FC Bayern bestätigt: Franck Ribery verlässt den Klub am Saisonende

Nach zwölf Jahren endet bei Bayern eine Ära, Ribery wird den Klub Ende Juni verlassen. Seine Karriere will er wohl fortsetzen - wo, ist aber offen.

Offensivspieler Franck Ribery wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den nach Saisonende verlassen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Sonntagmorgen offiziell.

"Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben“, wird der 36-jährige Franzose in der Mitteilung zitiert. Seine aktive Karriere will er wahrscheinlich fortsetzen, einen neuen Verein hat er allerdings noch nicht gefunden.

"Ich will noch nicht zu viel daran denken, was danach kommt, weil ich jeden Tag hierher kommen und es genießen will, mit meiner Mannschaft auf dem Platz zu stehen", so Ribery über die verbleibenden drei Wochen an der Säbener Straße. "Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiß noch nicht, was ich mache und wo ich hingehen kann, um Fußball zu spielen."

Bayern: Rummenigge kündigt "emotionalen Abschied" für Ribery und Robben an

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte: "Franck und Arjen sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat beiden sehr viel zu verdanken und wird ihnen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten. Sie haben die erfolgreichste Dekade des FC Bayern mit fantastischem Fußball mitgeprägt.“

Ribery war 2007 von nach München gewechselt und hat mit Bayern unter anderem acht deutsche Meistertitel und 2013 die gewonnen. Robben hatte bereits Ende 2018 angekündigt, dass er seinen ebenfalls auslaufenden Kontrakt auch nicht verlängern und Bayern im Sommer verlassen wird. Der 35-jährige Niederländer ließ nach seinem Comeback gegen Hannover am Samstag offen, wie seine Zukunft aussehen wird.