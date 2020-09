Heute Abend ist es soweit, der UEFA Supercup steht auf dem Plan. Der spielt in Budapest gegen den und um 21 Uhr geht's los.

Der FC Bayern als Gewinner der und der FC Sevilla als Sieger der kämpfen um den ersten Titel der neuen Saison. Doch wer holt sich diesen? In den vergangenen Jahren ging es immer recht eng zu. Wir blicken in diesem Artikel auf die personellen Angelegenheiten rund um den UEFA Supercup.

FC Bayern München vs. FC Sevilla: Die Aufstellung zum UEFA Supercup - hier erfahrt Ihr, welche Stars fehlen und mit welcher Aufstellung beide Teams in die vollen 90 Minuten gehen könnten. Um 20 Uhr gibt's dann hier die offizielle Aufstellung!

Quelle: Goal / Imago Images / RHR-Foto

Natürlich ist es immer schwer, die genauen Mannschaftsaufstellungen der Teams vorherzusagen. Gerade beim FC Sevilla, der heute Abend sein erstes Pflichtspiel in der noch jungen Saison bestreitet, fällt dies nicht ganz leicht. Dennoch könnten diese beiden Line-Ups die sein, die um 20 Uhr offiziell bekanntgegeben werden.

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Bono - Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero - Rakitic, Fernando, Jordan - Ocampos, de Jong, Suso

Der deutsche Rekordmeister und amtierende Triple-Gewinner FC Bayern München wird heute Abend fast in Bestbesetzung antreten können, wenn es gegen den FC Sevilla geht. Von den Top-Stars der Mannschaft von Trainer Hansi Flick fehlt einzig und allein der Siegtorschütze des CL-Finales, Kingsley Coman.

Der Franzose befindet sich nach der Quarantäne noch etwas im Trainingsrückstand. Ebenso nicht mit dabei ist Neuzugang Tanguy Nianzou (Muskelverletzung). Im Vergleich zum 8:0 gegen den kann Flick wieder auf die beiden Defensivspieler David Alaba und Alphonso Davies zurückgreifen. Beide könnten demnach wieder in die Startaufstellung rutschen.

Ansonsten gibt es für den FCB-Coach keinen Anlass dazu, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Robert Lewandowski ist nach einer Kapselverletzung ebenfalls einsatzbereit, somit sollte sich die Offensive aus dem , Leroy Sane, Serge Gnabry und Thomas Müller zusammensetzen.

Auch auf der Bank sind die Münchner somit hochklassig besetzt. Lucas Hernandez, Niklas Süle, Javi Martinez und Corentin Tolisso wären auch einsatzbereit. Bei Martinez ist die Nominierung für den 23-Mann-Kader eine kleine Überraschung, da ein Abschied aus München immer konkreter wird.

Quelle: Getty Images

Auf der Gegenseite hat Julen Lopetegui beim FC Sevilla das Sagen. Alle Augen bei den Andalusiern richten sich auf den Kroaten Ivan Rakitic, der in diesem Sommer vom nach Sevilla zurückgekehrt ist. Er bildet im Mittelfeldzentrum das Herzstück des spanischen Spiels.

Personell hat Sevilla aktuell überhaupt keine Probleme, sodass alle Spieler des spanischen Erstligisten heute zum Einsatz kommen könnten. Lopetegui hat einen 25-Mann-Kader für den Flug nach Budapest nominiert.

📋 Julen Lopetegui has picked a 25-man squad for the #UEFASuperCup. ✈️🔜#WeareSevilla