Matheus Cunha wechselt von Hertha BSC zu Atletico Madrid

Matheus Cunha verlässt die Bundesliga: Der Angreifer heuert bei Atletico an und wird dort mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Der spanische Meister Atletico Madrid hat Olympiasieger Matheus Cunha von Hertha BSC verpflichtet. Das teilten beide Vereine am Mittwochmittag offiziell mit. Der Brasilianer unterzeichnete bei den Rojiblancos einen bis 2026 gültigen Vertrag.

Über die Höhe der Ablösesumme für Cunha machten die Klubs keine Angaben. Nach Information von Goal und SPOX liegt sie allerdings bei rund 25 Millionen Euro.

Hertha BSC: Cunha überzeugte Atletico bei Olympia

Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic sagte: "Im Fußball ergeben sich oft kurzfristig neue Möglichkeiten für Spieler und Clubs. Wichtig ist dabei, dass ein solcher Transfer dann für alle Beteiligten Sinn ergibt und man sich im Guten voneinander verabschiedet. In diesem Fall wollte Matheus eine neue Herausforderung und hat diese für sich bei einem Champions League Club in Spanien gefunden."

Atletico Madrid war auf seiner Suche nach einer Verstärkung für den Sturm zuvor an Verpflichtungen von Rafa Mir (ging von Wolverhampton zum FC Sevilla) oder Dusan Vlahovic (AC Florenz) gescheitert. Bereits vor seinen starken Leistungen bei Olympia war Cunha von den Atletico-Verantwortlichen beobachtet worden, das erfolgreiche Turnier beseitigte letzte Zweifel am Potenzial des 22-Jährigen.

Cunha, der in der Bundesliga auch schon für RB Leipzig aufgelaufen war , überzeugte bei Olympia mit drei Toren und einem Assist in fünf Spielen und war somit maßgeblich am Gewinn der Goldmedaille für Brasilien beteiligt.

Bei Herthas Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg am Samstag stand er aufgrund der Verhandlungen mit Atletico nicht im Kader der Berliner Hertha.