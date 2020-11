FC Bayern München vs. RB Salzburg live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München hat am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League den FC Salzburg zu Gast. Goal ist beim Spiel im LIVE-TICKER dabei.

Der will in der UEFA den nächsten Sieg einfahren und sich dabei vom RB Salzburg nicht von seinem Weg abbringen lassen. Heute um 21 Uhr wird das Spiel in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Das Hinspiel vor drei Wochen ging mit 6:2 klar an den deutschen Rekordmeister und Titelverteidiger dieses Wettbewerbs. Dafür würde sich der RB Salzburg nur zu gerne revanchieren.

Champions League live: FC Bayern München vs. RB Salzburg heute im LIVE-TICKER verfolgen - das geht bei Goal hier und heute kostenlos. Außerdem findet Ihr hier alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. RB Salzburg Anpfiff: 21 Uhr Tore: - Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Richards - Goretzka, Marc Roca - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Aufstellung RB Salzburg Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Szoboszlai, Junuzovic, Mwepu, Camara - Koita, Berisha Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der UEFA Champions League zum Gruppenspiel des 4. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und dem RB Salzburg.

FC Bayern München vs. RB Salzburg live: Die Aufstellung im LIVE-TICKER

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Richards - Goretzka, Marc Roca - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

RB Salzburg setzt auf folgende Aufstellung:

Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Szoboszlai, Junuzovic, Mwepu, Camara - Koita, Berisha

So gehen wir gegen die Bayern ins Spiel. #FCBSAL #UCL #neverstop — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 25, 2020

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der UEFA Champions League wird heute der 4. Spieltag der Gruppenphase ausgetragen. In einem eigenen Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das allererste Aufeinandertreffen beider Mannschaften gab es am 3. Spieltag, als sich die Bayern in Österreich mit 6-2 durchsetzen. Es war dies das 1. Mal, dass RB Salzburg im Europapokal 6 Tore kassierte.

Salzburg versucht nun zum 6. Mal, eine Niederlage gegen einen amtierenden Titelträger der Champions League zu vermeiden. Jeweils beide Spiele wurden gegen den AC Milan in der Saison 1994/95 und gegen Liverpool in der Saison 2019/20 verloren, und nun eines gegen die Bayern.

Bayern München ist seit 8 Spielen gegen österreichische Mannschaften in Europa ungeschlagen (S6 U2), nachdem sie 1967 das allererste Duell gegen SK im Pokal der Pokalsieger verloren hatten (0-1).

RB Salzburg hat 2 seiner letzten 3 Auswärtsspiele in gewonnen (N1). Den letzten Sieg gab es im September 2018 gegen in der .

Bayern München will seine Erfolgsserie in der Champions League auf 15 Siege in Folge ausbauen. Die letzte Niederlage gab es im März 2019 im Achtelfinale mit 1-3 daheim gegen Liverpool.

In 3 Spielen in dieser Saison in der Champions League mit Beteiligung von RB Salzburg fielen insgesamt 17 Tore. Mehr als in Spielen anderer Teams. Die Österreicher schossen 6 Treffer und kassierten 11. Das sind gemeinsam mit Ferencváros die meisten Gegentreffer aller Teams.

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski hat in der Champions League 70 Tore erzielt. Mit einem weiteren Treffer würde er Raúl einholen (71), der die drittmeisten Tore in der Geschichte dieses Wettbewerbs geschossen hat.

Nach Angaben von Optas „Expected goals“-Modell hat Bayerns Manuel Neuer in dieser Saison in der Champions League 2,2 Tore verhindert – die meisten aller Torhüter, die mehr als 1-mal im laufenden Wettbewerb auf dem Platz gestanden haben.

Nur Barcelonas Lionel Messi (13) und Bayerns Joshua Kimmich (10) haben in der laufenden Saison mehr Torchancen kreiert als RB Salzburgs Dominik Szoboszlai (9). Doch noch hat der Ungar in dieser Saison keinen Treffer aufgelegt.

Bayern Münchens Joshua Kimmich war an 6 Angriffen aus dem Spiel heraus beteiligt, die in der laufenden Champions League mit einem Tor endeten. Das ist gemeinsam mit Alassane Plea der höchste Wert in dieser Saison.

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie in der Champions League

Der Stolperer gegen Bremen soll eine einmalige Sache bleiben: Bayern München will gegen RB Salzburg zurück in die Erfolgsspur - und so schnell wie möglich ins Achtelfinale.

München (SID) Riesige Personalsorgen hin, großer Respekt vor dem Gegner her - Hansi Flick ließ etwaige Zweifel an den Ambitionen der ewig hungrigen Triple-Gewinner gar nicht erst aufkommen. "Es ist absolut unser Ziel, dass wir den Sack so schnell wie möglich zu und den Achtelfinal-Einzug klarmachen", betonte der Bayern-Trainer mit dem typischen Münchner Selbstbewusstsein vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Geht es nach Flick, wird sich der Titelverteidiger gegen Österreichs Dauermeister mit dem 15. Sieg in der Königsklasse hintereinander vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizieren. Und gleichzeitig mit Nachdruck beweisen, dass das ernüchternde 1:1 gegen in der ein einmaliger Ausrutscher im so anspruchsvollen Adventsprogramm war.

Doch Flick plagen erhebliche Personalprobleme. Schlüsselspieler Joshua Kimmich fällt wie Alphonso Davies länger aus. Die Hoffnung auf eine Rückkehr von Kimmich-Ersatz Corentin Tolisso zerstob wie die auf Bouna Sarr (beide muskuläre Probleme). Niklas Süle hat seinen Trainingsrückstand noch nicht aufgeholt. Hinter Lucas Hernandez (Becken) steht ein dickes Fragezeichen. Und Abwehrtalent Tanguy Nianzou wurde für die Gruppenphase nicht gemeldet.

Das Kimmich-Problem "werden wir lösen", versprach Flick: "Wir haben Spieler, die Qualität haben." Zum Beispiel Leon Goretzka. Er sei "bereit, mich noch stärker am Spielaufbau zu beteiligen", betonte der Nationalspieler, der sich als Achter aber wohler fühlt als auf Kimmichs Sechser-Position. Flick erwartet von ihm, dass er "Ballgewinne provoziert".

Für den Fall, dass Weltmeister Hernandez passen muss, gebe es "mehrere Optionen", meinte der Erfolgscoach. Welche genau? Nein, meinte Flick zugeknöpft, er wolle hier "nicht mit offenem Blatt spielen". Eine Variante wäre, wie gegen Bremen Abwehrchef David Alaba nach links zu ziehen, und Javi Martinez oder den jungen Chris Richards ins Zentrum zu beordern.

Doch das würde gegen die schnellen "Bullen" mit dem gefährlichen ungarischen Jungstar Dominik Szoboszlai einem Vabanque-Spiel gleichen. Salzburg sei "ein sehr unbequemer Gegner" und die Aufgabe entsprechend "schwer", wiederholte Flick beinahe mantraartig und prophezeite: "Sie werden ihre Chance suchen."

Wie beim 6:2 der Bayern im Hinspiel, als RB fast 80 Minuten auf Augenhöhe war. "Das war ein sehr schwieriges Spiel für uns, da hat man die ganze Klasse des Gegners gesehen", sagte Goretzka ein bisschen gequält. Salzburg setze seine Gegner "sehr, sehr gut unter Druck", warnte Flick und habe "im Ballbesitz sehr gute und schnelle Lösungen". Das Gegenmittel? "Wir brauchen mehr Kontrolle", meinte Goretzka.

Wie es gehen kann, bewies Außenseiter Graz am Wochenende beim überraschenden 3:1 in der Mozartstadt. Und so wird RB gleich in doppelter Hinsicht vom "Verlangen nach Revanche" angetrieben, wie es auf der Klub-Homepage heißt.

Das Hinspiel sei für seine Mannschaft "eine Lektion" gewesen, sagte Trainer Jesse Marsch. An ihrer mutigen Herangehensweise wollen sie aber nichts ändern, sondern "wieder frech und aggressiv nach vorne spielen", wie Mo Camara betonte: "Das ist einfach unser Stil."

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-TICKER - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

FC Bayern München : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez (Richards) - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez (Richards) - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, Szoboszlai - Berisha, Koita

FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick