0 gegen Atletico Madrid und dem 5:0 gegen das bereits dritte Pflichtspiel binnen acht Tagen.

Personell sieht es beim FC Bayern eigentlich ganz gut aus. Zwar verletzte sich am vergangenen Alphonso Davies , als er sich in der zweiten Minute gegen die Frankfurter Eintracht eine Bänderverletzung zuzog (der Kanadier fällt sechs bis acht Wochen aus), ansonsten kann Hansi Flick aber aus dem Vollen schöpfen.

Wieder mit an Bord ist Serge Gnabry , der nach seinem positiven Test auf COVID-19 gegen Atletico und gegen die SGE pausieren musste. Da auch Leroy Sane am vergangenen Wochenende sein Comeback feierte, hat Flick die Qual der Wahl, wen er in Moskau zumindest offensiv auf den Rasen schickt. Somit sind mit Douglas Costa, Kingsley Coman, Leroy Sane und Serge Gnabry alle Flügelspieler mit an Bord. Für Hansi Flick ist Letzterer nach seinem Fehlen eine Option für die Startelf.

Auch im Mittelfeld und im Defensivverbund des Rekordmeisters hat Flick momentan die Qual der Wahl. Gesetzt sein dürften jedoch Manuel Neuer, David Alaba, Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

FC Bayern München bei Lok Moskau: Diese Stars fehlen dem FCB in Moskau

Alphonso Davies (Bänderriss)

Tanguy Nianzou (Muskelverletzung)

FC Bayern München bei Lok Moskau: So könnte der FCB spielen

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

Quelle: Getty Images

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Personalsituation bei den Russen

Der FC Bayern München trifft bei den Russen auf den vermeintlich schwächsten Gegner der Gruppe, doch beim 2:2 in Salzburg zeigte das Team von Trainer Marko Nikolic Moral und kam nach dem 1:2 nochmal zurück ins Spiel. Am vergangenen Wochenende gab es jedoch eine 1:2-Heimniederlage gegen Wolgograd.

Der aktuell Viertplatzierte der russischen Premier League muss an diesem Dienstag definitiv auf Mikhail Lysov, Vladislav Ignatjev, Boris Rotenberg und Dmitri Barinov verzichten. Dennoch stellt der russische Teilnehmer eine schlagkräftige Truppe, die den Münchnern alles abverlangen wird.

Leistungsträger der Nikolic-Elf sind Vedran Corluka in der Defensive, Grzegorz Krychowiak und Anton Miranchuk im Mittelfeld und der EM-Finaltorschütze von 2016, Eder Lima.

FC Bayern München bei Lokomotive Moskau: So könnte Lok spielen

Guilherme - Ignatiev, Corluka, Murilo, Rybus - Zhemaletdinov, Krychowiak, Kulikov, Miranchuk - Eder, Smolov

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (5:0) : Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Costa - Lewandowski

Aufstellung FC Bayern München gegen Atletico Madrid (4:0) : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernández - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski

Aufstellung FC Bayern München bei Arminia Bielefeld (4:1) : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Tabelle von Gruppe A in der Champions League

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 1 4:0 3 2. RB Salzburg 1 2:2 1 3. Lokomotive Moskau 1 2:2 1 4. Atletico Madrid 1 0:4 0

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Opta-Fakten vor der Partie