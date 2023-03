FC Bayern München: Julian Nagelsmann verteidigt Sadio Mané, Leroy Sané und Serge Gnabry

Ein Offensivtrio stand zuletzt in der medialen Kritik, aber Bayern-Trainer Julian Nagelsmann findet, dass die Vorwürfe unangebracht sind.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat seine Spieler Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané verteidigt. Besonders erstere beiden waren nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart stark kritisiert worden.

Sané, Gnabry und Mané waren beim knappen Erfolg über die Schwaben in der 64. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt worden. Anschließend verlor der Rekordmeister den Faden, kassierte den Anschluss und sogar beinahe noch den Ausgleich.

WAS WURDE GESAGT? Vor dem Champions-League-Duell mit PSG veröffentlichte DAZN ein vorab geführtes Interview mit Trainer Julian Nagelsmann, der das Trio in Schutz nahm. "Generell ist die Diskussion, die es in Stuttgart ja gab, völliger Schwachsinn und auch despektierlich den drei Spielern gegenüber, die man einwechselt", sagte er und ergänzte: " Ich finde es wirklich frech, dass man als Experte, wenn man Mané, Sané und Gnabry einwechselt, darüber diskutiert, ob das richtig oder falsch ist."

Nagelsmann sei es "relativ egal", aber den Spielern gegenüber seien diese Behauptungen "sehr, sehr frech", erklärte der Bayern-Coach: "Wenn ich jetzt drei U19-Spieler eingewechselt hätte, okay, aber ich habe drei Spieler eingewechselt, die den Anspruch haben, zum Top-Regal in Europa oder der Welt zu gehören und ich glaube, das sollte drin sein ab der 60. Minute."

WIE GING ES WEITER? Gegen PSG standen weder Gnabry noch Sané in der Startelf. Auch Mané musste auf der Bank Platz nehmen.