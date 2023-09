FC Bayern München: Doku über Triple-Gewinn 2013 bestätigt! Ferguson, Mourinho und Watzke kommen auch zu Wort

Der FC Bayern München hat anlässlich eines Jubiläums eine neue Dokumentation produziert. In dieser kommen einige Legenden zu Wort.

WAS IST PASSIERT? Rund zehn Jahre nach dem Champions-League-Sieg in Wembley gegen Borussia Dortmund anno 2013 hat der FC Bayern München eine sechsteilige Dokumentation produziert.

"Generation Wembley" kommt ab dem 20. Oktober exklusiv auf Amazon Prime Video. In der Serie wird der Weg des deutschen Rekordmeisters zum ersten Triple-Gewinn der Vereinsgeschichte dokumentiert.

Dabei werden zahlreiche wichtige Protagonisten des Triumphs zu Wort kommen, darunter Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry, Arjen Robben, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Louis van Gaal und Jupp Heynckes.

WAS IST DER HINTERGRUND? Um die andere Seite ebenfalls zu beleuchten, werden auch außerhalb des Bayern-Kosmos' einige bekannte Gesichter zu sehen sein. Wegbegleiter wie Sir Alex Ferguson, José Mourinho oder Hans-Jaochim Watzke tragen mit Anekdoten zu der Reihe bei.

WAS WURDE GESAGT? "Mit dieser Dokumentation wollen wir gemeinsam mit den Fans zehn Jahre danach eine besondere Zeitreise zu einzigartigen Momenten in der Geschichte des FC Bayern unternehmen", wird Bayerns Mediendirektor Stefan Mennerich in der Pressemitteilung zitiert.

Und weiter: "Diese Serie ist ein weiterer Schritt für unseren klubeigenen Produktions- und Contentbereich. Wir wollen für unsere Fans in Zukunft noch weitere hochwertige Dokumentationen produzieren und anbieten."

