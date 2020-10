FC Bayern München vs. FC Düren live: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER - 0:0

Im DFB-Pokal muss nun auch Bayern München ran. Der Rekordpokalsieger empfängt Düren in der 1. Runde. Hier gibt's die ganze Partie im LIVE-TICKER.

Nun wird es auch für den Rekordpokalsieger ernst. Heute muss der in der 1. Hauptrunde im antreten. Zu Gast in der Allianz Arena ist der Fünftligist 1. FC Düren. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr. Hier gibt's die vollen 90 Minuten (oder im Falle einer Verlängerung sogar noch mehr) kostenlos im LIVE-TICKER.

Die Partie hätte ursprünglich vor dem -Start stattfinden sollen, wurde aber aufgrund des Triumphes des FC Bayern in der in den Oktober verschoben. Ansonsten wäre die Vorbereitungszeit für den Quintuple-Sieger schlichtweg zu kurz gewesen.

Düren hätte die Partie eigentlich im heimischen Stadion austragen können, der Amateurklub gab sein Heimrecht allerdings an die Bayern ab, aufgrund der Coronapandemie hätten ohnehin keine Zuschauer vor Ort sein können. Nun richten also die Münchner das Spiel aus, dieses wird somit in der Allianz Arena stattfinden. Auch in München sind allerdings keine Fans im Stadion erlaubt.

Mehr Teams

Wer das Duell heute lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem extra Artikel auf unserer Seite haben wir alle verschiedenen Übertragungen des DFB-Pokal für die Partie FC Bayern vs. Düren für Euch zusammengestellt.

FC Bayern München - 1. FC Düren live | 0:0

Tore: - Aufstellung FCB Nübel - Sarr, Boateng, Süle, Davies - Roca, Martinez - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting Aufstellung FCD Jackmuth - Sobiech, Weber, Becker - Omerbasic, Pütz, Störmann, Wipperfürth - Antoski - Brasnic, Simon

Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

9. | Die Gäste aus dem Rheinland müssen gleich in der Anfangsphase natürlich schon ein hohes Tempo mitgehen, das die Münchner mit ihren Ballstafetten und dem Verlagern vorgeben.

8. | Die Dürener suchen ihre Chancen auch auf dem Weg nach vorne. Ein Schussversuch von Außenstürmer Simon aus etwa 18 Metern wird von den Münchnern geblockt.

6. | Von Hektik ist in diesem Spiel keine Spur: Die Bayern gehen das Ganze ganz ruhig an. Sicheres Passspiel und schnelles Verlagern, darauf kommt es den Flick-Schützlingen an. Alles andere kommt dann, so die Denke, schon von selbst.

4. | Nach einem Freistoß von Costa aus dem linken Halbfeld köpft Martinez den Ball aus etwa neun Metern über das Dürener Gehäuse.

3. | Düren versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten, aber die Bayern pressen gleich zu Beginn schon sehr intensiv gegen den Aufbau des Underdogs in diesem Spiel.

1. | Einen ersten Abschluss der Gäste gibt es: Brasnic köpft, aber Nübel hat kein Problem, den Ball abzufangen.

1. | Das Spiel läuft.

DFB-Pokal live | FC Bayern München vs. FC Düren im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Jetzt kommen die beiden Mannschaften aus den Katakomben auf den Rasen. Gleich geht es los. Wir sind gespannt, ob es ein spannender Pokalabend wird. Zu erwarten ist das natürlich nicht.

vor Beginn | Zuschauer sind in der Allianz Arena in München, wo das Spiel nach dem wegen der Corona-Bedingungen getauschten Heimrecht stattfindet, nicht zugelassen.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie gleich ist Matthias Jöllenbeck aus Freiburg. Die äußeren Bedingungen sind nasskalt: Bei etwa sieben Grad kann es immer wieder mal leicht regnen.

vor Beginn | In diesem Spiel, das im Pokal-Jargon ja immer als "David gegen Goliath"-Duell bezeichnet wird, kommt es für die Dürener darauf an, so lange wie möglich ohne Gegentor zu bleiben. Nur dann könnte die Brunetto-Mannschaft es erreichen, dass die Münchner vielleicht irgendwann ein bisschen nervös werden. Vorstellbar ist vieles, aber realistisch ist das natürlich nicht.

vor Beginn | Nach den Länderspielen der vergangenen Tage ist es kein Wunder, dass die Bayern heute nur ein B- oder besser C-Team aufbieten. Ob das aber für Düren ein großer Vorteil sein wird, darf gerne bezweifelt werden. Immerhin gab sich der Amateur-Club vor der Partie mutig: Besser als Barcelona oder Schalke wolle man sich verkaufen - diese beiden Teams bekamen zuletzt acht Treffer vom FCB eingeschenkt.

vor Beginn | Also, kurz zur Ausgangslage: Düren, das sich wie geschrieben durch den Finalsieg im Mittelrhein-Pokal gegen Aachen die Hauptrunden-Teilnahme gesichert hat, spielt in der Oberliga - und ist dort mit drei Siegen aus drei Spielen besser in die Saison gestartet als der FC Bayern München in die neue Bundesliga-Spielzeit (2 Siege). Die Münchner gehen als Titelverteidiger in die neue Pokal-Saison - und müssen ein Ausscheiden heute wahrlich nicht fürchten.

vor Beginn | Während das Spiel für alle Dürener heute die "Partie ihres Lebens" ist, ist es für den deutschen Rekordpokalsieger nur eine Pflichtaufgabe. Aber: Immerhin dürfen sich Spieler aus der zweiten und dritten Reihe im Team von Trainer Hansi Flick präsentieren. Aus dem "Stamm" bzw. erweiterten Stamm starten heute nur Müller, Boateng, Süle und Davies. Mit Alex Nübel im Tor und Eric Maxim Choupo-Moting sind ganz hinten und ganz vorne zwei Neuzugäge dabei, die sicher darauf brennen, ihr Können zu zeigen. Für den Keeper könnte das allerdings schwierig werden...

vor Beginn | Der von Giuseppe Brunetto trainierte Fünftligist tritt in München heute in einem 4-3-3 an, aber erste und einzige Aufgabe aller Feldspieler wird das Verteidigen und das Spiel gegen den Ball sein. Rechtsverteidiger Adis Omerbasic, früher im Schalke-Nachwuchs aktiv, hat aber Torjäger-Qualitäten: Im Mittelrhein-Pokalfinale erzielte er den Treffer zum 1:0-Triumph gegen Alemannia Aachen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Düren in der 1. Hauptrunde.

DFB-Pokal live | FC Bayern München vs. FC Düren: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Nübel - Sarr, Boateng, Süle, Davies - Roca, Martinez - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Der FC Düren setzt auf folgende Aufstellung:

Jackmuth - Sobiech, Weber, Becker - Omerbasic, Pütz, Störmann, Wipperfürth - Antoski - Brasnic, Simon

Quelle: Getty Images

DFB-Pokal live | Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Düren heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern München vs FC Düren heute ... im TV Sport 1 / Sky Sport 1 HD im LIVE-STREAM sport1.de / Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal wird heute die letzte Partie der 1. Hauptrunde gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Düren heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

DFB-Pokal live | FC Bayern München vs. FC Düren im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Stress lass nach: Bayern gegen Außenseiter Düren mit Notelf um fünf Debütanten

Das Pokalspiel gegen Fünftligist Düren stellt Bayern München vor personelle Probleme: Die meisten Nationalspieler fallen aus, dafür werden Torwart Alexander Nübel und alle vier Last-Minute-Transfers debütieren.

Hansi Flick hatte für die Reisegruppe aus Düren einen Insider-Tipp parat. "Das Museum ist sehr interessant", sagte der Erfolgscoach von Bayern München, "die Pokale sind immer was ganz Besonderes, die Champions League, der Henkelpott, wie er so schön heißt."

Tatsächlich plant der Fünftligist 1. FC Düren am Rande des ungleichen Erstrundenduells im DFB-Pokal am Donnerstag (20.45 Uhr/Sport1 und Sky) beim großen FC Ruhmreich auch einen Besuch der Münchner Erlebniswelt. Zumal dem krassen Außenseiter auf dem Platz das ein oder andere Highlight vorenthalten bleiben wird: Flick hat zwar jede Menge Pokale im Schrank - aber nur einen Rumpfkader zur Verfügung.

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen", sagte Flick am Mittwoch. Das heißt: Die DFB-Stars um Kapitän Manuel Neuer stehen ihm ebenso wenig zur Verfügung wie Toptorjäger Robert Lewandowski, Abwehrchef David Alaba oder seine Franzosen. Stattdessen plant Flick mit einem 1b-Team um Alexander Nübel im Tor und vier Last-Minute-Zugänge.

Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roca und Bouna Sarr "werden zum Einsatz kommen. Das ist eine Chance, sich zu zeigen", meinte Flick, der "wirklich happy" mit den Neuen ist. Auf die Frage, wie der stets ehrgeizige Neuer das Debüt von Nübel so finde, entgegnete Flick: "Ich denke, Manu hat Verständnis, dass wir Alex Nübel spielen lassen."

Von den Nationalspielern ist einzig Niklas Süle "eine Option". Der Verteidiger war beim 3:3 der DFB-Auswahl gegen die nicht zum Einsatz gekommen. Flick hat das Spiel verfolgt - und hielt ein flammendes Plädoyer für seinen früheren Chef Joachim Löw. Die Kritik am Bundestrainer sei "sehr, sehr übertrieben" und komme teilweise von Experten, "die seit 25, 30 Jahren keinen Ball mehr an den Füßen hatten".

Flick dagegen hat vor der "Riesenaufgabe" der nächsten Wochen mit bis zu 18 Pflichtspielen in nicht einmal 70 Tagen bis Weihnachten nur zwei Tage pausiert, "das reicht mir vollkommen". Das Duell mit "David" Düren nehme er "sehr ernst", betonte der 55-Jährige: "Ob das Barcelona ist, Dortmund oder Bielefeld - wir haben auch da den nötigen Respekt." Mit 85 oder 90 Prozent werde es auch gegen einen Fünftligisten nicht reichen.

Zumal ihn die Kader-Problematik vor eine "große Herausforderung" stelle, wie Flick betonte. Die Mannschaft mit U23-Spielern aufzufüllen ist nur bis zu einem gewissen Grad erlaubt, Leroy Sane nach seiner Knieverletzung noch nicht bereit.

Flick setzt deshalb auf die Triple-Helden Thomas Müller, Jerome Boateng und Alphonso Davies sowie Javi Martinez, denen er zuletzt bewusst frei gab: "Ich erwarte, dass sie besonders die Akkus aufgeladen haben."

Das wird auch notwendig sein, keine 48 Stunden nach dem Pokalspiel muss der FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ran. Immerhin sollten dann die Nationalspieler wieder ausreichend erholt sein. Flicks Kader, betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, sei für das Mammutprogramm "attraktiv und qualitativ gut besetzt".

Gegen Düren sollte es auch mit der Notelf reichen - obwohl sich der "Gast" nach dem Tausch des Heimrechts nicht als Tourist versteht. Vereinschef Wolfgang Spelthahn formulierte das ambitionierte Ziel, besser zu sein "als Schalke und Barcelona". Die bekamen zuletzt jeweils acht Stück. Allerdings von der Münchner Stammformation.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen von Bayern und Düren

Düren: Jackmuth - Becker, Sobiech, Weber, Wipperfürth - Antoski, Omerbasic, Pütz, Sarikaya, Tchakoumi - Brasnic

Jackmuth - Becker, Sobiech, Weber, Wipperfürth - Antoski, Omerbasic, Pütz, Sarikaya, Tchakoumi - Brasnic München: Nübel - Sarr, Boateng, Martinez, Davies - Roca, Stiller - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Quelle: SID

DFB-Pokal live | FC Bayern München vs. Düren im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick