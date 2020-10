Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren live im TV und LIVE-STREAM - hier läuft der DFB-Pokal

Straffes Programm für den FC Bayern: Noch bevor es in der Bundesliga weitergeht, steht für die Münchner das DFB-Pokalspiel an. Goal weiß, wo es läuft.

Der trifft am Donnerstagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Düren. Angestoßen wird in der Allianz Arena um 20.45 Uhr - und Ihr könnt live zusehen!

Nachdem die Münchner nach dem Finalturnier der in Lissabon ein paar zusätzliche Tage Regenerationszeit zugesprochen bekommen hatten, wurde das Duell der ersten Runde auf den 15. Oktober verschoben.

Der Gegner aus der Mittelrheinliga (5. Liga) wird dabei wohl auf eine bayrische B-Elf treffen, bei der bis zu 13 Akteure nach der Länderspielpause noch geschont werden könnten. Goal hat eine mögliche Startelf zusammengestellt.

Mehr Teams

Gibt es beim FC Bayern gegen Düren das ein oder andere Startelfdebüt? Die Antwort könnt Ihr live im TV und via LIVE-STREAM verfolgen, in diesem Artikel gibt's alle Infos zur Übertragung.

FC Bayern München vs. 1. FC Düren: Die erste Runde im

Duell 1. FC Düren - FC Bayern München Datum Donnerstag, 15. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fans aus München und Düren: Das DFB-Pokal-Spiel wird live im TV von gleich zwei Anbietern übertragen. Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV läuft das Duell in kompletter Länge.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender Sport1 konnte sich die Rechte am Erstrundenspiel der Bayern sichern und hat das Duell live und in voller Länge im Programm. Dort seht Ihr die 90 Minuten inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen.

Bereits um 19 Uhr geht Sport1 auf Sendung und stimmt mit Vorberichten und Interviews auf die Partie ein. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr wird live aus der Allianz Arena gesendet.

FC Bayern München vs. 1. FC Düren die Übertragung im Free-TV auf SPORT1:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte: Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren live im Pay-TV?

Sky hat sich ebenfalls ein Rechtepaket am DFB-Pokal gesichert und berichtet umfassend vom Wettbewerb. Hier laufen alle Pokalspiele live und in voller Länge - darunter natürlich auch Bayern gegen Düren.

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr Sky Sport 1 (HD) einschalten und die Vorberichte zum Spiel schauen. Kommentator Kai Dittmann begleitet Euch während der Partie am Mikrofon.

Der Pay-TV-Sender ist jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement empfangbar. Alle Informationen zu den Konditionen des benötigten Sport-Pakets findet Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

FC Bayern München vs. 1. FC Düren die Übertragung im Pay-TV auf Sky:

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Ab 20.15 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Quelle: imago images / Sven Simon

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren im LIVE-STREAM?

Im Internet ist Bayern gegen Düren sogar bei drei Anbietern zu sehen. Sowohl Sport1, Sky Go als auch Sky Ticket zeigen das Pokalspiel via LIVE-STREAM im Netz.

FC Bayern München vs. 1. FC Düren im LIVE-STREAM - so empfangt Ihr das Pokalspiel im Internet

Sport1 ist der kostenlose Anbieter des Spiels im Free-TV. Und auch im Netz überträgt der Sender Bayern gegen Düren gratis. Über tv.sport1.de findet Ihr den LIVE-STREAM des Senders, der das Duell live und in kompletter Länge überträgt.

Sky zeigt die Partie ebenfalls via LIVE-STREAM über die hauseigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Während Sky Go für alle TV-Abonnenten von Sky kostenlos verfügbar ist, muss für das Streaming-Angebot von Sky Ticket ein Abo abgeschlossen werden.

Derzeit sind die LIVE-STREAMS des DFB-Pokals bei Sky Ticket mit einem Abo ab 9,99 Euro monatlich zugänglich. Alle weiteren Infos zu den Kosten findet Ihr unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren live? Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie in diesem Abschnitt nachlesen.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Düren: Die -Übertragung in der Übersicht

FC Bayern München gegen 1. FC Düren ... im TV ... Sport1 und Sky Sport 1 (HD) im LIVE-STREAM ... tv.sport1.de, Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal

FC Bayern München: Die Pokalhistorie