FC Bayern München: Hansi Flick kann sich Rolle als Teammanager nicht vorstellen

Hansi Flick kann sich nicht vorstellen, beim FC Bayern zukünftig Kompetenzen aus dem Aufgabenfeld des Sportdirektors zu übernehmen.

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick kann sich eine Rolle als Teammanager nach englischem Vorbild nicht vorstellen. Die hatte der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC gefordert. "Trainer und Sportdirektor sind zwei grundverschiedene Berufe. Es ist wichtig, was für eine Philosophie ein Verein hat. Danach muss ich den Trainer verpflichten", sagte Flick am Freitag.

Klar wolle man als Trainer "auch Einfluss haben auf die Spieler, die kommen. Aber es muss alles in Absprache passieren. Es geht schnell, dass ein Trainer weg ist und der neue gleich vier, fünf neue Spieler will", sagte der 54-Jährige. Wichtig sei in einem Verein ein "gutes Gleichgewicht".

Auch ein Abgang wie bei Klinsmann in Berlin ist bei Flick nicht denkbar. "Ich bin nicht bei Facebook oder Instagram, das kann bei mir nicht funktionieren", sagte der Bayern-Coach mit einem Schmunzeln. Klinsmann hatte seinen Abschied bei Hertha via Facebook verkündet.