Um 18.30 Uhr steigt die Top-Partie Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. Wo könnt Ihr sie heute im LIVE STREAM bei Sky sehen? GOAL hat Infos.

Wir erleben den 18. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag unter anderem das Spitzenspiel FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt statt. Der Anpfiff des Kräftemessens zwischen dem FCB und der SGE erfolgt um 18.30 Uhr.

Der FC Bayern München läutete die Bundesliga 2022/23 mit einem 6:1-Kantersieg in der Mainmetropole ein. Damit feierte die Elf von Julian Nagelsmann den fünften Sieg binnen sieben Aufeinandertreffen mit den Adlern.

Allerdings gewann Eintracht Frankfurt beide Begegnungen im Kalenderjahr 2021. Hierbei setzte sich das mittlerweile von Oliver Glasner trainierte Team zu Hause sowie in der Allianz Arena durch.

Heute geht in der Bundesliga das Spitzenspiel FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt über die Bühne. Doch wie könnt Ihr heute den Schlager bei Sky im LIVE STREAM sehen? Bei GOAL gibt es sämtliche Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum: Samstag, 28. Januar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM bei Sky sehen

Rechteinhaber Sky zeigt Euch sein gesamtes Programm im LIVE STREAM. Daher könnt Ihr Euch die Top-Partie FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt, solltet Ihr keinen Fernseher zur Verfügung haben, eben auch im Stream ansehen. Hierbei könnt Ihr es mit Sky Go und WOW angehen. Nachfolgend geht GOAL näher auf die beiden Optionen ein.

So könnt Ihr FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt bei Sky Go mitverfolgen

Sky Go stellt grundsätzlich die einfachste Option dar. Denn: Nach der dafür notwendigen Aktivierung müsst Ihr Euch im Prinzip ausschließlich einloggen. Allerdings kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Ihr könnt sowohl ein Einzelabo für 27 Euro als auch eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro beziehen. Zudem müsst Ihr nach einem heutigen Abschluss auf die Freischaltung warten. Wenn Ihr Euch heute für einen Vertrag entscheidet, müsst Ihr es vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

So könnt Ihr Euch FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt bei WOW anschauen

WOW sieht hingegen eine unverzügliche Aktivierung vor. Überdies müsst Ihr Euch mit dem früheren Sky Ticket nicht binden. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten mitverfolgen. Als Fußballliebhaber könnt Ihr zudem unter anderem die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League mitverfolgen. Zusätzlich könnt Ihr Euch die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 sowie die PGA Tour anschauen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Der Ticker

Alternativ hält Euch GOAL mit seinem TICKER zum Kräftemessen FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im Bilde. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen in der Allianz Arena. Dafür erhaltet Ihr von uns Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Ergänzend könnt Ihr die Höhepunkte der Toppartie FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im Stream sehen. Ihr werdet diesbezüglich ab 20.30 Uhr in der Highlight Show von DAZN fündig. Überdies könnt Ihr Euch ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF die besten Szenen anschauen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im TV und LIVE STREAM sehen

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.