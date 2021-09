FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die Aufstellung in der Champions League

In der UEFA Champions League treffen der FC Bayern München und Dynamo Kiew gegeneinander. Hier findet Ihr alle Infos zu den Aufstellungen der Teams.

In der UEFA Champions League wird heute Abend der 2. Spieltag der Gruppenphase fortgesetzt, der FC Bayern München hat sein erstes Heimspiel: Um 21 Uhr empfängt der deutsche Rekordmeister Dynamo Kiew in der Allianz Arena.

Klar ist, dass der FCB als deutlicher Favorit in das Spiel gegen die Ukrainer geht. Die Frage stellt sich unterdessen, mit welchem Personal Bayern-Coach Julian Nagelsmann seine Elf ins Rennen schickt. Ein paar Stars fallen aus, der Großteil der Spieler ist mit an Bord.

Hier findet Ihr alles zur Aufstellung beider Teams bei FC Bayern München vs. Dynamo Kiew. Außerdem: Wie die Münchner in den letzten drei Partien aufgelaufen sind. Und hier gibt es die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Das Champions-League-Spiel am Dienstag

Wettbewerb Champions League | 2. Spieltag | Gruppe E Begegnung FC Bayern München vs. Dynamo Kiew Anpfiff 29. September - 21.00 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die offizielle Aufstellung

+++ Hier erscheinen gegen 19.45 Uhr die offiziellen Aufstellungen beider Teams +++

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die mögliche Aufstellung beider Teams

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern München

Neuer (C) - Pavard, Süle, Hernández, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Lewandowski - Trainer: Julian Nagelsmann

Voraussichtliche Aufstellung Dynamo Kiew

Bushchan - Karavaev, Kedziora, Shabanov, Mykolenko - Shaparenko, Shepelev - Tsygankov (C), Garmash, Verbic - Supryaga - Trainer: Mircea Lucescu

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die Personalsituation des FCB

Der FC Bayern wird heute gegen Kiew eine schlagkräftige Truppe ins Spiel schicken, so viel steht fest. Dafür ist der Kader des FC Bayern München einfach mit zu vielen Top-Stars gespickt. Julian Nagelsmann hat heute wieder die Qual der Wahl.

Es fehlen allerdings auch vier Spieler, die allesamt angeschlagen sind: Kingsley Coman befindet sich nach einer kleinen Herz-OP im Aufbautraining, auch Marc Roca und Corentin Tolisso sind noch nicht wieder bei einhundert Prozent und müssen heute passen.

Zudem fehlt Ersatzkeeper Sven Ulreich wegen einer Knieverletzung - doch Manuel Neuer ist ohnehin voll im Saft und wird wieder im Tor stehen.

Viel Grund seine Mannschaft großartig umzubauen, hat Julian Nagelsmann nicht: Zuletzt machten die Münchner eine gute Figur - auch beim ersten CL-Auftritt in Barcelona, den man mit 3:0 für sich entschied. In der Offensive sind Lewandowski, Müller und Sane sind wohl gesetzt - da dürften Sabitzer, Choupo-Moting und Co. wieder nur auf der Bank Platz nehmen. Gespannt dürfen wir sein, ob Jamal Musiala ran darf...

Defensiv stellt sich die Frage nach der Innenverteidigung: Denn Dayot Upamecano, Niklas Süle und Lucas Hernandez warten auf einen Startelfeinsatz

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Verletzte FCB-Stars

Kingsley Coman (Aufbautraining)

Marc Roca (Aufbautraining)

Corentin Tolisso (Aufbautraining)

Sven UIreich (Knie)

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die letzten drei Aufstellungen des deutschen Rekordmeisters

Wie lief der FC Bayern in der letzten Zeit personell auf? Zuletzt ging es in der Bundesliga gegen die beiden Aufsteiger Fürth und Bochum, sowie in der Königsklasse gegen den FC Barcelona.

FC Bayern München, Aufstellung vs. Greuther Fürth (3:1 am 24. September)

Neuer - Pavard - Süle - Upamecano - Hernandez - Kimmich - Goretzka - Sane - Müller - Davies - Lewandowski

FC Bayern München, Aufstellung vs. Bochum (7:0 am 18. September)

Neuer - Stanisic - Süle - Hernandez - Davies - Kimmich - Goretzka - Gnabry - Müller - Sane - Lewandowski

FC Bayern München, Aufstellung vs. FC Barcelona (3:0 am 14. September)

Neuer - Pavard - Upamecano - Süle - Davies - Goretzka - Kimmich - Sane - Müller - Musiala - Lewandowski

Zuletzt spielte der FC Bayern in der Offensive immer mit ähnlichem Personal - Robert Lewandowski, Thomas Müller sowie Leroy Sane kamen in den vergangenen drei Spielen immer zum Einsatz. Zudem ebenfalls Stammpersonal: Leon Goretzka und Joshua Kimmich in der Mittelfeldzentrale.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die Tabelle der Champions-League-Gruppe E

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1. FC Bayern München 1 1 0 0 3:0 +3 3 1. Dynamo Kiew 1 0 1 0 0:0 0 1 1. Benfica Lissabon 1 0 1 0 0:0 0 1 1. FC Barcelona 1 0 0 1 0:3 -3 0

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die Opta-Fakten vor dem Spiel