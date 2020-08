Gegen wen spielt der FC Bayern München im Finale der Champions League?

Der FC Bayern steht im Finale der Champions League. Goal hat alle Infos zum Endspiel in Lissabon.

Der setzte auch im Champions-League-Viertelfinale gegen den seine Siegesserie eindrucksvoll fort. Mit einem historischen 8:2-Kantersieg demonstrierte das Team von Hansi Flick einmal mehr seine Ambitionen und zog verdient ins Halbfinale der Königsklasse ein.

Dort ließ man Überraschungsteam keine Chance, führte zur Pause mit 2:0. Die Chancen auf das Triple, das zuletzt 2013 gewonnen wurde, sind also groß wie lange nicht.

Im Endspiel um den Henkelpott wartet dann PSG, das sich bereits am gestrigen mit 3:0 Abend gegen durchsetzte.

Im folgenden Artikel erfahrt Ihr, gegen welches Team der FC Bayern München im Finale der spielt. Ihr möchtet wissen, wo die Spiele der Königsklasse übertragen werden? Dann folgt einfach diesem Link.

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Finale der Champions League? Der Gegner

Am Dienstag konnte deutlich mit 3:0 gegen RB Leipzig gewinnen, für PSG trafen Marquinhos, Angel di Maria und Juan Bernat. Der französische Meister und Pokalsieger steht damit erstmals in einem Finale der Champions League. Nachdem der Klub von Präsident Nasser Al-Khelaifi aus übernommen wurde, hat man Unmengen von Geld in neue Spieler investiert, es bis dato aber nie in das Finale der Champions League geklappt.

Mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel soll jetzt gegen den FC Bayern München der Sieg der Champions League her. Vor allem die Offensive von PSG hat es in sich: Das Trio um die Superstarts Neymar, Mbappe und di Maria stellt jede Abwehr der Welt vor Probleme.

The big games keep on coming! 😍😍😍

A place in the #UCLfinal against Paris awaits... 👊



Lyon or Bayern?#UCL #UCLfixtures @GazpromFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Finale der Champions League? Die Partien ab dem Viertelfinale

Runde: Viertelfinale Ergebnis - Paris Saint-Germain 1:2 RB Leipzig - 2:1 FC Barcelona - FC Bayern München 2:8 - Olympique Lyon 1:3

Runde: Halbfinale Ergebnis RB Leipzig - Paris Saint-Germain 0:3 Olympique Lyon - FC Bayern München -:-

Runde: Finale Paris Saint-Germain - Olympique Lyon/FC Bayern München

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Finale der Champions League? Die vergangenen Finals des FC Bayern München

Ergebnisse der letzten fünf Finalspiele des FC Bayern:

Saison 12/13 : FC Bayern München 2-1

: 2-1 Saison 11/12 : FC Bayern München 3-4 n.E.

: FC Bayern München 3-4 n.E. Saison 09/10 : 2-0 FC Bayern München

: 2-0 FC Bayern München Saison 00/01 : FC Bayern München 5-4 n.E.

: 5-4 n.E. Saison 98/99 : 2-1 FC Bayern München

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Finale der Champions League? Die vergangenen CL-Saisons von PSG

Saison 18/19: Aus im Achtelfinale gegen Manchester United

Aus im Achtelfinale gegen Saison 17/18: Aus im Achtelfinale gegen

Aus im Achtelfinale gegen Saison 16/17: Aus im Viertelfinale gegen FC Barcelona

Aus im Viertelfinale gegen Saison 15/16: Aus im Viertelfinale gegen Manchester City

Aus im Viertelfinale gegen Saison 14/15: Aus im Viertelfinale gegen FC Barcelona

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Finale der Champions League? Die Bilanz gegen PSG