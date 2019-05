FC Bayern München: Franck Ribery will "noch ein, zwei Jahre" spielen

Franck Ribery kann bei Bayern München auf eine lange und erfolgreiche Zeit zurückblicken. Seine Karriere will der Franzose aber noch nicht beenden.

Franck Ribery will nach seinem Abschied von Bayern München am Saisonende seine Karriere fortsetzen. Er werde "vielleicht noch ein, zwei Jahre" spielen, sagte der Franzose am Dienstag. Wohin es ihn ziehen könnte, wollte er nicht verraten. Er habe derzeit "ein paar Optionen".

Auch ein Engagement für den australischen Klub Western Sydney Wanderers, dessen Trainer Markus Babbel ihn umwirbt, schloss er nicht aus.

Franck Ribery will nach seiner Spielerkarriere nach München zurückkehren

Es gehe ihm am Ende seiner Karriere nicht mehr um Geld, betonte der 36 Jahre alte Ribery. "Ich muss dorthin gehen, wo ich und meine Familie ein gutes Gefühl haben."

Sicher sei dagegen, dass er nach seiner Karriere als Spieler nach München zurückkehren werde, versicherte Ribery. Ob er dann eine Aufgabe beim FC Bayern übernehmen werde, sei noch offen. "In zwei Jahren kann viel passieren, aber wenn ich zurückkomme, bin ich hier immer zu Hause, das ist wichtig für mich."