FC Bayern München offenbar scharf auf Innenverteidiger Ji-soo Kim von Seongnam FC

Der FC Bayern arbeitet wohl bereits an seiner künftigen Innenverteidigung. So sollen die Münchner ein südkoreanisches Talent im Visier haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers Ji-soo Kim vom südkoreanischen Erstligisten Seongnam FC. Das berichtet die größte Zeitung des Landes, Chosun.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kim war in der abgelaufenen Spielzeit der jüngste Akteur in der K League 1 und ist wohl bereits seit längerem auf dem Radar der Münchner. So soll der deutsche Rekordmeister den 18-Jährigen bei einem Ligaspiel beobachtet und dessen Klub kontaktiert haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im Alter von 17 Jahren debütierte Kim im Mai 2022 beim 0:1 gegen die Suwon Samsung Bluewings und zählte seitdem zum Stammpersonal von Seongnam. Insgesamt bestritt der 1,92 Meter große Verteidiger 19 von 38 möglichen Spielen, verpasste jedoch die Abstiegsrunde aufgrund einer Knöchelverletzung.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem Abstieg seines Klubs aus der höchsten Spielklasse Südkoreas ist ein Abgang für Kim denkbar. Der U20-Nationalspieler gilt als großes Talent und glänzt vor allem in Zweikämpfen mit seiner körperlichen Präsenz. Eine Rolle für seine Zukunftsplanung könnten die Olympischen Spiele 2024 in Paris spielen. So wird er in koreanischen Medien bereits als Kandidat für die Olympia-Auswahl gehandelt.