FC Bayern München: Javi Martinez adelt Teamkollege Joshua Kimmich

Javi Martinez ist beim FC Bayern München mittlerweile nurmehr Ersatzspieler. Der Spanier schwärmt dennoch von einem Teamkollegen ganz besonders.

Defensivspieler Javi Martinez (31) vom hat seinen Teamkollegen Joshua Kimmich in höchsten Tönen gelobt und dem Deutschen eine große Zukunft vorhergesagt.

"Er ist der geborene Anführer. Er weiß, wie man führt. Er wird eine Legende werden, wenn er nicht schon eine ist", sagte Martinez im Gespräch mit der spanischen Marca über Kimmich, der die Münchner zuletzt im Top-Spiel der gegen den BVB zum 1:0-Sieg geschossen hatte.

Javi Martinez lobt Hansi Flick: "Sein Charakter ist ideal"

Kimmich ist aus dem Team von Trainer Hansi Flick mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Von der Arbeitsweise Flicks hatte Martinez ebenfalls nur Gutes zu berichten. "Sein Charakter ist ideal für eine Mannschaft wie Bayern. Er erinnert mich in vielerlei Hinsicht an Vicente del Bosque: Eine Person, die den Fußball liebt, die versteht, wie wichtig es ist, eine Gruppe zu führen, was wann nötig ist", so der Spanier.

Martinez selbst kam 2012 für 40 Millionen Euro von nach München. Aufgrund weniger Einsatzminuten denkt der 31-Jährige über einen Abschied aus München nach. "Was ich hier erlebt habe, war großartig", sagte Martinez und nannte zudem drei Optionen, wo er seine Karriere fortsetzen könnte.