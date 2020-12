FC Bayern München - Jamal Musiala soll Profivertrag erhalten: Karl-Heinz Rummenigge bestätigt Bemühungen

Musiala hat sich mit seinen 17 Jahren ins Rampenlicht gespielt und ist Bestandteil des FCB-Kaders geworden. Bald soll er einen Profivertrag erhalten.

Supertalent Jamal Musiala (17) soll zeitnah einen Profivertrag beim FC Bayern erhalten. Das bestätigte mit Karl-Heinz Rummenigge der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters der Münchner Abendzeitung.

"Gehen Sie mal davon aus, dass Hasan Salihamidzic in dieser Richtung aktiv sein wird", sagte Rummenigge und schwärmte von dem bislang nur mit einem bis 2022 datierten "Fördervertrag" ausgestatteten Mittelfeldspieler, der im Sommer 2019 ablösefrei vom FC Chelsea an die Isar gewechselt war: "Ich bin begeistert von dem Jungen. Er ist 17 Jahre alt und spielt beim Champions-League-Sieger regelmäßig eine gute Rolle."

Nach Informationen von Goal und SPOX laufen bereits Verhandlungen zwischen dem FCB und Musialas Beraterteam. Der Spieler sieht sich mit Blick auf seine sportliche Entwicklung bei der richtigen Adresse, tendiert zu einem Verbleib in der Mannschaft von Hansi Flick.

Jamal Musiala vom FC Bayern im Steckbrief

geboren: 26. Februar 2003 in Stuttgart

Größe: 1,80 m

Gewicht: 65 kg

Position: offensives Mittelfeld

starker Fuß: rechts

Stationen: TSV Lehnerz, , , FC Bayern

FC Bayern will mit Musiala verlängern: Einigung im Januar?

Daher dürfte es bei den Gesprächen in erster Linie darum gehen, wie viel Musiala in Zukunft verdient. Im Raum steht ein Wochengehalt von bis zu 100.000 Euro. Ein mögliches Druckmittel für die Spielerseite: das stetig wachsende Interesse der Topklubs aus der englischen Premier League. Allen voran der mit Jürgen Klopp sowie die beiden Vereine aus Manchester beobachten die Situation des in Stuttgart geborenen Senkrechtstarters genau. Die Bayern hoffen, die Gespräche im Januar zu einem positiven Abschluss bringen zu können.

Musiala steht nach 13 -Partien bei zehn Einsätzen. Auch in der sowie im schenkte ihm Flick sein Vertrauen. Musiala sei "die Zukunft", gab der Erfolgscoach zu verstehen, aber schon jetzt "hochgeschätzt bei unseren Spielern".

Rummenigge stellt Gespräche mit Süle und Goretzka in Aussicht

Neben Musiala könnten 2021 noch drei weitere Akteure des Champions-League-Siegers ihre Verträge verlängern. Rummenigge stellte im Gespräch mit der Abendzeitung in Aussicht, sich zeitnah mit den jeweils bis 2022 an den Verein gebundenen Niklas Süle und Leon Goretzka zusammenzusetzen.

Auch mit dem ab kommendem Sommer - Stand jetzt - vereinslosen Jerome Boateng werde man sprechen, so Rummenigge. Es bestehe jedoch "keine Eile".

Derweil scheint ein Verbleib von David Alaba, dessen Vertrag am 30. Juni 2021 ausläuft, mittlerweile aussichtslos. "Wir haben unser Angebot zurückgezogen, nachdem es von Alabas Seite nicht angenommen wurde. So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren", erklärte der 65-Jährige.

Rummenigge und Kahn rechnen mit Alaba-Abschied vom FCB

Ähnlich formulierte es auch Rummenigges designierter Nachfolger Oliver Kahn in einem Interview mit der Sport Bild: "Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt."

Alaba wird allen voran mit in Verbindung gebracht. Englische Klubs sowie sollen sich ebenfalls Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 28-Jährigen machen.