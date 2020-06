FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live: DFB-Pokal jetzt im LIVE-TICKER - 1:0

Im DFB-Pokal steht das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt an. Hier gibt es die komplette Partie im LIVE-TICKER.

, Halbfinale - der empfängt . Anpfiff der Partie ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr. Hier könnt Ihr im LIVE-TICKER verfolgen, wer es ins Finale schafft.

Wer das Duell heute lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt 1 :0 Tore 1:0 Perisic (14.) Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Perisic - Lewandowski Aufstellung SGE Trapp - Hinteregger, Abraham, Ndicka - Toure, Ilsanker, Rode, Kohr, Chandler - Gacinovic, Andre Silva Gelbe Karten -

31' Trapp verhindert den zweiten Gegentreffer! Lewandowski ist rechts im Strafraum plötzlich frei und zielt aus elf Metern rechter Position aufs linke Lattenkreuz, Trapp reagiert aber überragend und lenkt den Schuss noch links am eigenen Kasten vorbei.

29' Frankfurt agiert etwas mutiger, hält den Ball mal über mehrere Minuten in den eigenen Reihen. Toure schafft es sogar mal mit einer Hereingabe von rechts, für Gefahr zu sorgen. Pavard klärt am kurzen Pfosten aber sicher.

27' Und plötzlich steht Gacinovic so gut wie frei vor Neuer! Mit einer Körpertäuschung ist der Serbe am etwas behäbig agierenden Boateng vorbei, im Verbund mit Alaba bedrängt der Weltmeister den Frankfurter zentral an der Sechzehnerkante aber noch so entscheidend, dass dieser deutlich links am Tor vorbeischießt. Erster Abschluss der Frankfurter.

25' Coman muss gasz den zweiten Treffer machen! Goretzka schickt Davies aus dem linken Halbraum die Strafraumkante hinunter, von wo aus der Kanadier Coman am langen Pfosten bedient. Der Franzose muss nur noch ins leere Tor einschieben, trifft per Direktabnahme aus drei Metern aber nur das Außennetz.

24' Die Bayern müssen dennoch aufpassen, dass sie sich nicht in Einzelaktionen verrennen und den Fokus verlieren. Schon in der hat eine ähnliche Attitüde den Münchnern beinahe das Spiel gekostet.

22' Mitte des ersten Durchgangs fangen sich die Frankfurter ein wenig und stehen etwas sicherer, offensiv ist das aber weiterhin dünn, was die Gäste heute anbieten. Es ist eher ein Zwei-Klassen-Unterschied als ein Duell auf Augenhöhe.

20' Die Bayern stehen enorm hoch, mit Boateng steht der letzte Akteur der Münchner an der Mittellinie. Dennoch hat Silva keine Chance, mal einen langen Ball für einen Konter zu nutzen.

18' Die Bayern haben die Partie weiterhin komplett im Griff, Frankfurt sieht offensiv keinen Stich. Die Gäste sind ein wenig überfordert mit dem starken Auftreten des Meisters.

16' Die Bayern stellen damit nach einer starken Anfangsphase bereits die Weichen Richtung Endspiel. Der FCB ist diesmal deutlich sicherer unterwegs als noch vor gut zwei Wochen, auch wenn die SGE dort aus dem nichts beinahe einen Drei-Tore-Rückstand egalisierte. Eine Vorentscheidung ist der Perisic Treffer also noch lange nicht.

TOOOR! FC BAYERN MÜNCHEN - Eintracht Frankfurt 1:0 | Torschütze: Perisic

14' Die logische Konsequenz: Es klingt im Frankfurter Kasten! Coman chippt das Spielgerät überragend aus 40 Metern Torentfernung zentral in den Lauf von Lewandowski. Der Pole verliert das Spielgerät gegen Abraham, Müller nimmt die Kugel aber halbrechts am Sechzehner auf und bedient mit einem lässigen Chip-Ball Perisic am Elfmeterpunkt, der völlig frei oben rechts einköpft. Trapp ist noch mit den Fingerspitzen dran, aber machtlos.

13' Lewandowski mit der nächsten Gelegenheit! Pavard bedient den von rechts diesmal halbhoch am kurzen Pfosten, Lewandowski schießt sich bei seiner Volley-Direktabnahme aber selbst an und befördert die Kugel so ans Außennetz. Abstoß Frankfurt!

11' Die Bayern sind deutlich tonangebender als noch im Bundesliga-Spiel gegen die SGE. Die Frankfurter kommen schon jetzt kaum zu Entlastungsaktionen, über 90 Minuten wird das so nicht gut gehen.

9' Lewandowski! Den verpasst der Pole auch nur in den allerseltensten Fällen. Müller ist nach schönem Zuspiel von Boateng aus dem Mittelkreis an der rechten Strafraumkante durch und bedient Lewandowski flach im Fünfer am langen Pfosten, der Pole wird aber vom Ball getunnelt und verpasst die sichere Führung.

8' Die Frankfurter stehen ein wenig zu hoch! Erneut kann sich Perisic im Rücken von Toure auf der linken Seite davonschleichen und befördert einen langen Ball von Alaba nach einem kurzen Dribbling flach ins Zentrum. Dort ist Ndicka einen Schritt schneller als Goretzka und klärt auf Kosten des nächsten Eckballs.

6' Kohr kratzt den Ball von der Linie! Nach einem Eckball von der linken Seite steigt Müller am kurzen Pfosten hoch und verlängert die Hereingabe gefährlich ins lange Eck, der Ex-Leverkusener Kohr steht dort aber sicher und bugsiert das Kunstleder aus dem Gefahrenbereich.

5' Davies' Beine sind auf halblinks schon wieder ein wenig schneller als der Kopf, ein wenig ungestüm stolpert der junge Kanadier in die erfahrenen Rode und Kohr rein. Der Ball landet erwartungsgemäß bei den Defensivspezialisten der Eintracht.

3' Wie schon vor gut zwei Wochen beginnt die SGE auf fremdem Rasen forsch und durchaus frech gegen sicher stehende Bayern. Die Gäste müssen heute beweisen, dass Sie ihre berüchtigte Qualität in K.O-Spielen nicht verloren haben.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Und los! Der Ball rollt in München!

Vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist Marco Fritz, an den Seitenlinien wird er unterstützt von Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller ist Martin Pedersen, an den Video-Monitoren sitzt Bibiana Steinhaus. Sie wird unterstützt von Markus Schüller.

Vor Beginn | Die bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison zeigen aber, dass die Frankfurter trotzdem gute Chancen auf einen Überraschungserfolg haben. In der Hinrunde kickte die SGE durch ein 5:1 vor heimischer Kulisse Ex-Trainer Niko Kovac an der Säbener Straße aus dem Amt, in der Rückrunde kamen die Frankfurter nach 0:3-Rückstand nochmal aus 2:3 heran, bevor die Bayern am Ende recht deutlich mit 5:2 die Partie für sich entscheiden konnten.

Vor Beginn | Dennoch gehen die Bayern natürlich als Favorit in das Duell mit den Frankfurtern. Der FCB hat wettbewerbsübergreifend zwölf Spiele in Serie gewonnen, die Frankfurter dagegen waren vor den Siegen gegen Wolfsburg und Bremen fünf Partien in Serie sieglos und mussten kurzzeitig sogar Angst haben, nochmal in den Abstiegskampf zu geraten.

Vor Beginn | Im laufenden Wettbewerb hatten die Frankfurter zum Auftakt beim 5:3 gegen Waldhof Manneim große Mühe, bevor der (3:1), (3:1) und (2:0) recht souverän aus dem Wettbewerb gekegelt wurden. Die Bayern dagegen gewannen zum Auftakt recht souverän in Cottbus (3:1), scheiterten danach aber fast beim (2:1) und hatten auch gegen (4:3) und den (1:0) große Mühe.

Vor Beginn | Vor leeren Rängen in der Münchner Allianz-Arena treffen die beiden vergangenen Sieger des Pokalwettbewerbs aufeinander - und die Bayern haben nach dem verlorenen Endspiel 2018 (1:3) noch eine Rechnung mit der SGE offen. Im Vorjahr erlebte Adi Hütter mit den Adlern ein Debakel und scheiterte in der ersten Runde am SSV Ulm, während die Bayern im Finale RB Leipzig am Ende souverän mit 3:0 besiegten.

Vor Beginn | steht bereits im DFB-Pokalfinale, nun wird am Mittwochabend ein Gegner gesucht. Gelingt den Bayern zum dritten Mal in Serie der Einzug ins Endspiel oder verschaffen sich die Frankfurter zum dritten Mal in vier Jahren Zugang zu einer direkten Titelchance? Finden wir es heraus!

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung im Halbfinale zwischen zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Perisic - Lewandowski

Bank: Ulreich, Früchtl, Odriozola, Thiago, martinez, Hernandez, Singh, Zirkzee

Beim FC Bayern gibt es nach dem 2-4 in Leverkusen nur eine Änderung: Ivan Perisic ersetzt Serge Gnabry (nicht im Kader).

Beim FC Bayern läuft exakt die selbe Startelf auf, die vor 18 Tagen in der Liga mit 5-2 gegen Frankfurt gewann.

Für Perisic ist es erst sein 2. Startelfeinsatz seit dem Restart - den zuvor einzigen hatte er just in jenem BL-Spiel gegen Frankfurt Ende Mai.

Eintracht Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp - Hinteregger, Abraham, Ndicka - Toure, Ilsanker, Rode, Kohr, Chandler - Gacinovic, Andre Silva

Bank: Rönnow, De Guzman, Sow, Dost, Kamada, Torro, Haseben, Da Costa, Durm

Bei Frankfurt gibt es nach dem 0-2 gegen Mainz 4 Änderungen: Evan Ndicka, Mijat Gacinovic, David Abraham und Timothy Chandler ersetzen Makoto Hasebe, Daichi Kamada, Bas Dost (alle Bank) und Filip Kostic (Rot-Sperre).

Erinnerungen: David Abraham ist der einzige Frankfurter, der bereits 2018 im Pokalfinale gegen die Bayern in der Startelf stand. Bei Bayern sind Kimmich, Alaba, Lewandowski und Müller geblieben.

Jubiläum: Für Adi Hütter ist es heute sein 100. Pflichtspiel als Coach der SGE.

Jubiläum II: Eintracht Frankfurt bestreitet heute sein 50. Pflichtspiel in dieser Saison, mehr als jedes andere Team innerhalb der Top5-Ligen.

Ungewohnt: Erstmals seit Ende Oktober fehlt Filip Kostic wieder in einem Pflichtspiel in der Frankfurter Startelf – damals fehlte er in der 2. Pokalrunde beim 2-1 auf St. Pauli verletzt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Im Endspiel 2018, dem 75. Finale in der Geschichte des DFB-Pokals, setzte sich Eintracht Frankfurt mit 3-1 gegen den FC Bayern durch. Trainer der Eintracht war in jenem Spiel Niko Kovac, der unmittelbar darauf zu den Bayern ging, wo er 2019 erneut den Pokal gewann.

Der FC Bayern München setzte sich im Viertelfinale mit 1-0 auf Schalke durch und steht zum 11. Mal in Folge im Halbfinale des DFB-Pokals – das ist laufender Rekord.

Frankfurt siegte im Viertelfinale mit 2-0 gegen Bremen und steht dadurch zum 3. Mal in den letzten 4 Spielzeiten in der Vorschlussrunde. 2017 (1-1 n.V., 7-6 i.E. in Mönchengladbach) und 2018 (1-0 auf Schalke) zog die Eintracht dann auch ins Finale ein.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Erinnerung an "positive Emotionen": Die Eintracht hofft auf einen Sahnetag

Auf Eintracht Frankfurt wartet im Halbfinale des DFB-Pokals die größtmögliche Hürde. Gegen Bayern München soll deshalb die Erinnerung an die Sternstunde vor zwei Jahren helfen.

Es ist ja nicht so, dass sie bei Eintracht Frankfurt nicht wüssten, wie sie den großen, den schier unbesiegbaren FC Bayern demütigen können. Da ist das 5:1 vom vergangenen November, das dermaßen desaströs verlief für den deutschen Rekordmeister, dass er umgehend Trainer Niko Kovac entließ. Und noch immer bekommen die Anhänger Gänsehaut, wenn sie ans DFB-Pokalfinale 2018 gegen die Münchner denken - als "Bruder" Kevin-Prince Boateng die Bälle lang schlug und am Ende Mijat Gacinovic 70 Meter weit zum 3:1 rannte.

Als "herausragend" bezeichnet Frankfurts Trainer Adi Hütter Momente wie jenen finalen vor zwei Jahren. Tatsächlich hat er sich Teile des Spiels von damals am Montag angesehen, weniger aus sportlich-taktischen Erwägungen, "eher zum Genießen". Es sei "emotional schon sehr ergreifend gewesen" damals, und ja, "diese positiven Emotionen kann man auch mitnehmen". Ob die Erinnerung hilft, den derzeit so siegeshungrigen Münchnern am Mittwoch (20.45 Uhr hier im LIVE-TICKER) im Halbfinale des DFB-Pokals beizukommen, darf freilich bezweifelt werden.

Denn zur Erinnerung gehört für die Frankfurter auch: Erst vor zweieinhalb Wochen, im zweiten Spiel nach dem Restart der Bundesliga, unterlagen sie in München 2:5 - auch wenn sie die Bayern zwischenzeitlich mit zwei Kopfballtreffern von Martin Hinteregger (dem dann noch ein Eigentor unterlief) arg ins Wackeln brachte. "Bayern München wird immer der Favorit sein", betonte Hütter am Dienstag, und tatsächlich zeige die Bilanz der Mannschaft seit Dezember unter Trainer Hansi Flick, "dass sie eine Klasse für sich sind".

In München gewonnen haben die Frankfurter zuletzt im November 2000. Am Mittwoch fehlt außerdem Filip Kostic, ein "absoluter Schlüsselspieler" für Hütter. Und dennoch, versicherte er mit einem Schmunzeln, werde die Eintracht nach München fahren und dort auch "versuchen, das Unmögliche möglich zu machen", denn: "Jede Mannschaft ist in gewissen Momenten zu knacken." Dafür, betont der Österreicher, sei "wichtig, dass man daran glaubt, dass es möglich ist." Hütter setzt erneut auf Gelegenheiten, die Bayern "bei Standards zu überraschen".

Auch Fredi Bobic weigert sich selbstverständlich, schon vorab die weiße Fahne zu schwenken. Die Eintracht habe immerhin zum dritten Mal in vier Jahren das Pokal-Halbfinale erreicht: "Das schaffen andere in 20 Jahren nicht." Und außerdem, betonte der Sportvorstand bei Sky, müsste auch das Spiel am Mittwoch "erst mal gespielt werden, und manchmal läuft es auch für einen, und man weiß gar nicht, warum". Auf jeden Fall, sagt der ehemalige Münchner Sebastian Rode, benötige Frankfurt einen "absoluten Sahnetag", an dem "alles klappt".

Die Bayern wissen freilich nur zu gut, dass die Frankfurter gerne mal derartige Sahnetage haben. "Die Eintracht hat enorm viel Erfahrung, gerade mit Pokalspielen", sagte Trainer Flick am Dienstag, "das ist eine Mannschaft, die auf den Punkt voll da sein kann, und damit rechnet ich auch". Doch gerade weil er damit rechnet, klingt Flick, aus familiären Gründen übrigens Mitbesitzer von drei Dauerkarten bei der Eintracht, auch sehr überzeugt, wenn er sagt: "Wir wollen das Spiel klar gewinnen und ins Finale einziehen."

An das Pokalfinale 2018 hat Flick im Gegensatz zu einem seiner Familienmitglieder ("der ist Eintracht-Fan") freilich "keine" bleibenden Erinnerungen, er wisse nicht mal, behauptete er am Dienstag, ob er damals überhaupt im Stadion gewesen sei. "Das ist Vergangenheit, das ist nicht so mein Ding."

Die voraussichtlichen Aufstellungen des FC Bayern und der Eintracht:

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Kohr, Rode, Chandler - Kamada, Gacinovic - Dost

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Duell im DFB-Pokal im Überblick