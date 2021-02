FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute: TV, LIVE-STREAM und mehr - Die Übertragung der Bundesliga

Tabellenführer Bayern München empfängt den 1. FC Köln. Alle Infos zum Bundesligaspiel am heutigen Samstag gibt es hier.

Der FC Bayern München empfängt den 1. FC Köln. Die Partie des 23. Spieltags der Bundesliga wird heute um 15.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Aus sieben mach zwei: Eine ungewohnte Woche der Schwäche hat den Vorsprung der Bayern an der Bundesliga-Tabellenspitze schrumpfen lassen. Nur noch zwei Punkte liegt das Team von Trainer Hansi Flick vor Verfolger RB Leipzig. In der Champions League gelang den Bayern durch ein 4:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom aber ein Ausrufezeichen, das auch in Köln angekommen sein dürfte.

Am Rhein ist die Stimmung nach Ende der Karnevalszeit ziemlich getrübt. Nach dem überraschenden Derbysieg bei Borussia Mönchengladbach folgten zwei Niederlagen in Frankfurt und gegen Stuttgart, beide Male ohne eigenes Tor. In der Offensive drückt der Schuh im Team von Trainer Markus Gisdol. Angesichts von nur noch vier Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz kommt die Reise nach München gerade zur Unzeit.

Der FC Bayern München empfängt den 1. FC Köln. Goal liefert alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln live: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. 1. FC Köln WETTBEWERB Bundesliga, 23. Spieltag ORT Allianz Arena in München ANSTOSSZEIT 15.30 Uhr

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN übertragen die Bundesligaspiele live. Doch wer zeigt Bayern gegen Köln? Hier gibt es die Antwort.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Übertragung live im TV bei Sky

Der Samstag ist in fester Sky-Hand. Somit ist auch die Partie heute zwischen Bayern und dem FC nur dort zu sehen.

Um 14.00 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung zu den Nachmittagspartien auf Sky Sport Bundesliga 1. Esther Sedlaczek führt durch die Sendung, als Experte analysiert Dietmar Hamann das Geschehen.

Das Einzelspiel ist ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen, zudem wird die Partie in höchster Qualität auf Sky Sport Bundesliga UHD gezeigt. Kommentator ist Kai Dittmann.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln live sehen: Das kostet Sky

Wer die Bundesliga heute im klassischen TV sehen möchte, kommt um ein Sky-Abonnement nicht herum. Hierfür habt Ihr zwei Möglichkeiten.

Wenn Ihr nur die Bundesliga sehen wollt und auf die anderen Sportübertragungen bei Sky verzichten könnt, dann müsst Ihr 25 Euro im Monat auf den Tisch legen bzw. überweisen. Mit dabei ist dann aber auch das Entertainment-Angebot von Sky und auch der Sky-Q-Receiver.

Wer allerdings den kompletten Sport auf Sky sehen möchte, der muss noch einmal fünf Euro im Monat drauflegen. Für 30 Euro habt Ihr dann neben der Bundesliga noch Zugriff auf Champions League, DFB-Pokal, Formel 1, Tennis und mehr. Auch hier sind Entertainment und Sky Q mit dabei.

Alle Infos zum Sport-Angebot von Sky

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ein klassisches TV-Abo ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die Partie zu sehen. Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Euch die Inhalte des Senders per Streaming ins Haus holen. Wir erklären Euch die Unterschiede.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr bereits Abonnent seid, dann ist Euch Sky Go sicher ein Begriff. Denn mit dem Service könnt Ihr alle Inhalte, die zu Eurem Abo gehören, auch per Streaming nutzen.

Besonders praktisch ist das für all jene, die unterwegs sind oder den Kampf um die Fernbedienung zu Hause verloren haben. Einfach das Smartphone bzw. Tablet oder den Computer nehmen, die App installieren und schon habt Ihr Zugang zu den Sky-Inhalten.

Bild: Getty Images

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Etwas anders funktioniert Sky Ticket. Dieser Streamingdienst richtet sich an alle, die keine Abonnenten sind. Über verschiedene Tickets mit unterschiedlichen Laufzeiten könnt Ihr flexibel selbst entscheiden, welche Inhalte Ihr sehen wollt.

Um die Einzelspiele der Bundesliga sehen zu können, benötigt Ihr ein sogenanntes Supersport-Ticket. Damit habt Ihr Zugriff auf das volle Sportprogramm von Sky. Folgende drei Möglichkeiten gibt es bezüglich Laufzeit und Kosten:

Ticketart Laufzeit Kosten Supersport Tag 1 Tag 14,99 Euro Supersport Monat 1 Monat 29,99 Euro (monatlich kündbar) Supersport Jahr 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Gesamtpreis direkt fällig)

Als vierte Option gibt es noch das Ticket "Sport Monat". Hierfür zahlt Ihr nur 9,99 Euro, jedoch könnt Ihr dann nicht auf die Einzelspiele der Bundesliga zugreifen, sondern nur auf die Konferenz.

Sky Ticket könnt Ihr auf vielen verschiedenen Geräten nutzen. Neben Smartphone, Tablet und PC gibt es die App auch für TV-Sticks, Konsolen und Smart-TVs.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

Zeit: Vorberichte ab 14.00 Uhr, Einzelspiel ab 15.15 Uhr

Vorberichte ab 14.00 Uhr, Einzelspiel ab 15.15 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Kai Dittmann TV: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte aller Bundesligaspiele gibt es immer 40 Minuten nach Abpfiff beim Streamingdienst DAZN.

Dort erwarten Euch zudem viel internationaler Live-Fußball und viele weitere Sportarten. Ihr wollt das Angebot kostenlos testen? Das geht! Einfach hier klicken und den kostenfreien Probemonat nutzen.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt einfach keine Möglichkeit, das Spiel zu sehen? Keine Sorge, wir hätten da etwas für Euch: den LIVE-TICKER von Goal!

Hier bekommt Ihr alle wichtigen Szenen detailliert beschrieben und seid mittendrin.

Hier geht's zum LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. 1. FC Köln live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Hansi Flick und Markus Gisdol bekannt sind, erfahrt Ihr sie hier.