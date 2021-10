Pro und Contra zur Pokal-Klatsche des FC Bayern: Kann die Bundesliga doch noch spannend werden?

Wird das Meisterschaftsrennen dank der krachenden Pokalpleite des FC Bayern in Mönchengladbach nun wieder spannend? Das Pro und Contra.

PRO UND CONTRA

Borussia Mönchengladbach hat beim 5:0 gegen den FC Bayern München in der zweiten DFB-Pokalrunde eindrucksvoll gezeigt, dass und wo der Serienmeister verwundbar ist. Könnte der Titelkampf in der Bundesliga doch wieder spannend werden?

Pro: Die Pokalpleite der Bayern ist eine gute Nachricht für die Liga

von Philipp Schmidt

Zugegeben: Es gibt nur wenige Fußballklubs auf diesem Planeten, die bekannter dafür sind, sich nach Rückschlägen kurz zu schütteln und zum gnadenlosen Konter anzusetzen als der FC Bayern. Für das, was sich am Mittwochabend im Borussia-Park zutrug, muss allerdings weit in die Vergangenheit geblickt werden, um einen adäquaten Vergleich zu finden.

Dies bezieht sich nicht nur auf die von der Mannschaft dargebotene Nicht-Leistung auf dem Rasen, sondern ebenso auf die völlige Ratlosigkeit, die nach der Partie an den Mikrofonen zum Ausdruck kam. "So ein kollektives Versagen einer Bayern-Mannschaft in einem K.o.-Spiel habe ich selber noch nicht erlebt", sagte mit Thomas Müller einer, der ja bekanntlich schon so einiges gesehen hat. "Es ist schwierig zu fassen, wenn ich ehrlich bin. Wir sind von uns anderes gewohnt."

Der FCB sei "in der ersten Halbzeit von A bis Z zerpflückt" worden, auch Begriffe wie "Schmach" und "katastrophal" fielen. Eine klare Kampfansage für die kommenden Partien ließ das Bayern-Urgestein vermissen und meinte fast schon demütig: "Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir nach so einem Spiel reagieren."

Die Ursachenforschung scheint folglich schwer, trotz Platz eins in der Bundesliga und makelloser Bilanz in der Champions League gibt es Anzeichen dafür, dass die nationale Konkurrenz auf die ein oder andere Schwäche des Rekordmeisters hoffen kann. Nicht von Ungefähr kam es, dass Gladbach-Manager Max Eberl von einem schönen Tag für Fußball-Deutschland und einem Bayern-Team sprach, das "ein bisschen ratlos" war. Der FC Bayern in einer gefährlichen Situation?

FC Bayern "nur Menschen" - Hoffnung für Fußball-Deutschland

Auch die Bayern seien "nur Menschen", erklärte Jonas Hofmann und bezog sich damit auf den frühen 0:3-Rückstand der Gäste, nachdem es bei den Münchnern "gerattert" habe. Diese Aussage lässt sich aber ebenso auf die außersportlichen Schauplätze beziehen, die Joshua Kimmich (Nicht-Impfung), Lucas Hernandez (Gerichtsverfahren) oder auch Julian Nagelsmann (Corona-Infektion) dieser Tage beschäftig(t)en. "Viele Geschichten", wie auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zugab, dies aber nicht als Ausrede gelten lassen wollte.

Einen Ansatzpunkt für die höchste Pleite der Münchner Pokal-Geschichte und das erste Spiel ohne eigenen Torerfolg seit Februar 2020 bietet auch das eingesetzte Personal. Obwohl sich der FCB inmitten zahlloser englischer Wochen befindet, entschied sich das Trainerteam dagegen, Vielspielern wie Joshua Kimmich, Thomas Müller oder Dayot Upamecano eine Pause zu gönnen - kein Zeichen für eine allzu hohe Wertschätzung für hochwertige Alternativen wie Jamal Musiala, Marcel Sabitzer oder Tanguy Nianzou und ein Beleg für den doch so großen Kader.

🗣️ @Manuel_Neuer: "Schwierig zu beschreiben, was gestern in Gladbach passiert ist. Das darf uns so nicht passieren. Nun müssen wir am Samstag eine Reaktion zeigen." pic.twitter.com/m588cstRhf — FC Bayern München (@FCBayern) October 28, 2021

Stattdessen wirkten einige Akteure überspielt, insbesondere Neuzugang Upamecano stand völlig neben sich, sodass ihm sogar Salihamidzic im Nachgang "unerklärliche" Aussetzer attestierte. Ausgewechselt wurde er dennoch erst (zu) spät. Auch das Verhalten des eingewechselten Kingsley Coman, der in der Fohlen-Kabine die Konfrontation mit Gladbachs Ramy Bensebaini suchen wollte, befeuert den Optimismus all jener, die einen kleinen Durchhänger beim Serienmeister herbeisehnen.

Und schon am Samstag steht das schwere Auswärtsspiel bei Union Berlin an, gefolgt vom Rückspiel in der Königsklasse gegen Benfica am Dienstag.

Contra: Der Liga konnte nichts Schlimmeres passieren

von Filippo Cataldo

Das Adjektiv historisch wird in der ohnehin sehr adjektivliebenden Sportberichterstattung viel zu oft verwendet und gehört eigentlich auf den Floskelfriedhof. Aber diesmal passt es ausnahmsweise. Daher: Streicht euch diesen 27.10.2021 rot im Kalender an!

Borussia Mönchengladbach 5, FC Bayern München 0: Besser (schlimmer) wird's nicht mehr!

Ja, die Gladbacher haben in dieser zweiten DFB-Pokalrunde eindrucksvoll gezeigt, wie diese Bayern nicht nur geschlagen, sondern vernichtet werden können.

Dass die Spieler des Rekordmeisters nicht in die Zweikämpfe und komplett unter die Räder kamen, lag natürlich nicht nur an einem recht glücklichen Drehbuch (frühe Gegentore mit Tiefenwirklung), an den Stellungsfehlern und Dusseligkeiten von Dayot Upamencano und seinen Kollegen. Sondern auch und vor allem an den von Trainer Adi Hütter hervorragend eingestellten und überragend aufspielenden Gladbachern.

Doch so grandios die Gladbacher die Bayern filetiert haben, so ohnmächtig sich die Münchner von ihnen in ihre Einzelteile zerlegen ließen: Für die Bundesliga war diese historische FCB-Pleite im Pokal das Schlimmste, was passieren konnte. Alle, die nun leise auf neue Spannung im Titelkampf hoffen, werden noch furchtbarer enttäuscht werden als die Bayern-Fans am Mittwoch.

FC Bayern muss Pleite aufarbeiten - das ist das Problem für die Liga

Die Niederlage war zu groß und zu verheerend, als dass sie an der Säbener Straße und in Julian Nagelsmanns Küche als sehr schmerzhafter Betriebsunfall verbucht werden könnte. Mund abputzen, weitermachen - das funktioniert in diesem Fall nicht. Mannschaft und Trainerteam müssen diese Pleite ordentlich aufarbeiten. Das Problem für die Konkurrenz: Mannschaft und Trainerteam des FC Bayern sind so gut, dass sie das können.

Wie gesagt: Die Niederlage muss aufgearbeitet werden, aber die Bayern müssen nichts Grundlegendes hinterfragen. Auch wenn am Mittwoch generell nur sehr wenig geklappt hat, einige Akteure schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder etwas überspielt wirkten und nicht alle Personalentscheidungen Nagelsmanns immer komplett schlüssig wirken: Die Münchner sind taktisch hervorragend ausgebildet, die Saison lief auch international zu gut bisher.

Wenn Mannschaft und Trainerteam jetzt auch noch die Lehren aus dieser Niederlage ziehen, die richtigen Stellschrauben suchen und höchstwahrscheinlich auch finden, dürften sie nur noch stärker werden. Erschwerend kommt aus Sicht der Konkurrenz dazu, dass das 0:5 natürlich an den emotionalen Grundfesten der Bayern gerüttelt hat.

Die Spieler sind sind an der Ehre gepackt, sie sind wütend. Wenn die Geschichte eines gezeigt hat, dann das: Wehe den Gegnern, wenn der FC Bayern wütend ist!