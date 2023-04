"Hatten nicht das nötige Kleingeld": Salihamidzic bestätigt geplatzte Verhandlungen mit Erling Haaland

Der FC Bayern soll an einer Verpflichtung von Erling Haaland dran gewesen sein. Der Sportvorstand bestätigt vorangegangene Gerüchte.

WAS IST PASSIERT? Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat bestätigt, dass der FC Bayern München im vergangenen Sommer mit Erling Haaland über einen Wechsel verhandelt hat. Das verriet der 46-Jährigevor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City Amazon Prime.

WAS WURDE GESAGT? "Das müssen Sie ihn fragen. Aber ja, versucht man immer, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist. Aber wir hatten nicht das nötige Kleingeld", antwortete Salihamidzic auf die Frage, wie nah der deutsche Rekordmeister damals an einer Verpflichtung von Haaland dran war.

Zudem betonte Salihamidzic, dass Haaland in den Gesprächen durchaus den Eindruck gemacht habe, dass er grundsätzlich Interesse habe.

Auch Vorstandschef Oliver Kahn hatte sich zuletzt über den geplatzten Haaland-Deal geäußert. "Das wirtschaftliche Gesamtpaket wäre riesig gewesen", sagte er: "Manchmal kommt der Zeitpunkt, an dem du denkst, du kannst nicht mehr mithalten. Wir werden nichts tun, was die wirtschaftliche Stabilität des Vereins gefährdet. Viel Geld in einen einzelnen Spieler zu investieren, ist immer ein großes Risiko."

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Dienstag hatte der kicker berichtet, dass die Bayern dazu bereit gewesen wären, die internen Gehaltsstrukturen für den Norweger über den Haufen zu werfen. Demnach habe der FCB Haaland bis zu 35 Millionen Euro Jahresgehalt geboten.

Haaland hatte sich letztlich gegen einen Wechsel von Borussia Dortmund nach München entschieden und unterschrieb bei Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola bezahlte eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für den FC Bayern hätte sich ein Transfer von Haaland höchstwahrscheinlich gelohnt. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel erzielte der Norweger in 38 Pflichtspielen bislang 44 Tore für Manchester City.

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem Neuner. Zuletzt war über ein Interesse an Victor Osimhen (24) von der SSC Napoli spekuliert worden. Auch Harry Kane von Tottenham Hotspur ist angeblich weiterhin ein Thema an der Isar.

"Wir haben gute Jungs, die vier, die jetzt vorne spielen, das sind alles Topspieler, denen vertraue ich", sagte Salihamidzic und erklärte: "Wir setzen uns mit dem Trainer zusammen und dann schauen wir mal."