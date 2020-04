FC Bayern München verpflichtet Nachwuchsstürmer Lenn Jastremski

Transfer fix! Die Amateure des FC Bayern München haben sich für die kommende Saison mit Stürmer Lenn Jastremski vom VfL Wolfsburg verstärkt.

Der verstärkt seine Amateurmannschaft in der für die kommende Saison mit Lenn Jastremski. Dies gab der Rekordmeister am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Mittelstürmer kommt von der U19-Mannschaft des und erhält in München einen Dreijahresvertrag bis 2023.

FC Bayern: Neuzugang Jastremski mit 14 Toren in 19 Spielen

"Wir freuen uns sehr, dass sich Lenn für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat. Er hat in der laufenden Saison in der U19 des VfL Wolfsburg und auch in der Nationalmannschaft sehr gute Leistungen gezeigt und wir möchten mit ihm gemeinsam in der 3. Liga die nächsten Entwicklungsschritte in den Profifußball machen", erklärte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Der 19-Jährige erzielte in der aktuellen Saison in der U19- bislang 14 Tore in 19 Spielen für die Wölfe.