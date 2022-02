Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Greuther Fürth? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Sonntag Greuther Fürth! Anpfiff ist um 15.30 Uhr, gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Der Erste mit 52 Punkten gegen den Letzten mit 13 Zählern: Die Machtverhältnisse sind vor dem Spiel am Sonntagnachmittag klar verteilt. Greuther Fürth muss aufpassen, dass man in der Allianz Arena nicht unter die Räder kommt, wie auch der andere Aufsteiger, der VfL Bochum, in der Hinrunde.

Apropos Bochum: Gegen diesen gab es für die Bayern eine bemerkenswerte 2:4-Niederlage am vergangenen Wochenende, gefolgt von einem enttäuschenden Unentschieden in der Champions League gegen RB Salzburg. Wer weiß - vielleicht kann Greuther Fürth die Mini-Schwächephase der Bayern ausnutzen?

Dass der FC Bayern München Favorit ist, ist vor dem Spiel klar, ein Punktgewinn von Greuther Fürth wäre eine Überraschung. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer die Partie am Samstag LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Begegnung FC Bayern München vs. Greuther Fürth Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Datum Sonntag | 20. Februar 2022 Anpfiff 15.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (Drei Spiele in der Bundesliga) Drei Siege FC Bayern München

Einmal konnte Greuther Fürth in der Geschichte gegen die Bayern gewinnen, beim DFB-Hallenpokal 2000 gab es ein 2:1 Sieg für die Franken. Ob man das jetzt in die ewige Statistik zwischen den beiden Vereinen dazuzählen sollte, sei mal dahingestellt.

Was man sehr wohl als Vergleich einbeziehen kann: Das Duell aus der Hinrunde. Dabei setzte sich der FC Bayern souverän bei dem Bayern-Nachbar durch, trotz einer Halbzeit in Unterzahl aufgrund der Roten Karte gegen Benjamin Pavard.

An diesem Bundesliga-Sonntag ist etwas anders als sonst: Gleich drei Begegnungen werden ausgerichtet, statt der üblichen zwei. Der Grund: Die Mannschaften, die mittwochs und donnerstags in der Champions League und Europa League gespielt haben, sollen, wenn möglich, einen zusätzlichen Tag Pause bekommen.

Daher kommt es nicht nur zu FC Bayern München vs. Greuther Fürth (15.30 Uhr), sondern auch zum Borussen-Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr) und am Abend zur Begegnung Hertha BSC vs. RB Leipzig (19.30).

Alle drei Spiele werden beim gleichen Anbieter übertragen, denn die Bundesliga ist tageweise geregelt: Alle Samstagsspiele laufen auf dem einen Sender, alle Spiele, die freitags und sonntags stattfinden laufen auf dem anderen.

Um welche Sender geht es denn? Es handelt sich um Sky und DAZN! Sky zeigt im Pay-TV die Spiele am Samstag, DAZN überträgt die Begegnungen am Freitag und Sonntag. Das heißt: Alle drei Partien laufen bei dem beliebten schwarz-weißen Sender.

Begegnung : FC Bayern München vs. Greuther Fürth

: FC Bayern München vs. Greuther Fürth Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Mario Rieker

DAZN zeigt am Sonntag die Übertragung des Fußballspiels zwischen dem FC Bayern München und Greuther Fürth, das ist schon mal gut zu wissen. Aber was genau heißt das und wie kann man das Spiel dann verfolgen?

FC Bayern München - Greuther Fürth: Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Zuerst einmal: DAZN ist mehr als nur ein Streamingdienst! Seit dem vergangenen Sommer gibt es zwei TV-Sender, DAZN 1 und DAZN 2, die beide täglich von 8 bis 24 Uhr exklusive Inhalte von DAZN übertragen. Aktuell sind die beiden Sender über Sky und Vodafone buchbar.

Das Bayern-Spiel gegen Fürth wird auf DAZN 1 gezeigt, aber keine Sorge: Fans ohne Sky oder Vodafone können das Spiel natürlich auch sehen! Auf der Streamingplattform ist das Spiel ganz normal zu empfangen!

Dabei könnt ihr sowohl über den Browser als auch über die App DAZN erreichen. Im Browser müsst ihr nur auf diesen Link klicken, für die kostenlose App findet ihr unten die passenden Links. Egal ob Handy, Tablet, Spielekonsole oder Smart-TV - irgendwie findet ihr eine Möglichkeit, die Partie der Bayern am Sonntag zu sehen!

Thema Kosten: DAZN kostet natürlich Geld, was bei der Menge an Programm, die der Streamingdienst anbietet, mehr als verständlich ist. Dabei habt ihr die Auswahl aus unterschiedlichen Kostenmodellen, hier seht ihr die unterschiedlichen Möglichkeiten:

Der FC Bayern München in der Champions League und Bundesliga: Die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (22,92 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 299,88 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

🗣️ @J__Nagelsmann zum Gegner: "Fürth ist eine defensiv sehr fleißige Mannschaft. Sie sind aktuell defensiv sehr stabil. Sie hatten eine schwierige Hinrunde und haben sich gut entwickelt. Wir sind gefordert und auch gewillt, ein gutes Spiel zu machen am Sonntag." #FCBSGF #packmas pic.twitter.com/6UQSSZquez — FC Bayern München (@FCBayern) February 18, 2022

FC Bayern München vs. Greuther Fürth live: Die Aufstellungen in der Bundesliga

