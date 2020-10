FC Bayern München vs. FC Düren: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - hier läuft der DFB-Pokal live

Mehr David gegen Goliath geht kaum: Der FC Düren trifft im DFB-Pokal auf den FC Bayern München. Goal hat hier alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Eigentlich wurde die 1. Runde im bereits Mitte September ausgespielt. Da der durch den Triumph in der aber erst Ende August die vergangene Saison beendet hatte, wurde die Partie des Rekordmeisters verschoben - und zwar auf heute, Donnerstag, den 15. Oktober , an dem der FCB um 20.45 Uhr auf Fünftligist FC Düren trifft.

Obwohl die Bayern ob des engen Terminkalenders und der Tatsache, dass viele Nationalspieler noch am Dienstag oder sogar am Mittwoch im Einsatz waren, wohl mit einer besseren B-Elf auflaufen werden , ist das Team von Trainer Hansi Flick natülich haushoher Favorit gegen den Fünftligisten aus Düren. Alles andere als ein deutlicher Sieg des FCB käme einer Sensation gleich.

Düren hatte sich durch einen 1:0-Finalerfolg über Alemannia Aachen im Mittelrhein-Pokal für den DFB-Pokal qualifiziert. Bekanntester Name beim Underdog ist sicherlich der Ex-Kölner Adam Matuschyk, der sogar 21 Länderspiele für absolviert hat und Anfang Oktober zum FC Düren stieß. Ein Wermutstropfen für den Außenseiter: Wegen der Corona-Situation wären wohl im besten Fall nur wenige Zuschauer zugelassen gewesen, weshalb das Heimrecht getauscht wurde und die Begegnung in der Allianz Arena stattfindet.

Wer live dabei sein will, wenn der FC Düren gegen den FC Bayern München um die Sensation kämpft, kann das am Donnerstag sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV tun. Und auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zum Spiel gibt es, Goal hat in diesem Artikel alle Informationen dazu für Euch zusammengestellt.

FC Bayern München vs. FC Düren live: So wird der DFB-Pokal übertragen

Duell FC Bayern München - FC Düren Datum Donnerstag, 15. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Arena, München Wettbwerb DFB-Pokal, 1. Runde

FC Bayern gegen Düren live im TV sehen: Welcher Sender überträgt den DFB-Pokal?

Sehr, sehr gute Nachrichten für alle, die sich auf einen DFB-Pokalabend live im Fernsehen freuen: Bayern München gegen FC Düren wird heute live im Pay-TV, aber auch live im Free-TV gezeigt!

Zwei Sender haben die Rechte an der Übertragung der Partie des Rekordmeisters gegen den Fünftligisten. In den folgenden Abschnitten verraten wir Euch, wo Ihr am Donnerstag einschalten müsst.

Bayern München vs. Düren: Sport 1 zeigt den DFB-Pokal live im Free-TV

Sogar frei empfangbar ist Bayern gegen Düren heute Abend live zu sehen: Sport 1 darf pro Runde ein Spiel des DFB-Pokals live im Free-TV übertragen und hat sich in dieser 1. Runde für das nachträglich heute ausgetragene Duell zwischen FCB und FCD entschieden.

Schon um 19 Uhr startet Sport 1 mit den Vorberichten, Moderatorin Laura Papendick, ihr Kollege Jochen Stutzky und Experte Stefan Effenberg stimmen Euch knapp zwei Stunden lang auf FC Bayern vs. FC Düren ein. Sobald um 20.45 Uhr der Ball rollt, übernimmt dann Kommentator Markus Höhner das Mikrofon.

FC Bayern München gegen FC Düren live im Free-TV auf Sport 1: Alle Infos zur Übertragung

Sender: Sport 1

Sport 1 Beginn der Übertragung: 19 Uhr

19 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator(in): Laura Papendick, Jochen Stutzky

Laura Papendick, Jochen Stutzky Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

FC Bayern gegen FC Düren live im Pay-TV: Der DFB-Pokal auf Sky

Um Bayern München gegen Düren heute live im TV zu sehen, gibt es neben Sport 1 noch eine zweite Option: Auch Sky zeigt / überträgt den DFB-Pokal live im TV .

Der Pay-TV-Sender hat sogar das größte Rechtepaket, überträgt alle Spiele von der 1. Runde bis zum Finale live, viele davon exklusiv. Auch Bayern vs. Düren seht Ihr also live bei Sky. Übertragungsbeginn ist am Donnerstag um 20.15 Uhr, kommentiert wird die Begegnung bei Sky von Kai Dittmann auf Sky Sport 1 (HD).

Der Haken ist allerdings, dass Sky nicht kostenlos empfangbar ist, sondern ein Abonnement mit monatlichen Kosten vorausgesetzt wird. Wie die Preise aktuell aussehen und welche Pakete Ihr buchen könnt, entnehmt Ihr am besten direkt der offiziellen Webseite von Sky. HIER entlang .

Bayern München gegen Düren live auf Sky: Der DFB-Pokal im Pay-TV

Sender: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann



FC Bayern München gegen Düren im LIVE-STREAM kostenlos sehen: So geht's

Gleiches Bild wie im TV: Für FC Bayern gegen FC Düren heute im LIVE-STREAM gibt es zwei Optionen - eine ist kostenlos, die andere zahlungspflichtig. Klar ist also auf jeden Fall: Bayern vs. Düren läuft live im STREAM!

Die erste Lösung ist auch hier Sport 1 . Der Free-TV-Sender zeigt / überträgt Bayern gegen Düren heute kostenlos im LIVE-STREAM .

FC Bayern München vs. FC Düren kostenlos im LIVE-STREAM bei Sport 1 sehen

Die Übertragung ist identisch mit der im Fernsehen, auch im LIVE-STREAM zu Bayern gegen Düren führt das Moderatoren-Duo Laura Papendick / Jochen Stutzky durch die Sendung. Experte Stefan Effenberg bewertet das Geschehen auf dem Platz dann gemeinsam mit Kommentator Markus Höhner.

Der STREAM startet bereits um 19 Uhr mit Vorberichten, über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin!

Sky Go und Sky Ticket zeigen FC Bayern gegen Düren im LIVE-STREAM

Wer ein Abo bei Sky hat, der kann ohne zusätzliche Kosten auch auf Sky Go zugreifen. Einfach die entsprechende App kostenlos auf Euer Gerät herunterladen und mit der PIN, die Euch bei Vertragsabschluss zugesendet wurde, einloggen - schon könnt Ihr FC Bayern München gegen FC Düren heute im LIVE-STREAM auf Sky Go anschauen.

Für alle, die ohne Sky-Abo sind und das auch bleiben wollen, bietet der Pay-TV-Sender mit Sky Ticket noch eine weitere Option: Hier kann man sich kurzfristig anmelden und umgeht langfristige Bindungen, muss aber für den LIVE-STREAM zu Bayern gegen Düren natürlich auch zahlen. Alle Infos zu den Preisen für Sky Ticket gibt es HIER .

FC Bayern München vs. FC Düren: Den DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Du bist heute Abend nicht zuhause und kannst Bayern gegen Düren weder live im TV noch im LIVE-STREAM schauen? Goal hält dich trotzdem auf dem Laufenden!

In unserem LIVE-TICKER erfährst Du beinahe in Echtzeit, wenn bei Bayern vs. Düren ein Tor fällt, zudem gibt es schnell und unkompliziert alle anderen wichtigen Szenen auf deinen Bildschirm geliefert. Über diesen Link kommst Du direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER zu FCB vs. Düren .

FC Bayern gegen Düren live: Diese Teams stehen im DFB-Pokal schon in Runde 2

Bayern München gegen Düren live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Welche Spieler schickt Bayern-Trainer Hansi Flick für die Pflichtaufgabe gegen den Fünftligisten von Beginn an auf den Rasen? Und wie sieht die Aufstellung des FC Düren aus? Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 19.45 Uhr, erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

FC Bayern vs. FC Düren live in TV und STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen