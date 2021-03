Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lazio Rom live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Achtelfinal-Rückspiel: Der FC Bayern München empfängt in der Champions League Lazio Rom. Goal verrät alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der FC Bayern München empfängt Lazio Rom: Es steht das Rückspiel des Achtelfinals in der Champions League an! Anstoß in der Allianz Arena in München ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

Im Hinspiel konnten sich die Bayern eine durchaus komfortable Ausgangssituation sichern: 4:1 siegten sie in der Ewigen Stadt. Aber nicht nur das Hinspiel lässt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zuversichtlich auf die Qualifikation für das Viertelfinale blicken.

Auch die aktuelle Form spricht für den FC Bayern München: Die letzten vier Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen, insgesamt 16 Tore wurde dabei erzielt - inklusive eines Ausrufezeichens in der Bundesliga gegen den BVB (Borussia Dortmund).

Lässt der FC Bayern München nach dem dominanten Hinspielerfolg nichts mehr anbrennen oder machen es Ciro Immobile und Co. nochmal spannend? Goal erklärt, wie die Champions League übertragen wird.

FC Bayern München gegen Lazio Rom live: Das Champions-League-Achtelfinale auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. Lazio Rom Datum Mittwoch | 17.03.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Rückspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München

Bild: GettyImages

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lazio Rom live im TV? So seht ihr die Champions League im Fernsehen

Es ist der renommierteste internationale Wettbewerb für Vereine - zumindest für diejenigen, die sich in Europa befinden: Jede Saison kämpfen 32 Teams um den Titelgewinn in der Champions League. Von denen durften nach der Gruppenphase nur 16 an der K.o.-Runde teilnehmen, am Mittwoch Abend werden dann die acht Mannschaften für das Viertelfinale im April feststehen.

Bei der Beliebtheit des Wettbewerbs verwundert es also nicht wirklich, dass viele Anhänger:innen sich die Spiele der Königsklasse anschauen wollen. Eine grundlegende Frage gibt es hierbei allerdings: Wird das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom im TV übertragen?

FC Bayern München - Lazio Rom im TV? Sky macht's möglich!

Frohe Kunde für alle Fans der beiden Vereine - und für alle neutralen Fans, die sich auf einen tollen Fußballabend freuen: Ja, das Rückspiel des Achtelfinals wird im TV übertragen! Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert und wird das Spiel auf Sky Sport 2 übertragen.

Kommentieren wird das Spiel Kai Dittmann, der prominente Fußballkenner hat schon das ein oder andere legendäre Spiel am Mikrofon begleitet. Los geht die Übertragung zwar erst um 20.50 Uhr, allerdings kann man schon tagsüber auf anderen Sky-Sendern Vorberichte zur Bayern-Begegnung sehen.

FC Bayern München vs. Lazio Rom live im TV: Sky überträgt die Champions League

Übertragender Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnung: Lazio Rom vs. FC Bayern München

Lazio Rom vs. FC Bayern München Kommentator : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Problem Pay-TV: Übertragung von FC Bayern gegen Lazio ist kostenpflichtig

Kostenfrei ist die Begegnung auf Sky allerdings nicht zu sehen. Sky ist nämlich ein kostenpflichtiger Sender, ihr müsst also Geld bezahlen und ein Paket buchen, um das Spiel zu verfolgen. Alle Informationen zu den unterschiedlichen Preisen und Angeboten findet ihr hier!

Mehr als das Einzelspiel: Sky überträgt die Konferenz!

Sky hält nicht nur die Lizenzen an bestimmten Einzelspielen in dieser Saison der Champions League, sondern überträgt auch die Konferenz! Hier werden beide zeitgleichen Begegnungen (Bayern - Lazio und Chelsea - Atletico) übertragen - allerdings muss man auch hierfür bezahlen.

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : FC Bayern München - Lazio Rom (Wolff Fuss) FC Chelsea - Atlético Madrid (Frank Buschmann)

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer.

: Lothar Matthäus und Erik Meijer. Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

FC Bayern München gegen Lazio Rom kostenlos: Läuft die Champions League auch live im Free-TV?

Champions League kostenlos im TV - durch das ganze Chaos mit den Übertragungslizenzen ein ferner Traum? Keineswegs, das ist durchaus möglich! Sky bietet ein solches Angebot leider nicht an, der junge Streamingdienst DAZN ist da aber auf der Höhe des Geschehens!

Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr nämlich kostenlos auf das gesamte Programm zugreifen und mit einem Smart-TV selbiges auch auf dem Flachbildschirm im Wohn-/Schlafzimmer verfolgen. Am Mittwoch im Programm: Chelsea vs. Atletico.

Pro Spieltag am Dienstag oder Mittwoch: Sky und DAZN zeigen jeweils ein Spiel in voller Länge

Beide laufenden Duelle kommen bei Sky in der Konferenz

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-STREAM? So wird das CL-Achtelfinale übertragen

Im Fernsehen steht also fest, wo das CL-Spiel zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom übertragen wird: Sky Sport 2 und Sky Sport 1 (Konferenz) sind die richtigen Anlaufstellen. Aber wie sieht es im Internet aus?

#UCL



La designazione arbitrale per #BayernLazio:

👮 István Kovács (ROU)

🚩 Vasile Florin Marinescu (ROU) - Ovidiu Artene (ROU)

4️⃣ Ovidiu Haţegan (ROU)

👨‍💻 Pawel Gil (POL)

🅰️ Tomasz Kwiatkowski (POL) pic.twitter.com/1QfPjlycJc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 15, 2021

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-STREAM - so funktioniert's

Sky Go bedarf wenig Erklärungen, denn dieses Portal ist für all diejenigen Fans verfügbar, die bereits ein Paket gebucht haben und so das Sky-Programm auf dem TV sehen könnten - alternativ geht das auch per LIVE-STREAM.

Wenn ihr also bereits ein Paket gebucht habt, ist Sky Go (Play Store / App Store) kostenlos, ansonsten ist die App für euch ziemlich witzlos. Auch bei Sky Go habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr das Einzelspiel oder aber die Konferenz verfolgt!

Sky Ticket überträgt / zeigt FC Bayern München - Lazio Rom im LIVE-STREAM

Kein Sky-Abo? Dann gibt es eine Möglichkeit, ohne dass ihr einen monate-/jahrelangen Knebelvertrag beim Fernsehsender eingehen müsst: Das Sky Ticket.

Mit diesem könnt ihr für kurze Zeiträume Zugriff zu bestimmten Spielen, wie auch Bayern - Lazio, freischalten. Interessiert? Hier findet ihr dazu mehr, auch die App gibt es im Play Store und App Store.

Kostenloser LIVE-STREAM? Auch DAZN überträgt die Champions Leage - Bayern-Fans gehen leer aus

Es ist bekannt, das Sky nicht der einzige Sender ist, der die Champions League überträgt: Auch der junge Streamingdienst DAZN hat da ein Wörtchen mitzureden und bietet sein Programm dank des Probemonats kostenlos an!

Auf DAZN ist am Mittwoch das Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Atletico Madrid zu sehen - nach dem Hinspiel (1:0 für Chelsea) dürfte es hier spannender zugehen als beim Spiel zwischen den Bayern und Lazio.

Probemonat abgelaufen? Dann gibt es für euch das Abo für 11,99 Euro im Monat oder für einmalig 119,99 Euro im Jahr - ihr habt die Wahl. Alles weitere dazu findet ihr hier!

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Lazio Rom LIVE? Der LIVE-TICKER zur Champions League

Ihr wollt unbedingt alles mitbekommen, was am Mittwoch in der Allianz Arena vorgeht, habt aber keine Zeit oder kein Interesse an einem Sky-Abonnement? Dann legen wir euch den LIVE-TICKER von Goal ans Herz!

Mit diesem kriegt ihr nicht nur Tore, Karten und Auswechslungen geliefert - auch Hintergrundwissen und detaillierte Beschreibungen gibt es hier zu lesen! Hier entlang!

Die Aufstellungen von Lazio Rom und dem FC Bayern München: So laufen die Teams in der Champions League auf

Ihr wollt bestens auf das Rückspiel des Achtelfinals vorbereitet sein? Dann klickt euch eine Stunde vor Anpfiff wieder in diesen Artikel, da dann die Aufstellungen hier zu finden sind.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Lazio Rom am Mittwoch live im TV und LIVE-STREAM? Die Übersicht zur Übertragung